Perú
Agregar Infobae enGoogle

Gran incendio en la Panamericana Norte: fuego en vivero dificulta visibilidad y tránsito en Los Olivos

La emergencia en un vivero provoca densa humareda, generando congestión vehicular y preocupación en el cruce de las avenidas Los Próceres con Alfredo Mendiola

El fuego en el vivero fue registrado cerca a las 6 de la tarde.
El fuego en el vivero fue registrado cerca a las 6 de la tarde.
Guardar

Un incendio de gran magnitud se registra desde las 6 de la tarde de este martes 11 de agosto en el distrito de Los Olivos. Las grandes llamas y la fuerte humareda dificultan el tránsito por la carretera Panamericana Norte.

Según el portal de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el fuego se extendió por un vivero ubicado en el cruce de las avenidas Los Próceres con Alfredo Mendiola. Hasta el momento, seite vehículos de emergencia intentan contener el siniestro.

Testigos señalaron que existe dificultad para atravesar la zona, la congestión vehicular aumenta con el paso de los minutos y las autoridades aún no se han hecho presentes para controlar la situación.

PUBLICIDAD

El incendio fue catalogado como un siniestro de tipo “forestal bosques”, ya que afectó principalmente al vivero y a la vegetación almacenada en el local.

Videos registrados por transeúntes y pasajeros del transporte público muestran el avance del fuego y la dificultad de circulación por la Panamericana Norte debido a la escasa visibilidad.

Especialistas recomiendan a los vecinos y personas que viven en las zonas aledañas mantenerse alejados del área afectada y estar atentos a las indicaciones de los bomberos y la policía.

Hasta el cierre de este reporte, los bomberos continúan trabajando para evitar que el fuego se extienda a otras áreas cercanas y para restablecer la circulación en una de las vías más transitadas del norte de Lima.

PUBLICIDAD

Portal de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).
Portal de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

¿Qué hacer ante un incendio de gran magnitud?

Ante emergencias como la registrada en la Panamericana Norte, las autoridades y expertos en gestión de riesgos sugieren seguir protocolos clave para salvaguardar la vida y la salud:

  • Evite acercarse a la zona del incendio. Si se encuentra cerca, busque alejarse lo más posible y diríjase a un lugar seguro, lejos del humo y las llamas.
  • No intente cruzar áreas con escasa visibilidad. El humo puede desorientar, dificultar la respiración y aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.
  • Cierre puertas y ventanas si vive en las inmediaciones, para reducir la entrada de humo a su vivienda.
  • Utilice mascarillas o paños húmedos sobre la nariz y boca para protegerse de gases y partículas si la exposición es inevitable.
  • Esté atento a los anuncios oficiales. Siga siempre las indicaciones del CGBVP y de la policía, quienes informarán sobre rutas alternativas, zonas restringidas y procedimientos de evacuación.
  • Evacúe de inmediato si las autoridades lo solicitan, llevando solo lo imprescindible y manteniendo la calma.
  • No obstaculice el paso de vehículos de emergencia. Si circula en auto, mantenga las vías despejadas y siga las rutas de desvío indicadas.

En situaciones como esta, la prevención y la colaboración ciudadana resultan esenciales para evitar daños mayores. La educación sobre protocolos de emergencia, la preparación de una mochila de emergencia y la participación en simulacros pueden marcar la diferencia ante futuros incidentes.

El CGBVP recuerda que el monitoreo se mantiene activo y que las labores de control del incendio continuarán hasta restablecer la seguridad en toda la zona afectada. Mantenerse informado y actuar de manera responsable contribuye a proteger la vida y la integridad de todos los ciudadanos.

Temas Relacionados

IncendioBomberosPanamericana NorteLos Olivosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

La modelo intentó mencionar su nuevo proyecto durante su despedida en América Hoy, pero la conductora la interrumpió al instante y dejó una frase que convirtió esos segundos en lo más comentado del bloque

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

La conductora de Q+ criticó el freno que recibió la modelo en 'América Hoy' cuando intentaba contar sobre su nuevo espacio, precisamente el programa que ha estrenado en el canal de streaming de Copello

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Juan Calle Soto fue ubicado en Ancón luego de que vecinos y familiares iniciaran una búsqueda tras la agresión contra una menor de 15 años que se dirigía a su colegio. Según información difundida por 24 Horas, el hombre tenía antecedentes de denuncias por agresión y acoso

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Se jugó la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú enfrentó a China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026