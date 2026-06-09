El 99% de las empresas en Perú son mypes: generan alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, participó como panelista en el foro magistral “Perú competitivo”, desarrollado en el marco de la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 y del XXXIX Aniversario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El encuentro reunió a autoridades y especialistas para analizar los desafíos de la productividad y el desarrollo empresarial en el país.
Durante su intervención, el titular de Produce destacó que las micro y pequeñas empresas (mypes) representan el 99 % del total de empresas en el Perú y constituyen una base clave para la generación de empleo y el crecimiento económico. En ese contexto, subrayó la importancia de fortalecer la competitividad del sector productivo nacional.
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Mypes y estructura empresarial en el país
Las micro y pequeñas empresas concentran la gran mayoría del tejido empresarial peruano, con una participación de 99%, lo que evidencia su peso en la economía nacional. Además, el sector privado en su conjunto genera más de 11 millones de empleos y agrupa a más de 2.400.000 empresas formales en todo el territorio.
En ese marco, el ministro César Quispe remarcó que impulsar la productividad de las mypes es clave para ampliar las oportunidades económicas. Según lo expuesto, el fortalecimiento de este segmento empresarial resulta determinante para sostener el dinamismo del mercado laboral.
Manufactura como sector estratégico
El titular de Produce destacó que la manufactura mantiene un rol estratégico dentro de la economía peruana, al generar alrededor de 1.700.000 puestos de trabajo. Asimismo, este sector reúne a más de 200.000 empresas industriales en el país.
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De acuerdo con lo señalado, la actividad manufacturera aporta el 12,2 % de la economía nacional, consolidándose como uno de los pilares productivos más relevantes. Este desempeño refuerza su importancia en la generación de empleo y en la diversificación económica.
Innovación y competitividad empresarial
Durante su exposición, César Quispe enfatizó el rol de la innovación como motor del crecimiento empresarial y la competitividad. En ese sentido, remarcó la necesidad de que más empresas incorporen tecnología para mejorar su productividad.
El ministro afirmó: “La innovación genera competitividad y productividad; abre nuevos mercados, permite incrementar las ventas y hace que las empresas sean más sostenibles en el tiempo. Por eso necesitamos que cada vez más empresas adopten tecnología e innoven para fortalecer su crecimiento”. Con ello, destacó el vínculo entre modernización y sostenibilidad empresarial.
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Aporte del sector pesquero a la economía
El Ministerio de la Producción también resaltó la importancia del sector pesquero como generador de empleo en el país. Esta actividad involucra a distintos actores de su cadena de valor y tiene un impacto relevante en economías locales.
En cifras, el sector pesquero genera alrededor de 400.000 empleos, incluye a 93.000 pescadores artesanales y cuenta con más de 4.600 empresas formales. Estos indicadores reflejan su contribución al desarrollo económico y social del Perú.
Compromiso con el desarrollo productivo
Desde Produce se reafirmó el compromiso de seguir impulsando políticas orientadas a mejorar la productividad y promover la innovación en las empresas. El objetivo es fortalecer la competitividad del aparato productivo nacional.
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Asimismo, el sector busca generar más oportunidades para trabajadores y empresas, promoviendo un entorno más dinámico y sostenible. Estas acciones se enmarcan en la estrategia de desarrollo económico del país.
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