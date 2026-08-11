Temblor hoy en Perú EN VIVO: IGP reporta 3 sismos en Sechura durante la madrugada del 11 de agosto

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo por su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción entre la Placa de Nasca y la Placa Sudamericana genera una constante acumulación y liberación de energía.
Ante este escenario, expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas advierten que Lima y el Callao acumulan más de 270 años de silencio sísmico desde el terremoto de 1746, lo que eleva el riesgo de un gran evento futuro. Las autoridades recomiendan a la población mantener mochilas de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en los simulacros nacionales organizados por el Indeci.
Tres sismos sacudieron la región de Piura en un intervalo de solo 45 minutos la madrugada de hoy, martes 11 de agosto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este fenómeno llamó la atención de la población local, que percibió los temblores en la zona de Sechura, al suroeste de la provincia. ¿Qué implican estos eventos y cuál es su verdadera relevancia? El presidente del organismo, Hernando Tavera, aclara el sentido técnico y geográfico de estos episodios.
Sismo de magnitud 4.1 en Sechura
Un tercer sismo fue reportado durante la madrugada de este martes 11 de agosto de 2026 en la provincia de Sechura, Piura, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0547 señala que el movimiento tuvo una magnitud de 4.1 y ocurrió a las 3:45:49 a. m.
El epicentro fue localizado a 67 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia de Sechura, región Piura. El evento tuvo una profundidad de 23 kilómetros, según los datos publicados por el organismo. Las coordenadas del movimiento fueron establecidas en latitud -5.96 y longitud -81.27.
El IGP asignó al sismo una intensidad III en Sechura, lo que indica que el movimiento pudo ser percibido en dicha localidad, aunque la captura difundida por el organismo no reporta daños ni personas afectadas.
Este tercer evento se produjo aproximadamente 43 minutos después del segundo sismo y menos de una hora después del primer movimiento registrado a las 3:00:28 a. m.
Sismo de magnitud 4.0 en Sechura
Un segundo movimiento sísmico fue registrado la madrugada de este martes 11 de agosto de 2026 en la provincia de Sechura, Piura, pocos minutos después del primer evento reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0546, el temblor alcanzó una magnitud de 4.0 y ocurrió a las 3:02:05 a. m., apenas un minuto y medio después del sismo de magnitud 4.9 registrado a las 3:00:28 a. m.
El IGP informó que el movimiento tuvo una profundidad de 34 kilómetros y su epicentro se ubicó a 61 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia del mismo nombre, región Piura.
Las coordenadas consignadas en el reporte fueron latitud -5.96 y longitud -81.19. El segundo movimiento fue reportado como parte de la actividad sísmica registrada durante las primeras horas de la madrugada en esta zona del norte del país.
Sismo de magnitud 4.9 en Sechura
Un sismo de magnitud 4.9 se registró durante la madrugada de este martes 11 de agosto de 2026 en la provincia de Sechura, región Piura, según el reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su cuenta oficial en X.
De acuerdo con la información publicada por el IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:00:28 a. m., teniendo como epicentro una zona ubicada a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia de Sechura.
El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0545 precisa que el evento tuvo una profundidad de 24 kilómetros, mientras que sus coordenadas fueron establecidas en latitud -5.90 y longitud -81.29.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú se ubica sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana origina constantes movimientos que, en ocasiones, alcanzan magnitudes destructivas. Los especialistas del IGP explicaron en Radio Nacional que la subducción de la placa oceánica bajo el continente genera acumulación de energía, la cual se libera en forma de sismos.
Esta característica geológica ha marcado la historia del país. Los principales eventos sísmicos registrados en el territorio han causado daños materiales y pérdidas humanas a lo largo de los siglos. El conocimiento de esta realidad impulsa campañas permanentes de información y simulacros nacionales de evacuación.
¿Cuántos años de silencio sísmico tiene Lima y el Callao?
Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas afirman que Lima y el Callao acumulan más de 270 años de silencio sísmico respecto a un gran terremoto. El último evento de magnitud significativa se remonta a 1746, cuando un sismo devastó la ciudad y generó un tsunami que afectó buena parte de la costa central. Desde entonces, la región no ha experimentado un movimiento de igual magnitud.
La acumulación de energía en la zona de subducción, según los científicos, incrementa el riesgo de un nuevo gran sismo. Este periodo de silencio refuerza la necesidad de preparación ciudadana, así como la revisión constante de las normas de construcción y la infraestructura crítica en la capital y sus alrededores.
Información útil para enfrentar un sismo en Perú
Ante la posibilidad de un sismo importante, las autoridades y expertos recomiendan a la población mantener la calma y actuar con rapidez. Entre las recomendaciones clave destacan:
- Identificar zonas seguras dentro de la vivienda, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos organizados por INDECI.
- Revisar periódicamente la estructura de la vivienda, especialmente si se encuentra en zonas antiguas o vulnerables.
Mochila de emergencia: ¿qué debe contener?
La mochila de emergencia es un elemento fundamental en la estrategia de preparación. Las autoridades recomiendan que cada hogar cuente con una mochila lista para cada integrante de la familia, con suministros suficientes para al menos 48 horas. El contenido sugerido incluye:
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles (barritas energéticas, enlatados, galletas).
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en una bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas y alcohol en gel.
- Silbato y cuaderno con números de emergencia.
¿Qué hacer si vivo en un departamento de piso elevado durante un sismo fuerte?
Quienes residen en edificios de varios pisos deben tomar precauciones específicas. El IGP sugiere permanecer en el interior de la vivienda durante el movimiento y no utilizar ascensores. Las recomendaciones incluyen:
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
- Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
- Esperar a que termine el movimiento antes de evacuar, verificando la seguridad de las escaleras.
- Mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio, si lo hubiera.
Acciones después de un sismo
Al finalizar el movimiento sísmico, es fundamental realizar una evaluación rápida del entorno. Las autoridades aconsejan:
- Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
- Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas o desperfectos.
- Comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
- Prestar atención a las réplicas que suelen seguir a un sismo de magnitud considerable.