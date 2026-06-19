Perú

MEF hace su propuesta final de aumentos salariales para el sector público en negociación colectiva

La negociación colectiva en su hora decisiva. El Ejecutivo realizó su oferta final de aumentos para los regímenes solo enfocándose en algunos trabajadores. Mientras, las confederaciones responderan con dos medidas

Guardar
Google icon
Trabajadores públicos en Perú
El aumento salarial se vería en enero de 2027, pero supondría solo un monto mayor en S/100 para la mayoría de trabajadores. - Crédito Andina

Según reportaron a Infobae Perú fuente sindicales, en la última sesión de la negociación colectiva centralizada, la cual se realiza anualmente entre el Estado y los representantes de los trabajadores del sector público, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado su oferta final de aumentos salariales para el 2027.

El MEF ha considerado aumentar el espacio fiscal, el monto que habían estimado que se podía destinar para beneficios de los empleados estatales, para dar un incremento en el alza de sueldo. Sin embargo, esto aún es considerado insuficiente: esta vez el cambio solo se ve en algunos regímenes.

PUBLICIDAD

  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/280 para profesionales, S/255 para técnicos, S/190 para auxiliares.
  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/100
  • D. Leg 728régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/50 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/100 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/125
  • D. Leg. 1057CAS: Para Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales será de S/100, para ingresos menores o iguales a S/4.364,19
  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/100
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/50
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.
⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

MEF incrementa propuesta de aumento

La nueva propuesta económica de remuneraciones de parte del Gobierno para el año 2027 considera ahora no S/176 millones como espacio fiscal —el cual solo habría significado unos S/36 de aumento—, sino que el monto ha subido hasta S/596 millones.

¿A dónde va la mejora de la oferta esta vez? Este mayor monto ahora va principalmente a los trabajadores del Decreto legislativo 276 (los Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales.

  • De la anterior propuesta del Gobierno, el aumento para profesionales ha pasdao de S/255 a S/280
  • Para técnicos, de S/230 a S/255
  • Para auxiliares, de S/165 a S/190.
manos agarrando billetes de 100 soles
En la negociación colectiva los sindicatos pedían aumento de S/700 para todos los sueldos. Pero el monto que tiene el MEF sería insuficiente. Ahora los sindicatos piden S/519. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Asimismo, para los del Decreto legislativo 276 de gobiernos locales el monto de aumento incrementa de S/75 a S/100, equiparando alzas de otros regímenes.

Sin embargo, el otro monto que ha subido solo ha sido para los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 728,régimen privado de los gobiernos locales, cuyo aumento propuesto pasó de S/100 a S/125.

PUBLICIDAD

También, si bien el monto para los CAS no subirá más, sigue siendo de S/100, ahora irá para trabajadores que ganen más. Antes iba a ir para quienes recibieran ingresos menores o iguales a S/3.364,19 y ahora el límite será de S/4.364,19. Para los demás no cambian los montos, y se mantienen en S/100, justo como el aumento que se dio en enero de 2026.

Trabajadores públicos
Estos son los aumentos que propone el MEF para los trabajadores estatales. Los gremios sindicales buscarían elevar el monto. - Crédito Andina

Propuesta aún insuficiente

Sin embargo, desde los sindicatos que participan en la negociación colectiva, el monto sería aún insuficiente. Si bien lo consideran un avance sobre los S/176 millones iniciales, aún es inaceptable para las confederaciones, dado que S/596 millones es un espacio fiscal inferior al del 2025.

Ante esto, habrán dos medidas que tomarán las confederaciones: por un lado habrá una gestión sindical al más alto nivel del Gobierno, y por otro, saldrán a las calles.

El 23 y 24 de junio se anuncia un paro nacional de 48 horas, la que consideran jornada nacional de lucha de las cinco confederaciones dentro de la negociación colectiva.

Temas Relacionados

Negociación colectivaAumento salarialMEFSector públicoperu-economia

Más Noticias

Feria Internacional del Libro de Lima: Conoce qué día tendrá ingreso GRATIS, y todas las novedades habrá en su edición N° 30

El mayor encuentro literario de Perú regresa al Centro de Exposiciones del Jockey, anuncia una jornada de acceso sin costo, homenajes a reconocidos escritores y la visita de invitados de varios países

Feria Internacional del Libro de Lima: Conoce qué día tendrá ingreso GRATIS, y todas las novedades habrá en su edición N° 30

Segunda vuelta electoral: ¿Quiénes son los vicepresidentes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Mientras se resuelven las actas y se desarrollan audiencias, los integrantes de las fórmulas vicepresidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú adquieren protagonismo en esta recta final del conteo oficial de los votos

Segunda vuelta electoral: ¿Quiénes son los vicepresidentes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 19 de junio de 2026

La reducción en el precio de la gasolina en Perú despierta optimismo en diversos sectores, ya que se refleja en menores costos para los usuarios y un alivio en los gastos de transporte en todo el país

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 19 de junio de 2026

Extraen impresionante tumor de casi cuatro kilos que amenazaba órganos vitales a profesora

La masa comprimía el riñón izquierdo, estaba adherida a la arteria aorta y comprometía otras estructuras vitales del organismo

Extraen impresionante tumor de casi cuatro kilos que amenazaba órganos vitales a profesora

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 19 de junio de 2026

Un reciente movimiento telúrico activó las alertas en el país, con epicentros en Arequipa, Lima y Pasco, según el Instituto Geofísico del Perú, que resalta la importancia de la prevención y la preparación en zonas vulnerables

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 19 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Segunda vuelta electoral: ¿Quiénes son los vicepresidentes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: lideresa de Fuerza Popular mantiene ventaja al 99.506% del conteo oficial

ONPE al 99.506%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

Keiko Fujimori acrecienta su ventaja sobre Roberto Sánchez en la fase final del escrutinio, reporta la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”

Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”

Magaly Medina niega explicaciones a Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario y advierte querella por acusaciones públicas sin pruebas

Magaly Medina denuncia amenazas de muerte de presuntos seguidores de Jefferson Farfán: “Voy a notariarlo y subirlos al juzgado”

Melissa Klug y el desgaste de enfrentar 12 años de juicios a Jefferson Farfán: “No tengo el dinero, los contactos ni el poder que tiene”

Melcochita enfrenta a Susan Villanueva por revelar abusos de su infancia y ella expone audios: “Gracias a mi desgracia tienes más trabajo”

DEPORTES

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Cecilia Tait habla de sus diferencias con Cenaida Uribe y la posibilidad de trabajar juntas: “Si vives de rencor, te enfermas”

Horacio Melgarejo ambiciona con Cienciano: “Buscaremos intentar clasificarnos para la Copa Libertadores por medio de la Tabla Acumulada en Liga 1”

Cecilia Tait habla sobre pagos en la selección y exige sanciones por rechazar convocatorias: “Les guste o no les guste”