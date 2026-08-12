ONU moviliza nueve agencias para preparar al Perú ante un fuerte fenómeno El Niño previsto entre agosto y octubre

Fenómeno El Niño pasó de fuerte a extraordinario, advierte Senamhi. (Gráfico: Senamhi)

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que un fuerte fenómeno El Niño alcanzará su máxima intensidad entre agosto y octubre de 2026, lo que llevó al Sistema de las Naciones Unidas en el Perú a intensificar sus acciones de prevención, preparación y respuesta anticipatoria junto al Estado peruano. Nueve agencias de la ONU ya despliegan capacidades técnicas y presencia territorial en las zonas de mayor exposición, entre ellas Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

El sistema onusiano trabaja con el gobierno en ámbitos que van desde el traslado anticipado de bienes humanitarios hasta el fortalecimiento de los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica, la protección de los medios de vida rurales y la continuidad de infraestructura crítica. Las acciones están en ejecución o listas para activarse según evolucione la emergencia y se confirme el financiamiento disponible.

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Un mapa conceptual de la costa del Pacífico sudamericano, con Perú resaltado en colores que indican el impacto de El Niño, muestra sequías, incendios y lluvias intensas, con el logo de la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El sistema de las Naciones Unidas se encuentra listo para apoyar al Perú frente a El Niño. La preparación hoy salva vidas mañana”, señaló Rossana Dudziak, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. La funcionaria subrayó que las agencias movilizan conocimiento y experiencia para trabajar junto al Estado y proteger a las poblaciones más vulnerables.

A la par de los preparativos ante el fenómeno El Niño (FEN), el sistema de la ONU continúa apoyando la respuesta humanitaria al sismo en la región Junín y otras emergencias activas en el país.

Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Ayuda humanitaria y salud, en el centro de la respuesta

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, entregó 45 toneladas de ayuda humanitaria al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que incluyen módulos de vivienda temporal, tiendas familiares y otros artículos para atender a unas 20.000 personas. Parte de esa asistencia ya fue utilizada en las inundaciones de Puno, Ayacucho y Ucayali, y en el sismo de Junín. La agencia cuenta con una red de espacios de protección fijos y móviles en Lima y en las fronteras norte y sur del país.

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La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) fortalece las capacidades de los profesionales a cargo de la vigilancia epidemiológica y los sistemas de alerta temprana, y capacita al personal de salud para detectar brotes de enfermedades asociadas a inundaciones. Además, brinda asistencia técnica para la planificación y distribución anticipada de insumos críticos y asegura la capacidad de la red de laboratorios, con planes de contingencia que contemplan el despliegue de equipos médicos y la movilización de personal especializado.

Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación, medios de vida y protección de comunidades rurales

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya la recuperación de los medios de vida de 1.000 familias rurales afectadas por las inundaciones del Niño Costero en Piura y Lambayeque, mediante la entrega de insumos agropecuarios y asistencia técnica en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri). La agencia también impulsa iniciativas para fortalecer los sistemas de alerta temprana y la prevención de incendios forestales, con apoyo del Fondo Verde para el Clima, Cosude y el Gobierno de Canadá.

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) prevé asistir a miles de familias mediante acciones anticipatorias, kits de alimentos y transferencias monetarias. En paralelo, fortalece las capacidades del Estado en evaluación de daños, gestión de emergencias y herramientas digitales, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Indeci. Estas acciones incluyen el traslado y ubicación anticipada de bienes humanitarios para garantizar una respuesta más oportuna.

Migraciones, salud reproductiva y protección de la infancia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda asistencia humanitaria y servicios de salud y protección a comunidades en zonas de alto riesgo a través de sus puntos de asistencia y orientación (PAO) en Lima, Tumbes y Tacna. La organización también tiene capacidades para apoyar a los gobiernos nacionales, regionales y locales en la gestión de albergues y alojamientos temporales de emergencia.

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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) prepara una respuesta orientada a fortalecer la salud sexual y reproductiva, con evaluaciones rápidas de necesidades en Piura y seguimiento en Tumbes, Lambayeque y La Libertad. Entre las acciones previstas figuran la capacitación del personal de salud en salud materna y planificación familiar, la movilización de recursos y la incorporación de kits de dignidad e insumos de higiene menstrual en la respuesta humanitaria.

Residentes de la costa norte de Perú organizan mochilas de emergencia con agua, alimentos y radios, en un local barrial con un mapa de la región y un cartel de ruta de evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación, cultura y desarrollo: el apoyo de UNESCO y PNUD

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en coordinación con el Ministerio de Cultura, brindará asistencia técnica para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el patrimonio cultural y natural, con atención especial en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. La agencia también promoverá la seguridad escolar integral mediante el fortalecimiento de capacidades de docentes y autoridades, la continuidad educativa durante emergencias y la recuperación socioemocional.

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) evalúa iniciativas para el despliegue de brigadas ante incendios forestales e inundaciones, la implementación de infraestructura natural para mitigar sequías extremas y la provisión de kits de comunicación y georreferenciación para la evaluación rápida de daños en zonas aisladas. Esta estrategia se complementa con la evaluación realizada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para fortalecer la recepción de ayuda humanitaria internacional.

Maquinaria pesada New Holland efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río en Perú como parte de las acciones del gobierno contra el Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

UNICEF y los derechos de la infancia ante la emergencia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja con el Indeci y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) para fortalecer las capacidades de autoridades y funcionarios en la protección de los derechos de la infancia durante emergencias. Entre las herramientas desarrolladas figura una aplicación digital que permitirá al Ministerio de Educación (Minedu) actualizar los planes escolares de gestión del riesgo de desastres.

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La agencia adquirirá carpas multiuso, kits de higiene para lactantes, niños, niñas y adolescentes, recipientes y pastillas desinfectantes de agua, alimentos terapéuticos para la desnutrición infantil, pastillas de zinc para la diarrea y mosquiteros tratados con insecticida para prevenir el dengue. Además, apoyará la continuidad del Programa Nacional Cuna Más.

Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

La respuesta humanitaria continúa en Junín

Desde el inicio de la emergencia por el sismo en la región Junín, el PMA facilitó el traslado de 257 toneladas de asistencia: 102 toneladas de alimentos y 155 toneladas de bienes no alimentarios, incluidos 72 módulos de vivienda y otros bienes donados por ACNUR. Durante agosto, la agencia prevé movilizar otras 100 toneladas de ayuda humanitaria para sostener la atención de la población afectada.

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A solicitud del Gobierno central, el PMA también brindará asistencia logística para trasladar desde Trujillo 120 módulos de vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En paralelo, el PNUD coordina con la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo mecanismos de financiamiento para la recuperación y la reactivación de medios de vida locales con enfoque de género.