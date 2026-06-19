MEF hace su propuesta final de aumentos salariales para el sector público en negociación colectiva

Según reportaron a Infobae Perú fuente sindicales, en la última sesión de la negociación colectiva centralizada, la cual se realiza anualmente entre el Estado y los representantes de los trabajadores del sector público, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado su oferta final de aumentos salariales para el 2027.
El MEF ha considerado aumentar el espacio fiscal, el monto que habían estimado que se podía destinar para beneficios de los empleados estatales, para dar un incremento en el alza de sueldo. Sin embargo, esto aún es considerado insuficiente: esta vez el cambio solo se ve en algunos regímenes.
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- Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/280 para profesionales, S/255 para técnicos, S/190 para auxiliares.
- Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/100
- D. Leg 728, régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/50 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/100 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/125
- D. Leg. 1057, CAS: Para Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales será de S/100, para ingresos menores o iguales a S/4.364,19
- Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/100
- Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/50
- Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.
MEF incrementa propuesta de aumento
La nueva propuesta económica de remuneraciones de parte del Gobierno para el año 2027 considera ahora no S/176 millones como espacio fiscal —el cual solo habría significado unos S/36 de aumento—, sino que el monto ha subido hasta S/596 millones.
¿A dónde va la mejora de la oferta esta vez? Este mayor monto ahora va principalmente a los trabajadores del Decreto legislativo 276 (los Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales.
- De la anterior propuesta del Gobierno, el aumento para profesionales ha pasdao de S/255 a S/280
- Para técnicos, de S/230 a S/255
- Para auxiliares, de S/165 a S/190.
Asimismo, para los del Decreto legislativo 276 de gobiernos locales el monto de aumento incrementa de S/75 a S/100, equiparando alzas de otros regímenes.
Sin embargo, el otro monto que ha subido solo ha sido para los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 728,régimen privado de los gobiernos locales, cuyo aumento propuesto pasó de S/100 a S/125.
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También, si bien el monto para los CAS no subirá más, sigue siendo de S/100, ahora irá para trabajadores que ganen más. Antes iba a ir para quienes recibieran ingresos menores o iguales a S/3.364,19 y ahora el límite será de S/4.364,19. Para los demás no cambian los montos, y se mantienen en S/100, justo como el aumento que se dio en enero de 2026.
Propuesta aún insuficiente
Sin embargo, desde los sindicatos que participan en la negociación colectiva, el monto sería aún insuficiente. Si bien lo consideran un avance sobre los S/176 millones iniciales, aún es inaceptable para las confederaciones, dado que S/596 millones es un espacio fiscal inferior al del 2025.
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Ante esto, habrán dos medidas que tomarán las confederaciones: por un lado habrá una gestión sindical al más alto nivel del Gobierno, y por otro, saldrán a las calles.
El 23 y 24 de junio se anuncia un paro nacional de 48 horas, la que consideran jornada nacional de lucha de las cinco confederaciones dentro de la negociación colectiva.
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