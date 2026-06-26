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MEF propone bono de S/127 y mayor aumento salarial para el sector público en negociación colectiva

Continúa la negociación colectiva y el Ejecutivo sigue subiendo el monto de espacio fiscal, ¿a cuánto ha llegado ya?

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trabajadores estatales de la UGEL02
Trabajadores recibirán un bono de S/127 en 2027, tentativamente para enero, como todos los años. - Crédito UGEL02

Los representantes de trabajadores y el Estado siguen discutiendo sobre los aumentos salariales y beneficios para los empleados el sector público que regirán desde 2027. Por un lado, los trabajadores buscan un mayor monto; por el otro, el Ejecutivo van aumentando poco a poco su oferta de espacio fiscal, el monto total que pueden destinar para esto.

Así, este monto ya ha llegado a S/726 millones 142 mil 634, el cual fue propuesto formalmente en la sesión de la negociación colectiva centralizada el jueves 25 de junio. Pero esta vez, además de montos mayores de aumento (no para todos), se ha considerado el pago de un bono de S/127 para todos los trabajadores públicos, como una medida transitoria. Los aumentos quedan así:

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  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/280 para profesionales, S/255 para técnicos, S/200 para auxiliares.
  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125
  • D. Leg 728régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/50 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150
  • D. Leg. 1057CAS: Para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/100, para ingresos menores o iguales a S/4.364,19 y de S/50 para ingresos mayores a S/4.364,19. Para los gobiernos locales será de S/125
  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/100
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/50
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.
Trabajadores públicos
Estos son los aumentos que propone el MEF para los trabajadores estatales. Los gremios sindicales buscarían elevar el monto. - Crédito Andina

Bono de S/127

Como medida de carácter transitoria —es decir, que a diferencia de los aumentos salariales no se repetirá— el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesta el pago de un bono de S/127 para todos los trabajadores públicos.

Como se recuerda, este año el bono que se entregó fue de S/100, el anterior (2025) fue de S/200. Este año se considera un monto casi intermedio, pero que igual no llega a suponer una inyección de dinero suficiente para el pedido de las confederaciones.

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
MEF elevaría el monto del espacio fiscal por sobre la "propuesta final" que había planteado en la negociación colectiva. - Crédito Andina

Este bono irá para los trabajadores del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobierno locales de los siguientes regímenes:

  • Decreto Legislativo 276
  • Decreto Legislativo 1057, los CAS
  • Decreto Legislativo 728
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios
  • Ley 31991, Guardaparques
  • Ley 30057, Ley del Servicio civil
  • Ley 28091, Servicio Diplomático.

“Montos aún son insuficientes”

Desde el lado de la representación de los trabajadores públicos, los sindicatos consideran aún que los montos son insuficientes.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

“Desde la CITE manifestamos con absoluta claridad que no estamos de acuerdo con esta propuesta, debido a que los montos planteados continúan siendo menores a la exigencia legítima de los trabajadores del Estado y no responden de manera suficiente al incremento del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo y la deuda histórica que mantiene el Estado con sus servidores públicos”, se pronunicó la Confederacion Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú.

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Como se recuerda, estas son algunas de las medidas que pedían los sindicatos en la negociación colectiva:

  • Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos.
  • Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado
  • Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen)
  • Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500.

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