Descubren una nueva especie de rana en Huánuco: así es el anfibio hallado cerca de la Cordillera Azul

Una rana marrón salta sobre un suelo boscoso con musgo verde y hojas secas esparcidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hallazgo de una nueva especie de anfibio revela la extraordinaria biodiversidad de la Amazonía peruana. Investigadores peruanos y extranjeros identificaron a Oreobates azulensis en el valle Azpusana-Alto Consuelo, en Huánuco, específicamente en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, donde sus características permitieron diferenciarla de otras ranas conocidas.

La investigación, publicada en la revista científica internacional Diversity, no solo permitió reconocer esta especie, sino también describir otras tres nuevas ranas del género Oreobates en Amazonas, Huánuco y San Martín. El estudio combinó análisis morfológicos y genéticos para determinar que los cuatro anfibios corresponden a especies evolutivamente independientes.

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Oreobates azulensis: la nueva rana descubierta en Huánuco y vinculada a la Cordillera Azul

Composición: Infobae Perú

La nueva especie recibió el nombre de Oreobates azulensis en referencia a la Cordillera Azul, territorio donde fue registrada por los investigadores. Este nombre establece una relación directa entre el anfibio y uno de los espacios naturales con mayor relevancia para la conservación de la biodiversidad.

Su descubrimiento ocurrió en el valle Azpusana-Alto Consuelo, en la región Huánuco, dentro del área que funciona como zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la rana presenta un conjunto de características físicas y genéticas que permiten distinguirla de otras especies del mismo género.

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Un aspecto que todavía permanece bajo investigación es si Oreobates azulensis también habita dentro del propio parque nacional. La posibilidad existe por la cercanía del lugar donde fue encontrada con esta área protegida, aunque será necesario realizar nuevos estudios para confirmar su distribución.

El descubrimiento forma parte de una investigación más extensa que identificó cuatro nuevas especies de ranas del género Oreobates: O. azulensis, O. chirimoto, O. foliaspectrum y O. nigrumcompletum. Los ejemplares fueron registrados en las regiones de Amazonas, Huánuco y San Martín, y cada especie mostró rasgos morfológicos y genéticos propios.

El trabajo científico fue desarrollado por especialistas de instituciones como el Instituto Peruano de Herpetología, Rainforest Partnership, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, el Centro de Investigación Vertebrate y Florida International University. Entre los investigadores figuran Pablo J. Venegas, James W. Ttito, Luis A. García-Ayachi, Michael Gulman, Juan D. Valencia y Alessandro Catenazzi.

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Para el Sernanp, este tipo de hallazgos permite ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas ubicados alrededor de las áreas naturales protegidas. La identificación de especies que hasta ahora no habían sido reconocidas por la ciencia también proporciona nuevos datos sobre su distribución, evolución y conservación, especialmente en territorios amazónicos donde todavía existen zonas poco estudiadas.

Una nueva orquídea fue descubierta hace pocos días en Oxapampa: rinde homenaje al pueblo Asháninka

La orquídea Lepanthes ashaninka, recientemente identificada en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén de Perú, muestra sus pétalos anaranjados y centro rosado.

Hace apenas unos días, investigadores también reportaron el descubrimiento de una nueva especie de orquídea en Oxapampa, en la región Pasco. Se trata de Lepanthes ashaninka, una planta encontrada en los bosques montanos del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, un área natural protegida que destaca por la diversidad de especies que alberga.

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La investigación fue desarrollada por Luis Valenzuela Gamarra, del Missouri Botanical Garden, y Luis Ocupa-Horna, del Herbario Pedro Ruiz Gallo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El estudio fue publicado el 8 de agosto de 2026 en la revista científica Phytotaxa, especializada en investigaciones sobre taxonomía y biodiversidad. Los especialistas determinaron que la orquídea posee rasgos morfológicos propios que permiten diferenciarla de otras especies del género Lepanthes.

El nombre Lepanthes ashaninka fue elegido como un homenaje al pueblo indígena Asháninka, cuya presencia histórica está vinculada con la selva central. La denominación incorpora así un elemento cultural al registro científico de la especie, mientras que su hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de los bosques montanos de Pasco y sobre las especies que permanecen por identificar en estos ecosistemas.

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