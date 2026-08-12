Perú
Agregar Infobae enGoogle

No es Miraflores ni San Isidro: El distrito de Lima que más presupuesto para obras ha ejecutado en 2026

Los datos del del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que esta comuna ha destinado una mayor proporción de sus recursos a proyectos de inversión que otras zonas de la capital durante el año

Un acantilado rocoso, una grúa amarilla de construcción, edificaciones en obra, una carretera, palmeras, vehículos y personas
Edificaciones en construcción y una grúa amarilla se sitúan al pie de un acantilado en el Parque Domodossola de Miraflores, Lima. (Municipalidad de Miraflroes)
Guardar

Santiago de Surco se ubica en el primer lugar del ranking de ejecución presupuestaria entre los 43 distritos de Lima Metropolitana. Según la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la municipalidad había utilizado el 62,4% de sus recursos destinados a inversiones al 10 de agosto, un avance que la coloca por encima de otras comunas y de la propia Municipalidad Metropolitana de Lima.

El resultado adquiere mayor relevancia porque ocurre después de un primer semestre en el que la ejecución de las obras públicas en Lima avanzaba a un ritmo desigual. Al 30 de junio, solo tres distritos habían superado la mitad de sus presupuestos para proyectos, entre ellos Surco. Un mes después, la comuna liderada por Carlos Bruce elevó su porcentaje hasta superar el 60% y apunta a cerrar 2026 con el 100% de sus recursos de inversión utilizados.

PUBLICIDAD

Surco ejecutó más de S/21 millones de su presupuesto para obras

Por lo menos, necesitarás 2 años de experiencia general para postular a esta convocatoria de trabajo.
Por lo menos, necesitarás 2 años de experiencia general para postular a esta convocatoria de trabajo. Foto: Municipalidad de Surco

La Municipalidad de Santiago de Surco cuenta este año con un presupuesto de S/34.68 millones para inversiones. De ese monto, hasta el 10 de agosto se habían devengado S/21.63 millones, equivalente al 62,4% de ejecución.

Con esta cifra, el distrito pasó a encabezar el listado de municipalidades de Lima Metropolitana. En el segundo puesto aparece Santa Anita, con 56,4%, mientras que Santa Rosa registra 54,8%. Más abajo figuran Villa El Salvador y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambas con un avance de 52%.

El resultado representa un cambio frente al panorama registrado al finalizar junio. En ese momento, Surco era una de las pocas jurisdicciones que ya había utilizado más de la mitad de los recursos destinados a proyectos. En el conjunto de los 43 municipios de Lima, la ejecución acumulada llegaba a 38,5%, sobre un presupuesto aproximado de S/2.300 millones.

PUBLICIDAD

El avance de Surco está relacionado con una cartera de intervenciones que se encuentra en ejecución durante este año. Entre ellas figuran la construcción del Coliseo Ferrero, la Escuela Municipal de las Artes, la adquisición de un Puesto de Comando Móvil y la construcción de la ciclovía Velasco Astete.

A estos proyectos se suman los trabajos vinculados con la Supermanzana de Surco Pueblo, la recuperación de la casa hacienda San Juan Grande y las mejoras en el Cementerio Municipal. La comuna también reporta que durante 2026 la pavimentación de pistas ya supera el millón de metros cuadrados.

El comportamiento del gasto permite a la administración distrital acercarse a una meta que ya consiguió en los tres años anteriores: ejecutar la totalidad de su presupuesto de inversiones. De acuerdo con la información difundida por la comuna, en 2023, 2024 y 2025 alcanzó el 100% de ejecución.

La apuesta por llegar al 100% de ejecución en 2026

Central de Monitoreo de Surco
Así se ve la Central de Monitoreo de Surco, la respuesta de su alcalde a la delincuencia. - Crédito Municipalidad de Surco

El desempeño registrado este año también se relaciona con proyectos entregados durante los últimos ejercicios. Entre 2023 y 2025, la Municipalidad de Surco reportó la culminación de obras como la Central de Monitoreo, que actualmente cuenta con más de 3.000 cámaras con inteligencia artificial, además del Teatro Municipal de Surco, el Centro de Convenciones y el Coliseo Montjoy.

La comuna también ejecutó trabajos de renovación y mejoramiento en espacios deportivos, entre ellos el estadio Julio Montjoy y el complejo deportivo José Carlos Carvajal.

Este ritmo de ejecución contrasta con las grandes diferencias que todavía existen entre las municipalidades de Lima. A mediados de año, once distritos no habían llegado siquiera al 20% de avance en sus inversiones, mientras que Breña, Barranco, San Bartolo y Santa María del Mar no alcanzaban el 5% de ejecución al 30 de junio, según el Portal de Transparencia Económica del MEF.

La situación también había puesto el foco en el bajo ritmo de ejecución de algunas jurisdicciones con presupuestos considerablemente mayores. La Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, contaba con más de S/1.084 millones para obras y había ejecutado alrededor del 45% al cierre del primer semestre.

Los especialistas consultados en ese momento advirtieron que las cifras de la primera mitad del año no necesariamente determinan el resultado final, debido a que los municipios suelen acelerar el gasto durante los últimos meses. Sin embargo, también señalaron que una ejecución concentrada al cierre del ejercicio puede generar retrasos, modificaciones en los proyectos y una priorización de intervenciones de rápida ejecución.

En el caso de Surco, el 62,4% alcanzado en agosto deja a la comuna con poco más de un tercio de su presupuesto de inversiones todavía pendiente de ejecutar. Para completar el 100%, deberá utilizar los S/13 millones restantes aproximadamente antes del cierre del año fiscal, mientras continúan las obras y proyectos incluidos en su programación de inversiones.

Temas Relacionados

Santiago de SurcoLima MetropolitanaMEFSan IsidroMirafloresperu-economiaCarlos Bruce

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

La modelo intentó mencionar su nuevo proyecto durante su despedida en América Hoy, pero la conductora la interrumpió al instante y dejó una frase que convirtió esos segundos en lo más comentado del bloque

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

La conductora de Q+ criticó el freno que recibió la modelo en 'América Hoy' cuando intentaba contar sobre su nuevo espacio, precisamente el programa que ha estrenado en el canal de streaming de Copello

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Juan Calle Soto fue ubicado en Ancón luego de que vecinos y familiares iniciaran una búsqueda tras la agresión contra una menor de 15 años que se dirigía a su colegio. Según información difundida por 24 Horas, el hombre tenía antecedentes de denuncias por agresión y acoso

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Se jugó la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú enfrentó a China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026