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Migraciones realiza control migratorio a casi 4.000 pasajeros y tripulantes de crucero Crown Princess

La embarcación, de bandera de Bermudas, recorrió el Callao y Paracas-Pisco antes de continuar su ruta hacia la Isla de Pascua, en Chile

Un crucero blanco con el nombre Crown Princess y acentos azules en el agua. Se observa un muelle en primer plano y un cielo nublado
El crucero Crown Princess, de bandera de Bermudas, atraca en un puerto del Perú para el inicio de la temporada de cruceros 2026-2027, con casi 4.000 pasajeros y tripulantes controlados. (Migraciones)
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La Superintendencia Nacional de Migraciones realizó el control migratorio de ingreso y salida de casi 4.000 pasajeros y tripulantes extranjeros del crucero Crown Princess, de bandera de Bermudas, en el marco del inicio de la temporada de cruceros 2026-2027 en el Perú.

De acuerdo con Andina Noticias, la temporada se desarrolla entre agosto de 2026 y marzo de 2027. La embarcación ingresó al territorio nacional el sábado 8 de agosto por el Puerto del Callao y continuó su recorrido por la costa peruana hasta el Terminal Portuario de Paracas-Pisco, en Ica, donde registró su salida el 10 de agosto con destino a la Isla de Pascua, en Chile.

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Acompaña al equipo de Migraciones Perú en el exhaustivo control migratorio realizado a los pasajeros y tripulantes del crucero Crown Princess. Una labor que refuerza la seguridad y contribuye al desarrollo de un turismo seguro en el país. (Crédito: X/@Migraciones)

Control migratorio

Durante la operación, Migraciones controló el ingreso y salida de 2.828 turistas y 1.128 tripulantes, procedentes principalmente de Australia, Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido y Nueva Zelanda, entre otros países. Entre los pasajeros y tripulantes también se encontraban 12 ciudadanos peruanos.

La entidad otorgó además 1.064 permisos a tierra a pasajeros y tripulantes autorizados. Esta medida permitió facilitar su desplazamiento durante su permanencia en el territorio nacional y contribuyó a que pudieran conocer los principales atractivos turísticos de la región.

Varias personas sentadas frente a computadoras portátiles, con pilas de pasaportes atados y documentos sobre una mesa en una sala
Personal de Migraciones de Perú realiza el control migratorio de pasajeros y tripulantes extranjeros de un crucero en el inicio de la temporada 2026-2027 en el Puerto del Callao. (Migraciones)

Verificación de identidad

Los inspectores migratorios también realizaron el cruce de información de los ciudadanos con diversos organismos de seguridad nacional e internacional. El objetivo fue verificar sus identidades como parte del procedimiento de control migratorio.

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Según Andina Noticias, estas acciones buscan garantizar un control migratorio ágil, seguro y eficiente en los principales puntos de ingreso y salida del territorio nacional, en un contexto de mayor movimiento de visitantes internacionales por la temporada de cruceros.

Cuatro personas con chalecos amarillos de Migraciones Perú sentadas en una mesa con laptops y documentos, realizando tareas administrativas en un interior
Personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú supervisa el control migratorio de pasajeros del crucero Crown Princess en los puertos del Callao y Paracas. (Migraciones)

Temporada de cruceros

El inicio de la temporada de cruceros representa un importante movimiento de visitantes internacionales y requiere una permanente articulación entre las entidades que participan en las operaciones portuarias.

En ese contexto, Migraciones reafirmó su compromiso de brindar un control migratorio moderno y seguro, además de contribuir al desarrollo del turismo y a una adecuada atención de los visitantes internacionales que llegan al país a bordo de cruceros.

Nueva agencia de Migraciones en Huaráz

La Superintendencia Nacional de Migraciones inauguró una Agencia de Atención al Ciudadano (AAC) en Huaraz para facilitar el acceso a sus servicios a la población del Callejón de Huaylas, en Áncash. La nueva sede está ubicada en el primer piso del Centro Cultural Municipal de Huaraz “Lombardo Mautino Ángeles”, en la esquina de las avenidas Luzuriaga y 28 de Julio.

La implementación fue posible mediante el trabajo articulado entre Migraciones y la Municipalidad Provincial de Huaraz, a iniciativa de la segunda vicepresidenta del Congreso, Nilza Chacón. La propuesta surgió en diciembre de 2025, cuando Chacón, entonces congresista por Áncash, solicitó la creación de una oficina de Migraciones en la ciudad.

Siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, cortan una cinta roja frente a un cartel "Agencia de Atención al Ciudadano Huaraz" y un podio con una mujer hablando
Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones y autoridades de Áncash inauguran la Agencia de Atención al Ciudadano de Huaraz con un corte de cinta. (X/Migraciones)

La ceremonia de inauguración contó con la participación del superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado; el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega; y el alcalde de Huaraz, David Rosales. La agencia permitirá realizar el enrolamiento, emisión y entrega del pasaporte electrónico para ciudadanos nacionales, así como el enrolamiento y entrega del carné de extranjería para extranjeros. También brindará orientación sobre los servicios migratorios.

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