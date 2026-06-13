Gobierno busca que aumentos y bonos de la negociación colectiva sean temporales y limitados

El Gobierno planea limitar las medidas económicas que se logren en la negociación colectiva, pero solo para un nivel. - Crédito Presidencia

Mientras las confederaciones de trabajadores estatales y representantes del Poder Ejecutivo siguen participando de las sesiones de negociación colectiva, donde los primeros buscan una serie de beneficios laborales y mejoras remunerativas para el 2027 (un proceso que se hace cada año), el Gobierno está buscando aprobar una medida que cambiaría las bases de cómo se aplicarían los aumentos y bonos que buscan los trabajadores.

En su proyecto de crédito suplementario, presentado ante el Congreso de la República, el gobierno de José María Balcázar ha incluido una medida que haría que las medidas de carácter económico (como incrementos de salarios, entrega de bonos, etc.) pactadas en la negociación colectiva descentralizada en el 2026 estén limitadas al presupuesto del año fiscal 2027 y que solo sean temporales.

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Es decir, que si se aprueba un aumento de sueldo este no se mantenga para el futuro, y solo para el 2027. Sin embargo, debe apuntarse que esta medida aplicaría mayormente a los convenios colectivos a nivel descentralizado, y no para el nivel centralizado (que es el que incluye a las cinco grandes confederaciones de trabajadore estatales). También habrían algunas excepciones.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Balcázar busca limitar negociación colectiva

La segunda disposición complementaria final de la Ley que aprueba créditos suplementarios presentada por el gobierno de José María Balcázar, aplicaría una “medida en materia de ingresos del personal para garantizar responsabilidad fiscal por fin de mandato”.

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Así, Balcázar se prepara para dejar el cargo el próximo 28 de julio y darle el paso al nuevo presidente, pero buscaría asegurar que que se mantenga una responsabilidad fiscal; esto, en referencia al gasto que implicarían más aumentos salariales o entrega de bonos a trabajadores públicos.

“Durante el Año Fiscal 2026, a fin de garantizar la responsabilidad fiscal por fin de mandato, se dispone que en los procesos de negociación colectiva a nivel descentralizado por ámbito territorial y por entidad pública, o en el que las organizaciones sindicales estimen conveniente, llevados a cabo en el marco de la Ley N° 31188, solo se pueden pactar condiciones de trabajo o de empleo con incidencia económica de carácter temporal cuyo impacto presupuestario no supere el Año Fiscal 2027″, se agrega en el proyecto del crédito suplementario.

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El MEF elevó el monto del espacio fiscal y los sindicatos también bajaron su propuesta de aumento de salarios. - Crédito Andina

Asimismo, se agrega que “lo establecido en la presente disposición también debe ser considerado en la emisión de laudos arbitrales, bajo responsabilidad”.

La excepción

Se debe apuntar que estos meses se está realizando la negociación colectiva centralizada entre los cinco gremios de trabajadores estatales y los representantes del Gobierno. Esta no estará limitada por esta medida que busca aprobar el Ejecutivo.

“La medida señalada en el párrafo precedente no comprende a la negociación colectiva a nivel centralizado, así como tampoco a la negociación colectiva a nivel descentralizado por ámbito sectorial, correspondiente a los servidores públicos pertenecientes a las carreras especiales de los sectores Educación y Salud”, aclara la disposición.

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Revisa los aumentos salariales que propone el MEF y hasta dónde podrían llegar los montos si se acuerdan los pedidos de los sindicatos. - Crédito Andina

Es decir, tampoco se verían afectados los procesos de negociación colectiva a nivel descentralizado en los sectores de Educación y Salud. Esto afectaría principalmente a los demás.

La negociación colectiva continúa

Así va la negociación colectiva centralizada entre los trabajadores y el Gobierno:

El Gobierno propone aumentos de S/50, S/75 y S/100 para diversos sectores en el Gobierno nacional, regionales y locales. Mientras, para el régimen del DL 276 propone aumentos diferenciados de S/125, S/180 y S/195

Las confederaciones han contrapropuesto un aumento de S/519 para todos los trabajadores.