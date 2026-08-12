No es Miraflores ni San Isidro: El distrito de Lima que más presupuesto para obras ha ejecutado en 2026

Edificaciones en construcción y una grúa amarilla se sitúan al pie de un acantilado en el Parque Domodossola de Miraflores, Lima. (Municipalidad de Miraflroes)

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Santiago de Surco se ubica en el primer lugar del ranking de ejecución presupuestaria entre los 43 distritos de Lima Metropolitana. Según la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la municipalidad había utilizado el 62,4% de sus recursos destinados a inversiones al 10 de agosto, un avance que la coloca por encima de otras comunas y de la propia Municipalidad Metropolitana de Lima.

El resultado adquiere mayor relevancia porque ocurre después de un primer semestre en el que la ejecución de las obras públicas en Lima avanzaba a un ritmo desigual. Al 30 de junio, solo tres distritos habían superado la mitad de sus presupuestos para proyectos, entre ellos Surco. Un mes después, la comuna liderada por Carlos Bruce elevó su porcentaje hasta superar el 60% y apunta a cerrar 2026 con el 100% de sus recursos de inversión utilizados.

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Surco ejecutó más de S/21 millones de su presupuesto para obras

Por lo menos, necesitarás 2 años de experiencia general para postular a esta convocatoria de trabajo. Foto: Municipalidad de Surco

La Municipalidad de Santiago de Surco cuenta este año con un presupuesto de S/34.68 millones para inversiones. De ese monto, hasta el 10 de agosto se habían devengado S/21.63 millones, equivalente al 62,4% de ejecución.

Con esta cifra, el distrito pasó a encabezar el listado de municipalidades de Lima Metropolitana. En el segundo puesto aparece Santa Anita, con 56,4%, mientras que Santa Rosa registra 54,8%. Más abajo figuran Villa El Salvador y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambas con un avance de 52%.

El resultado representa un cambio frente al panorama registrado al finalizar junio. En ese momento, Surco era una de las pocas jurisdicciones que ya había utilizado más de la mitad de los recursos destinados a proyectos. En el conjunto de los 43 municipios de Lima, la ejecución acumulada llegaba a 38,5%, sobre un presupuesto aproximado de S/2.300 millones.

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El avance de Surco está relacionado con una cartera de intervenciones que se encuentra en ejecución durante este año. Entre ellas figuran la construcción del Coliseo Ferrero, la Escuela Municipal de las Artes, la adquisición de un Puesto de Comando Móvil y la construcción de la ciclovía Velasco Astete.

A estos proyectos se suman los trabajos vinculados con la Supermanzana de Surco Pueblo, la recuperación de la casa hacienda San Juan Grande y las mejoras en el Cementerio Municipal. La comuna también reporta que durante 2026 la pavimentación de pistas ya supera el millón de metros cuadrados.

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El comportamiento del gasto permite a la administración distrital acercarse a una meta que ya consiguió en los tres años anteriores: ejecutar la totalidad de su presupuesto de inversiones. De acuerdo con la información difundida por la comuna, en 2023, 2024 y 2025 alcanzó el 100% de ejecución.

La apuesta por llegar al 100% de ejecución en 2026

Así se ve la Central de Monitoreo de Surco, la respuesta de su alcalde a la delincuencia. - Crédito Municipalidad de Surco

El desempeño registrado este año también se relaciona con proyectos entregados durante los últimos ejercicios. Entre 2023 y 2025, la Municipalidad de Surco reportó la culminación de obras como la Central de Monitoreo, que actualmente cuenta con más de 3.000 cámaras con inteligencia artificial, además del Teatro Municipal de Surco, el Centro de Convenciones y el Coliseo Montjoy.

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La comuna también ejecutó trabajos de renovación y mejoramiento en espacios deportivos, entre ellos el estadio Julio Montjoy y el complejo deportivo José Carlos Carvajal.

Este ritmo de ejecución contrasta con las grandes diferencias que todavía existen entre las municipalidades de Lima. A mediados de año, once distritos no habían llegado siquiera al 20% de avance en sus inversiones, mientras que Breña, Barranco, San Bartolo y Santa María del Mar no alcanzaban el 5% de ejecución al 30 de junio, según el Portal de Transparencia Económica del MEF.

La situación también había puesto el foco en el bajo ritmo de ejecución de algunas jurisdicciones con presupuestos considerablemente mayores. La Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, contaba con más de S/1.084 millones para obras y había ejecutado alrededor del 45% al cierre del primer semestre.

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Los especialistas consultados en ese momento advirtieron que las cifras de la primera mitad del año no necesariamente determinan el resultado final, debido a que los municipios suelen acelerar el gasto durante los últimos meses. Sin embargo, también señalaron que una ejecución concentrada al cierre del ejercicio puede generar retrasos, modificaciones en los proyectos y una priorización de intervenciones de rápida ejecución.

En el caso de Surco, el 62,4% alcanzado en agosto deja a la comuna con poco más de un tercio de su presupuesto de inversiones todavía pendiente de ejecutar. Para completar el 100%, deberá utilizar los S/13 millones restantes aproximadamente antes del cierre del año fiscal, mientras continúan las obras y proyectos incluidos en su programación de inversiones.

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