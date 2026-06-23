Perú

Negociación colectiva: MEF elevaría el espacio fiscal a S/676 millones, tras gestión de sindicatos

Las confederaciones de trabajadores públicos que participan de la negociación colectiva se reunieron con la Presidencia del Consejo de Ministros

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Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
MEF elevaría el monto del espacio fiscal por sobre la "propuesta final" que había planteado en la negociación colectiva. - Crédito Andina

Previo a los días de paro nacional (este martes 23 y miércoles 24 de junio), las Confederacion Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE) reveló que las confederaciones que participan en la negociación colectiva se han reunido con el Poder Ejecutivo para pedir mayor espacio fiscal a fin de que se eleven las propuestas de aumentos para todos los trabajadores públicos para el 2027.

“La CITE informa a los trabajadores del Sector Público que los miembros de la Comisión Negociadora de la Negociación Colectiva Centralizada 2026–2027 han unido posición para exigir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un espacio fiscal real, suficiente y digno, que permita atender una propuesta económica justa para los trabajadores del Estado", revelo el sindicato.

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Así, en la reunión con las cinco confederaciones, donde estuvo el Primer Ministro, el Ministro de Economia y Finanzas, el Director Nacional de Presupuesto y la Directora de Gestion Fiscal del MEF, se comunicó a estas que se plantearía una elevación del espacio fiscal de S/596 a S/676 millones. Sin embargo, para los sindicatos esto aún es insuficiente.

Trabajadores públicos en Perú
El aumento salarial se vería en enero de 2027, pero supondría solo un monto mayor en S/100 para la mayoría de trabajadores. - Crédito Andina

Sindicatos en lucha

Luego de que el MEF diera su propuesta final de aumentos y monto del espacio fiscal para los diferentes regímenes de trabajadores del sector público, las confederaciones consideraron que era insuficiente y avanzaron su negociación por dos frentes: movilizarse en las calles y coordinar con un nivel más alto del Gobierno.

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Por esa razón, este lunes 22 de junio, las confederaciones estatales sostuvieron una reunión con el mismo Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y más representantes del Ejecutivo. Esto, con el fin de conocer cuál es la posición política del Gobierno frente al pedido de ampliación del espacio fiscal destinado al incremento remunerativo propuesto en la negociación colectiva.

Las coordinaciones a este nivel continuarán este miércoles 24 de junio. Pero ya se adelantó que desde el MEF el espacio fiscal subiría aún por encima del monto final de la propuesta en la negociación colectiva.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

La propuesta “final” del MEF

Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio su propuesta final de aumentos, subiendo tan solo principalmente los montos para trabajadores del decreto legislativo 276.

Tras esto, las confederaciones consideraron llevar sus pedidos “al más alto nivel del Gobierno” y salir a las calles (ambas cosas se cumplieron).

Trabajadores públicos
Estos son los aumentos que propone el MEF para los trabajadores estatales. Los gremios sindicales buscarían elevar el monto. - Crédito Andina

Así quedaron los aumentos en discusión, desde la orilla del Ejecutivo:

  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/280 para profesionales, S/255 para técnicos, S/190 para auxiliares.
  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/100
  • D. Leg 728régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/50 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/100 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/125
  • D. Leg. 1057CAS: Para Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales será de S/100, para ingresos menores o iguales a S/4.364,19
  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/100
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/50
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.

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