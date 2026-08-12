Gran incendio en la Panamericana Norte: fuego en vivero dificulta visibilidad y tránsito en Los Olivos

El fuego en el vivero fue registrado cerca a las 6 de la tarde.

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Un incendio de gran magnitud se registra desde las 6 de la tarde de este martes 11 de agosto en el distrito de Los Olivos. Las grandes llamas y la fuerte humareda dificultan el tránsito por la carretera Panamericana Norte.

Según el portal de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el fuego se extendió por un vivero ubicado en el cruce de las avenidas Los Próceres con Alfredo Mendiola. Hasta el momento, seite vehículos de emergencia intentan contener el siniestro.

Testigos señalaron que existe dificultad para atravesar la zona, la congestión vehicular aumenta con el paso de los minutos y las autoridades aún no se han hecho presentes para controlar la situación.

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El incendio fue catalogado como un siniestro de tipo “forestal bosques”, ya que afectó principalmente al vivero y a la vegetación almacenada en el local.

Videos registrados por transeúntes y pasajeros del transporte público muestran el avance del fuego y la dificultad de circulación por la Panamericana Norte debido a la escasa visibilidad.

Especialistas recomiendan a los vecinos y personas que viven en las zonas aledañas mantenerse alejados del área afectada y estar atentos a las indicaciones de los bomberos y la policía.

Hasta el cierre de este reporte, los bomberos continúan trabajando para evitar que el fuego se extienda a otras áreas cercanas y para restablecer la circulación en una de las vías más transitadas del norte de Lima.

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Portal de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

¿Qué hacer ante un incendio de gran magnitud?

Ante emergencias como la registrada en la Panamericana Norte, las autoridades y expertos en gestión de riesgos sugieren seguir protocolos clave para salvaguardar la vida y la salud:

Evite acercarse a la zona del incendio. Si se encuentra cerca, busque alejarse lo más posible y diríjase a un lugar seguro, lejos del humo y las llamas.

No intente cruzar áreas con escasa visibilidad. El humo puede desorientar, dificultar la respiración y aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.

Cierre puertas y ventanas si vive en las inmediaciones, para reducir la entrada de humo a su vivienda.

Utilice mascarillas o paños húmedos sobre la nariz y boca para protegerse de gases y partículas si la exposición es inevitable.

Esté atento a los anuncios oficiales . Siga siempre las indicaciones del CGBVP y de la policía, quienes informarán sobre rutas alternativas, zonas restringidas y procedimientos de evacuación.

Evacúe de inmediato si las autoridades lo solicitan, llevando solo lo imprescindible y manteniendo la calma.

No obstaculice el paso de vehículos de emergencia. Si circula en auto, mantenga las vías despejadas y siga las rutas de desvío indicadas.

En situaciones como esta, la prevención y la colaboración ciudadana resultan esenciales para evitar daños mayores. La educación sobre protocolos de emergencia, la preparación de una mochila de emergencia y la participación en simulacros pueden marcar la diferencia ante futuros incidentes.

El CGBVP recuerda que el monitoreo se mantiene activo y que las labores de control del incendio continuarán hasta restablecer la seguridad en toda la zona afectada. Mantenerse informado y actuar de manera responsable contribuye a proteger la vida y la integridad de todos los ciudadanos.

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