Presencia de deudores en Infocorp tiene “fecha de vencimiento”: ¿en cuántos años sales de la central de riesgo?

¿Cuánto tiempo permanece una deuda en Infocorp? Claves para entender el plazo real. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La permanencia de una deuda en centrales de riesgo suele generar dudas entre los usuarios, especialmente por la creencia extendida de que las obligaciones financieras “desaparecen” con el paso del tiempo. Sin embargo, especialistas advierten que esta idea no es del todo correcta, ya que existen diferencias entre la vigencia legal de una deuda y el tiempo que esta permanece visible en los reportes crediticios.

Según Equifax Infocorp, una deuda no se extingue automáticamente por el transcurso de los años. Aunque puede dejar de figurar en el historial crediticio, la obligación como tal puede seguir existiendo, lo que genera confusión entre los usuarios que buscan regularizar su situación financiera.

Infocorp detalla qué hacer si no llegas a pagar la totalidad de tu tarjeta de crédito. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/Infocorp)

Diferencias entre prescripción y reporte crediticio

En el Perú, las deudas financieras tienen un plazo general de 10 años para ser exigidas judicialmente. Esto significa que, durante ese periodo, el acreedor puede iniciar acciones legales para cobrar la deuda. Transcurrido ese tiempo, el deudor puede oponerse a una eventual demanda, invocando la prescripción.

No obstante, la prescripción no implica la desaparición de la deuda. “La obligación existe, aunque el deudor podría oponerse a la ejecución judicial”, señalan especialistas del sector. Esta diferencia es clave, ya que muchas personas asumen que una deuda prescrita deja de tener efectos, cuando en realidad su existencia se mantiene en el ámbito legal.

Si no pagas una deuda, hay un tiempo máximo en que esta puede aparecer en Infocorp. - Crédito Andina

¿Cuánto tiempo aparece una deuda en Infocorp?

En contraste con el plazo judicial, el tiempo que una deuda permanece registrada en centrales de riesgo es menor. Según lo establecido por la normativa vigente, la información crediticia puede ser reportada por un máximo de cinco años desde que la deuda se vuelve exigible.

Esto significa que, pasado ese periodo, la deuda deja de aparecer en reportes de crédito como los de Infocorp. Sin embargo, ello no implica que la obligación haya sido eliminada, sino únicamente que ya no será visible para entidades financieras u otras instituciones que consulten el historial del usuario.

Equifax, la empresa que genera el reporte de calificación crediticia, explicó por qué está mal decir "salir de Infocorp". - Crédito Composición Infobae/Andina/Equifax

Fuera de Infocorp en una semana

Desde el pasado 8 de agosto de 2025, los deudores podrán salir de Infocorp en solo siete días luego de cancelar sus obligaciones, conforme a la nueva Ley Infocorp promulgada por el Congreso de Perú. La norma modifica los plazos para la actualización de información en las centrales de riesgo, permitiendo que quienes regularicen sus deudas accedan a una mejora en su calificación crediticia en menos de una semana. Antes de este cambio, el proceso podía extenderse durante varios meses.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) dispuso que las entidades financieras tendrán siete días hábiles para corregir o actualizar la información crediticia tras el pago de la deuda o ante la resolución favorable de un reclamo. Este procedimiento aplica tanto para errores reportados en los datos personales como para saldos, tipos de crédito o número de días en mora, facilitando la regularización de la situación del usuario ante Infocorp y otras centrales privadas de riesgo.

Ante la acumulación de deudas bancarias, Infocorp recomienda tener responsabilidad financiera para evitar que la situación empeore. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La legislación también establece un plazo de siete días para rectificar casos de consumos no reconocidos. Si la entidad financiera verifica la procedencia del reclamo, debe informar la corrección al afectado y a la SBS dentro de ese periodo. Además, la resolución instruye a la Superintendencia a notificar la actualización de información a las empresas del sistema financiero y a las centrales de riesgo, asegurando que el historial crediticio refleje de manera precisa y oportuna la situación de los usuarios.