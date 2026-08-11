Temblor hoy en Perú EN VIVO: IGP reporta 3 sismos en Sechura durante la madrugada del 11 de agosto

Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú muestra los puntos de actividad sísmica en la costa peruana, incluyendo la región de Piura, registrados el martes 11 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo por su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción entre la Placa de Nasca y la Placa Sudamericana genera una constante acumulación y liberación de energía.

Ante este escenario, expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas advierten que Lima y el Callao acumulan más de 270 años de silencio sísmico desde el terremoto de 1746, lo que eleva el riesgo de un gran evento futuro. Las autoridades recomiendan a la población mantener mochilas de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en los simulacros nacionales organizados por el Indeci.