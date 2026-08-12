Lucciana Pérez vuelve a un W125: disputará por segunda vez un torneo de esta categoría en Filadelfia

Lucciana Pérez se alista para el reto más exigente en sus vacaciones de la universidad: un torneo de categoría W125 en Estados Unidos. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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Lucciana Pérez (#341 WTA) ya tiene definido su próximo desafío en el circuito profesional. La primera raqueta peruana disputará el W125 de Filadelfia, torneo que se desarrollará del 23 al 29 de agosto en Estados Unidos y que representará una nueva oportunidad para la joven tenista nacional de medirse en un certamen de una categoría superior.

La presencia de Pérez en el cuadro del torneo estadounidense constituye una buena noticia para el tenis peruano, pues la jugadora continúa dando pasos importantes en su transición hacia torneos de mayor envergadura. Después de competir durante las últimas semanas en Sudamérica, la peruana volverá a Norteamérica para afrontar un campeonato que reunirá a tenistas de mayor experiencia y mejor ubicación en el ranking mundial.

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Pérez llega a esta competencia después de disputar el W35 de Chacabuco, en Argentina. Su participación terminó en una derrota frente a la italiana Giorgia Pedone, quien apenas se encontraba tres posiciones por encima de la peruana en la clasificación WTA. El encuentro representó una nueva experiencia para la nacional, que continúa sumando partidos ante rivales de un nivel cada vez más exigente.

Ahora, tendrá la posibilidad de cambiar de escenario y superficie para competir en Filadelfia. El objetivo será aprovechar la oportunidad para sumar puntos importantes para el ranking y, sobre todo, continuar adquiriendo experiencia en torneos de mayor categoría. La información de su próximo torneo fue compartida por el periodista Jorge Valencia en sus redes sociales.

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Lucciana Pérez regresa a un torneo de categoría W125. Crédito: X Jorge Valencia.

Esta no será la primera vez que Lucciana Pérez dispute un torneo W125. La peruana ya tuvo la oportunidad de participar en un certamen de esta categoría en noviembre de 2025, cuando disputó el Argentina Open, W125 de Buenos Aires.

Aquella participación terminó siendo especialmente significativa para la tenista nacional. Pérez consiguió su primera victoria frente a una jugadora ubicada dentro del Top 100 del ranking WTA y alcanzó los cuartos de final del torneo bonaerense. En aquella edición, la peruana avanzó a la siguiente ronda después de sacar ventaja en el primer set ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova, quien posteriormente se retiró del encuentro.

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El antecedente demuestra que Pérez ya sabe lo que significa competir y obtener buenos resultados en este tipo de torneos. Ahora, en Filadelfia, buscará repetir una actuación destacada y continuar acercándose progresivamente a los puestos más importantes del ranking mundial.

Gran momento del tenis peruano femenino

La presencia de Lucciana Pérez en un W125 también se produce en un momento especialmente positivo para el tenis femenino peruano. La primera raqueta nacional no es la única jugadora que viene dando señales importantes de crecimiento, pues Dana Guzmán también acaba de protagonizar un resultado histórico en el circuito profesional.

Dana Guzmán impuso su juego desde el inicio ante Annika Penickova, ganó el primer set 6-2 y sostuvo la ventaja en el segundo para cerrar por 6-4 y conquistar su primer título profesional. (Federación Peruana de Tenis)

Guzmán consiguió el primer título profesional de su carrera al consagrarse campeona del W35 de Southaven, torneo disputado en Estados Unidos. En la final, la tenista peruana derrotó a la estadounidense Annika Penickova por 6-2 y 6-4, en un partido que tuvo una duración de una hora y 25 minutos.

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El resultado significó un paso importante para la carrera de Guzmán, quien había disputado previamente dos finales profesionales, ambas en torneos W35 de Argentina durante 2025, pero no había podido conseguir el trofeo. En Southaven finalmente logró romper esa barrera y estrenarse como campeona.

El buen momento del tenis femenino nacional también tiene un reflejo colectivo. Perú consiguió sostener la categoría en la Billie Jean King Cup, competencia en la que contó con jugadoras importantes como Romina Ccuno, además de otras integrantes del seleccionado nacional.

En el caso de Pérez, su proyección continúa siendo especialmente importante. La peruana ha confirmado que pretende dedicarse al tenis profesional una vez que concluya su carrera universitaria, por lo que cada torneo de mayor exigencia representa una oportunidad para consolidar su crecimiento.

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El quinteto peruano (Silvana Fajardo, Leticia Bazán, Dana Guzmán, Romina Ccuno y Yleymi Muelle) y su capitana, Laura Arraya. Crédito: Sebastián Díaz / Prensa BJK Cup.

El W125 de Filadelfia será, entonces, una nueva estación en ese camino. Con la #341 posición en el ranking WTA y la experiencia previa de haber llegado a cuartos de final en Buenos Aires, Lucciana Pérez buscará demostrar nuevamente que puede competir de igual a igual en escenarios cada vez más exigentes.