La mente maestra detrás de las gorras que usan Bad Bunny, J Balvin y Los Mirlos: el emprendimiento de un peruano en Nueva York

Renzo Díaz trabajó dos años en el sector bancario antes de comenzar a vender gorras por Internet. Composición: Infobae

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Un emprendimiento nacido en Internet llevó a Renzo Díaz a crear gorras vinculadas con espacios y marcas de fuerte presencia dentro de la comunidad latina en Nueva York. El diseñador peruano convirtió ese trabajo en una forma de colaborar con negocios locales y artistas, con piezas que luego aparecieron en escenarios de gran exposición.

Díaz es fundador de Where You Get That Hat, una compañía dedicada al diseño de gorras. Antes de iniciar este proyecto, trabajó durante dos años en el sector bancario. Después comenzó a vender sus primeros diseños por Internet y, con el tiempo, amplió su actividad hacia colaboraciones con marcas y establecimientos.

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Su trabajo cobró mayor notoriedad a partir de los diseños vinculados con Toñita’s, el Caribbean Social Club de Williamsburg, Brooklyn. Una de esas gorras llegó a ser utilizada por Bad Bunny y también apareció vinculada con figuras como J Balvin, el alcalde de Nueva York y Los Mirlos.

El diseñador también desarrolló piezas junto con artistas puertorriqueños y colaboró con otros negocios de la ciudad. Entre ellos figuran Café Colmado, Perreo Intenso y Secret Fútbol Club. Para Díaz, estos proyectos permiten trabajar con propuestas cercanas y representar espacios que forman parte de la vida cotidiana de Nueva York.

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De la banca a las gorras personalizadas

En una entrevista difundida por Seba Micheo, Renzo Díaz explicó que su camino hacia el diseño comenzó después de dejar el sector bancario. “Después de dos años trabajando en banking, empecé a vender gorras por Internet”, señaló.

Sus primeros productos aparecieron en Etsy y tenían características sencillas. En otra entrevista, Díaz recordó que elaboraba gorras desde su departamento con frases y diseños destinados a la venta en esa plataforma.

El cambio llegó después de su traslado a Nueva York. Según explicó, llegó a Manhattan en junio de 2023 y al mes siguiente comenzó a trabajar para Arena Embroidery, empresa a la que ya conocía por trabajos realizados para figuras de la música y la moda.

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El emprendedor peruano contó que conoció a integrantes del equipo durante un evento con Evisu. Su experiencia previa en Etsy sirvió como referencia para incorporarse al trabajo del establecimiento.

Toñita’s como punto de partida

Conoce a Renzo Díaz, el joven peruano y mente maestra detrás de la icónica gorra de Toñita's. Descubre cómo su pasión por representar a la comunidad latina en Nueva York lo llevó a crear un accesorio viral que lucieron estrellas como Bad Bunny y J Balvin. Créditos: TikTok @Seba Micheo

La relación con Toñita’s surgió después de su regreso a Nueva York. Díaz contó que un amigo brasileño llamado Diego lo llevó al establecimiento y le presentó el lugar como un punto de encuentro para la comunidad latina.

“Yo era supernuevo, de regreso a la ciudad. Un amigo brasilero, Diego, me llevó: ‘Oh, vamos pa Toñita, tiene comida y hay muchos latinos ahí’”, relató Díaz en la entrevista con Seba Micheo.

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El diseñador explicó que encontró en el local una sensación cercana a casa dentro de Nueva York. La primera propuesta surgió con motivo del aniversario número 50 de Toñita’s.

A partir de ese proyecto, el joven desarrolló una segunda versión junto con dos artistas puertorriqueños. Las gorras llegaron posteriormente a personas con gran presencia pública, entre ellas Bad Bunny y J Balvin.

Las gorras que llegaron a Bad Bunny y J Balvin

Díaz describió ese momento como una señal de que la propuesta había conseguido conectar con el público al que estaba dirigida. “Ese momento fue superespecial porque al toque que lo ves sentía: ‘Ah, la conexión está ahí’”, afirmó.

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El diseñador explicó que las personas identificaban rápidamente la referencia al establecimiento. “Ah, esta es la gorra de Toñita y Toñita es famosa, todos los latinos van a Toñita”, señaló.

La presencia de la gorra también coincidió con la exposición de Toñita’s durante el Super Bowl. En el entretiempo, el establecimiento apareció en pantalla durante la participación de Bad Bunny, un momento que generó atención hacia el bar puertorriqueño de Williamsburg.

Toñita’s, cuyo nombre corresponde a su propietaria, es conocido como Caribbean Social Club. El establecimiento funciona en Grand Street y reúne actividades como billar, dominó y música vinculada con la cultura puertorriqueña y latina.

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Nuevos diseños para el Caribbean Social Club

El diseñador peruano comenzó vendiendo sus primeras creaciones por Internet y luego encontró en los negocios locales de Nueva York una fuente de inspiración. Instagram: @gorenzogo

La colaboración continuó con una nueva pieza creada para el aniversario número 52 del Caribbean Social Club. Díaz explicó que el objetivo fue elaborar un diseño que representara la conexión entre distintos sectores de la comunidad latina.

“Este diseño queríamos hacer algo bien latino. Queríamos buscar una gorra que unía la comunidad latina como lo hace Toñita en Williamsburg”, declaró.

La propuesta no se limitó a este establecimiento. Su empresa también trabajó con otros negocios locales de Nueva York, una línea que el diseñador considera relevante para sus proyectos.

Una apuesta por los negocios del barrio

El peruano también destacó el valor de colaborar con marcas y comercios que forman parte de los vecindarios de Nueva York. Entre sus colaboraciones mencionó Café Colmado, Perreo Intenso y Secret Fútbol Club.

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“Es superbacán el trabajar con bastantes marcas locales, porque en Nueva York hay mucha gente con muchas ideas que son supercool y bastante de ellos son amigos”, afirmó.

El diseñador también explicó que no considera necesario buscar únicamente marcas reconocidas para crear una propuesta. “Puedes crear algo especial con alguien que está en tu vecindario”, sostuvo.

En esa misma línea, señaló que los comercios locales pueden representar una época, una experiencia o una identidad específica del barrio. Para Díaz, esos elementos también pueden servir como fuente de inspiración para sus diseños.

Aunque su trabajo está asociado directamente con las gorras, Díaz sostiene que estas no constituyen su principal pasión. En una de sus entrevistas, lo expresó de forma directa: “Los sombreros no son mi pasión. Solo son un vehículo interesante para poder formar parte de estos momentos y para interactuar con tanta gente”.

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Su interés también está relacionado con observar la manera en que las personas reaccionan ante determinados diseños y referencias culturales. Según explicó, las gorras se convirtieron en el medio que le permitió acercarse a distintos grupos y proyectos.