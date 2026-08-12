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Sparta Praga de Joao Grimaldo accedió a los playoffs de la Europa League tras quedar eliminado de la Champions League

Con el peruano en la banca, el equipo checo dejó escapar la serie en Francia por una expulsión temprana y terminó condicionado en el tramo decisivo

Joao Grimaldo – Europa League – Champions League – Perú – deportes – 11 agosto
En la vuelta, Joao Grimaldo aguardó su oportunidad desde el banco, mientras Sparta Praga intentó sostenerse en la eliminatoria pese a la inferioridad numérica. (Sparta Praha)
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Sparta Praga no disputará la UEFA Champions League en esta temporada, pero mantuvo su camino continental abierto: el club checo, con el peruano Joao Grimaldo como alternativa, quedó eliminado en la tercera ronda de clasificación tras caer 3-0 ante Olympique de Lyon en Francia y, por haber alcanzado esa instancia, se aseguró un cupo en los playoffs de la Europa League. La serie terminó 4-2 para el conjunto francés, que revirtió la derrota 2-1 sufrida en el partido de ida jugado en Praga.

El trámite se inclinó en el primer tiempo por una acción clave. Lyon abrió el marcador a los 20 minutos con Ernest Nuamah, luego de capitalizar un rebote del arquero tras un disparo de Corentin Tolisso.

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Sparta Praga todavía se mantenía en partido, pero a los 34 minutos Adam Ševínský recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez, un escenario que terminó por condicionar el desarrollo del duelo de vuelta.

La expulsión cambió el partido y Lyon lo resolvió en el complemento

Joao Grimaldo – Europa League – Champions League – Perú – deportes – 11 agosto
Sparta Praga resistió hasta que la expulsión de Ševínský cambió el trámite. Lyon aprovechó la ventaja y sentenció el 3-0 con goles de Maitland-Niles y Tylor Morton (Sparta Praha)

Hasta la apertura del marcador, el cruce había sostenido un pulso parejo dentro del global, con el equipo checo respaldado por la mínima ventaja que había conseguido en la ida. Sin embargo, el 1-0 en el Parc Olympique Lyonnais empezó a borrar esa diferencia y, poco después, la expulsión de Ševínský alteró el plan de Sparta Praga.

Con superioridad numérica, Lyon encontró más espacios para profundizar. El segundo gol llegó a los 66 minutos: Ainsley Maitland-Niles conectó un centro desde la izquierda y colocó el 2-0, un resultado que volcó la eliminatoria a favor del conjunto local. Seis minutos más tarde, a los 72, Tylor Morton apareció para firmar el 3-0 y dejar la clasificación encaminada.

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El 3-0 no solo definió el partido: también selló el marcador agregado en 4-2, ya que Sparta Praga había ganado 2-1 en la ida en condición de local. Con ese cierre, Lyon se quedó con el boleto para seguir en la ruta de la Champions League.

Sparta Praga se quedó sin Champions, pero aseguró playoffs de Europa League

Joao Grimaldo – Europa League – Champions League – Perú – deportes – 11 agosto
El equipo de Joao Grimaldo perdió la serie ante Lyon y se despidió de la Champions, aunque mantendrá su aventura europea al disputar los playoffs de la Europa League. (Lyon)

La derrota en Francia dejó a Sparta Praga sin opciones de acceder a la fase de liga de la Champions League en esta edición. No obstante, el recorrido previo en el torneo le permitió conservar una vía europea: al haber ingresado a la tercera ronda de clasificación, el club checo quedó automáticamente habilitado para disputar los playoffs de la Europa League.

Esa instancia también se juega con partidos de ida y vuelta. Sparta Praga tendrá enfrente a un rival que todavía no quedó confirmado por la competición. El objetivo será ganar la llave para avanzar a la etapa de grupos del certamen.

Para el futbolista peruano Joao Grimaldo, el escenario de copas seguirá vigente a pesar del traspié ante Lyon. En los textos se indicó que estuvo considerado en la lista para el partido y que, en el duelo de vuelta, ocupó un lugar en el banco de suplentes.

En paralelo, Lyon continuó con su calendario internacional. Con el triunfo por 3-0, el club francés avanzó a los playoffs de la Champions League y aguardará al ganador de la llave entre Fenerbahce y Sturm Graz, según lo consignado en el material recibido.

Próximo compromiso: Teplice, por la liga checa

Con la serie ya cerrada, Sparta Praga deberá reorientar su agenda hacia el torneo doméstico mientras espera la confirmación del cruce europeo que definirá su pase a la fase de grupos de la Europa League.

De acuerdo con la información entregada, el próximo partido del equipo de Grimaldo será como local ante Teplice, el sábado 15, a las 10:00 horas peruanas, por la liga checa. Actualmente, el equipo del peruano se encuentra en la décima posición con tan solo tres puntos en tres jornadas disputadas.

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