Personas con negocio dependen altamente del crédito: Más de cinco millones cuentan con un préstamo

Hacer empresa en Perú sería sinónimo de endeudarse. Un reciente análisis de Equifax revela que 5,2 millones de personas vinculadas a micro y pequeñas empresas en Perú mantienen créditos regulados, mostrando un comportamiento financiero mucho más activo que el ciudadano promedio.
“En el ecosistema financiero peruano se ha consolidado una tendencia reveladora: la alta intensidad con la que los pequeños negocios utilizan productos de crédito personal”, esta a es la principal observación del Equipo de Data & Analytics de Equifax Perú tras analizar el comportamiento de 6,77 millones de personas naturales.
Así, el universo MYPE comprende a personas con RUC 10 y negocio registrado ante la Sunat o quienes registran al menos un crédito MYPE en el sistema financiero regulado. “En términos simples, casi uno de cada cuatro adultos del universo analizado se encuentra vinculado a una micro o pequeña empresa”, aseguran.
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5,2 millones mantienen deuda pra negocio
De los 6,77 millones de personas identificadas dentro de este segmento, 5,2 millones registraron al menos un crédito en el sistema financiero regulado durante los últimos 12 meses. Esta cifra equivale al 78% del total de la población MYPE.
Asimismo, en contraste, un total de 1,4 millones de personas naturales vinculadas a al menos una actividad MYPE, no registra créditos en el sistema regulado durante ese mismo periodo. Esto equivale a un 22% del segmento. Sin embargo, “este resultado no significa necesariamente que hayan sido rechazadas o excluidas: la información no permite determinar si solicitaron financiamiento, no lo necesitaron, utilizaron recursos propios o recurrieron a fuentes alternativas”.
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De igual manera, los datos de Equifax muestran que las MYPE mantienen una relación mucho más activa con el crédito de lo que suele pensarse. “El reto ha dejado de ser únicamente el acceso a algún tipo de crédito para pasar a comprender mejor las necesidades y el comportamiento financiero de millones de personas que combinan su actividad económica con el manejo de productos personales”, señaló Carolina Arias Andrade, Gerente de Data & Analytics de Equifax.
Apalancamiento MYPE
También Equifax revela que la presencia crediticia entre los perfiles MYPE no solo es activa, sino que duplica el comportamiento del ciudadano promedio. Algunos datos:
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- Las personas vinculadas a una MYPE representan el 24% de los 28.4 millones de adultos peruanos analizados.
- Un total de 5.2 millones de estos emprendedores registró al menos un crédito regulado en el último año, lo que representa el 78% del segmento.
- La presencia de crédito en el sector MYPE es 1.9 veces superior a la registrada entre las personas no MYPE, que apenas alcanza el 40%.
- Existe un segmento de 1.4 millones de personas (22%) que opera sin financiamiento regulado, abriendo un potencial mercado de expansión.
Asimismo, el análisis del comportamiento transaccional demuestra que el reto actual trasciende la simple inclusión financiera. “El objetivo estratégico es comprender la intensidad de uso de las líneas de crédito existentes”, acotan.
- En agosto de 2025, el uso de tarjetas de crédito de consumo por parte de las MYPE alcanzó un pico crítico del 89%.
- Para abril de 2026, las MYPE mantenían un uso de sus líneas de crédito cercano al 45%.
- Este comportamiento se mantuvo constantemente por encima de la población no MYPE, la cual cerró en un 39% de utilización en el mismo periodo.
“La mayor utilización de tarjetas entre las personas MYPE podría estar asociada con las necesidades de liquidez de sus negocios y con la relación entre sus finanzas personales y empresariales”, destacó Arias Andrade. “Si bien el estudio no permite conocer el destino de los fondos, sí muestra que el crédito personal tiene un peso relevante en la realidad financiera de este segmento”, agrega la especialista.
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