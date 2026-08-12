Carlos Desio aclaró polémica jugada de Hansell Riojas ante Alianza Lima: “No la toca, Cantero le pega muy mal”

El entrenador de Sport Boys rompió su silencio sobre la controvertida jugada y respaldó lo dicho por su defensor. (Video: L1MAX)

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El empate entre Sport Boys y Alianza Lima continúa generando comentarios por una de las jugadas más discutidas del partido. En los minutos finales, una acción protagonizada por Hansell Riojas y Alan Cantero fue señalada por algunos como una posible mano dentro del área, aunque el árbitro decidió no sancionarla. Ante ello, el técnico del cuadro chalaco, Carlos Desio, dio su versión y respaldó la explicación de su defensor.

En entrevista con L1MAX, el entrenador del club chalaco aseguró que pudo observar la jugada dentro del campo y coincidió con la postura de Riojas: para él, el balón no impactó en la mano del defensor. Desio explicó que, desde su perspectiva, el futbolista aliancista ejecutó de manera defectuosa el remate y que ese movimiento terminó generando la impresión de que existió una infracción.

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“Hansell no la toca. Yo miro también el partido y veo la jugada esa. Cantero le pega muy mal, le quiere meter el enganche y le pifia. En la foto sí parece que es penal porque pone la pelota delante de la mano”, señaló el estratega rosado.

Carlos Desio también contó que conversó directamente con Riojas para conocer su versión de lo ocurrido y que el defensor fue tajante al asegurarle que no hubo contacto. “Yo hablé con Hansell, le digo que me diga la verdad y me dice: ‘en ningún momento me toca’. Y me lo dice a mí”, relató.

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Carlos Desio aclaró polémica jugada de Hansell Riojas ante Alianza Lima por supuesta mano en el área. Crédito: Prensa SBA

El técnico insistió en que su percepción durante el partido fue la misma. “Yo que veo la jugada en el partido, no veo la mano, yo veo que patea mal el jugador”, sostuvo. Para Desio, Cantero intentó colocar la pelota hacia el segundo palo, pero terminó impactándola de manera defectuosa, provocando una trayectoria distinta a la que buscaba.

Carlos Desio también recordó un penal que no se cobró a favor de Sport Boys

El entrenador de Sport Boys consideró, además, que la discusión no debería centrarse únicamente en la acción protagonizada por Riojas y Cantero. Desio recordó que durante el encuentro también hubo una jugada favorable a su equipo que, según su apreciación, debió ser revisada.

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“Obviamente, le creo. No creo que esté mintiéndome en ese aspecto, pero si ahondamos, tenemos que ver a los ochenta minutos el penal que le hacen a Nequecaur y que tampoco se mira”, manifestó.

En ese sentido, Desio sostuvo que durante un partido existen distintas acciones que pueden generar interpretaciones y consideró que el arbitraje del encuentro fue correcto. “Hay penales y jugadas discutibles por todos lados. Yo creo que el árbitro dirigió bien”, afirmó el técnico de Sport Boys.

El entrenador chalaco destacó la importancia de sostener el nivel mostrado ante Alianza y afrontar con la misma intensidad los próximos partidos. (Video: L1MAX)

Lo que viene para Sport Boys

Más allá de la polémica arbitral, Desio también puso el foco en los objetivos que tiene Sport Boys para lo que resta del campeonato. El entrenador pidió que el equipo mantenga la misma intensidad mostrada ante Alianza Lima y evitó que sus jugadores consideren que la motivación debe aparecer únicamente frente a los clubes grandes.

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“Tenemos que entender que todos los partidos van a ser difíciles. No que esto haya sido una motivación extra por jugar contra Alianza, que es un equipo grande”, explicó.

El técnico rosado remarcó que el plantel deberá afrontar cada compromiso con la misma concentración, humildad e intensidad. “Tenemos que ir paso a paso”, añadió.

Finalmente, Desio reconoció que el objetivo de Sport Boys es diferente al de Alianza Lima, pero aseguró que su equipo cuenta con argumentos para luchar por una clasificación internacional. “Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de hormiga para poder cumplir el objetivo de entrar en una copa. Ojalá que se dé, más allá de que sea difícil, tenemos plantel para poder lograrlo”, concluyó.

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