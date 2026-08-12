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Sport Boys, a un paso de perder a su goleador: Luciano Nequecaur, apalabrado con el histórico Libertad de Paraguay

El delantero argentino, de 34 años, vive sus últimas horas como integrante de la ‘misilera’. Su buen hacer en el Callao atrajo la atención del ‘gumarelo’, que acelera las negociaciones para ficharlo

Luciano Nequecaur se dispone a alejarse del Sport Boys para enrumbar hacia Club Libertad. - Crédito: Gustavo Peralta
Luciano Nequecaur se dispone a alejarse del Sport Boys para enrumbar hacia Club Libertad. - Crédito: Gustavo Peralta
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En el primer puerto del Perú hay movimiento. No necesariamente por el buen andar del Sport Boys en el Torneo Clausura 2026, sino por la irreparable marcha de un efectivo capital que ha dado réditos durante su estancia en el Callao. El delantero Luciano Nequecaur, de 34 años, se dispone a marcharse de la entidad ante una irrechazable propuesta.

Durante las últimas horas se conoció que el ariete argentino recibió una inmejorable propuesta del Club Libertad (PAR) para continuar desarrollando su carrera. A todos los efectos, el movimiento beneficiaría a las partes involucradas. De ahí que el acuerdo se haya apalabrado, mas no firmado, de acuerdo a lo consignado por el periodista Gustavo Peralta.

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Luciano Nequecaur – Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 6 agosto
Luciano Nequecaur se hizo cargo del ataque del Sport Boys durante dos periodos. - Crédito: Difusión

Por más que el club ‘chalaco’ quiera mantener a Nequecaur, la voluntad del futbolista es irse y frente a esa decisión no hay nada que hacer. Por otro lado, en la entidad ‘rosada’ son conscientes de que su contrato expira a finales del 2026 y lo mejor sería hacer caja con una venta, que, además, dejaría una renta económica adicional por finalización anticipada del vínculo.

Con la salida de Luciano prácticamente allanada, el DT Desio ha dado inicio a un plan de búsqueda de un reemplazante ideal de su confianza que vendría del extranjero. Claro está que para abrochar una tratativa definitiva, el ‘9’ actual deberá confirmar su adiós, algo que sería en cuestión de días.

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Hernán da Campo y Luciano Nequecaur llevaron a la 'misilera' a la goleada en el debut de Carlos Desio en la zona técnica. | VIDEO: L1MAX

Nequecaur, expectativas cumplidas

Sport Boys actuó muy rápido para hallar a un sustituto perfecto de Pablo Bueno, quien dejó una imagen destacada en el Callao, la cual no logró prolongar al no llegar a un acuerdo con los directivos del club para una renovación. En su lugar llegó Luciano Nequecaur, de un perfil distinto, pero goleador a todas luces.

Su primera toma de contacto con la camiseta ‘rosada’ fue francamente positiva en la Liga 1 2025. Con 22 apariciones, entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura, registró nueve goles y una asistencia. No obstante, sus números declinaron un poco al año posterior al marcar seis dianas, aunque elevó mínimamente su cuota de servicios.

Luciano Nequecaur experimentó las dificultades que entraña desempeñarse como delantero del Sport Boys. - Crédito: Liga 1
Luciano Nequecaur experimentó las dificultades que entraña desempeñarse como delantero del Sport Boys. - Crédito: Liga 1

No es menos cierto que Luciano Nequecaur experimentó en el Sport Boys las dificultades que entraña desempeñarse como atacante y líder del elenco ‘chalaco’. La situación vivida, eso sí, fue aprobada con azul, sobre todo por los números dejados, aunque los mismos pudieron ser un poco mejores.

De todas maneras, no puede demeritarse lo que ha hecho el argentino con la ‘misilera’. Porque, de lo contrario, jamás hubiese captado la atención de un club grande y tradicional como el Club Libertad, que acelera las negociaciones para sumarlo a su estructura lo más pronto posible.

Luciano Nequecaur puso el empate en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Sport Boys crece con sorpresa

Sport Boys ha experimentado una transformación significativa en el Torneo Clausura 2026. Por primera vez en más de un lustro, el club ha dejado atrás la imagen desfavorable que lo acompañaba en temporadas anteriores. Actualmente, la ‘misilerase ha consolidado como uno de los principales animadores del certamen y ocupa posiciones de privilegio en la tabla.

La mejora en el rendimiento de los chalacos está directamente vinculada a la evolución en su estilo de juego, promovida por el entrenador Carlos Desio.

Carlos Desio – Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 4 agosto
El entrenador busca un plan con equilibrio entre ataque y defensa con el Sport Boys. - Crédito: Difusión

Bajo su dirección, el Sport Boys ha mostrado una propuesta más sólida y competitiva, lo que se ha traducido en mejores resultados y una presencia constante en la parte alta del campeonato.

El salto de calidad en el plantel responde también al arribo de jugadores de selección nacional. Las incorporaciones de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Christian Cueva han elevado el nivel colectivo e individual del equipo.

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