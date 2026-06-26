El primer paso para dejar el sedentarismo es romper la inactividad

El sedentarismo aumenta el riesgo de hipertensión, resistencia a la insulina, dolor de espalda y pérdida de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar a hacer ejercicio después de meses o años de vida sedentaria no requiere rutinas extremas ni largas horas en un gimnasio. Para muchas personas, el primer paso puede ser tan simple como caminar unos minutos al día, levantarse con más frecuencia de la silla o incorporar ejercicios básicos en casa.

El sedentarismo no solo se relaciona con el aumento de peso. Pasar muchas horas sentado o con muy poca actividad física puede afectar la salud cardiovascular, metabólica y muscular. También puede aumentar el riesgo de hipertensión, resistencia a la insulina, dolor de espalda, pérdida de masa muscular y menor capacidad física para realizar actividades cotidianas.

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Por eso, el objetivo inicial no debe ser “ponerse en forma” de inmediato, sino romper la inactividad. La recomendación para adultos es acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, pero quienes parten de cero pueden avanzar de manera gradual, con metas pequeñas y sostenibles.

Una guía infográfica detalla los primeros pasos y rutinas sencillas para combatir el sedentarismo, incluyendo la recomendación de 150 minutos semanales de actividad física moderada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1: Cómo iniciar con caminatas ligeras de 15 a 20 minutos al día

Caminar es una de las formas más simples y seguras de empezar. No exige equipos especiales, puede adaptarse a distintos niveles de condición física y permite que el cuerpo se acostumbre al movimiento sin una carga excesiva.

Una persona sedentaria puede comenzar con caminatas ligeras de 15 a 20 minutos al día, tres o cuatro veces por semana. Si al inicio cuesta sostener ese tiempo, también es válido dividirlo en bloques más cortos: 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde.

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La intensidad debe permitir conversar sin quedarse sin aire. Si aparece dolor en el pecho, mareos, falta de aire intensa o malestar inusual, se debe detener la actividad y buscar orientación médica.

Caminar de 15 a 20 minutos al día, tres o cuatro veces por semana, es una forma simple de empezar a hacer ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de dos o tres semanas, se puede aumentar poco a poco la duración o la frecuencia. Por ejemplo, pasar de 15 a 25 minutos, sumar un día más de caminata o incluir tramos ligeramente más rápidos. Lo importante es progresar sin forzar.

La importancia de realizar estiramientos diarios y pausas activas en el trabajo

El ejercicio no empieza solo cuando una persona sale a caminar o hace una rutina formal. Para quienes pasan muchas horas sentados, las pausas activas son una herramienta clave para reducir el tiempo continuo de inactividad.

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Levantarse cada hora, caminar dentro de casa u oficina, subir algunos escalones, mover los hombros, estirar el cuello o activar las piernas durante dos o tres minutos puede ayudar a mejorar la circulación, aliviar tensión muscular y reducir molestias asociadas al sedentarismo.

Los estiramientos diarios también pueden ser útiles, especialmente en cuello, espalda, caderas, piernas y hombros. No deben hacerse con rebotes ni dolor. La idea es mantener cada movimiento de manera suave durante unos segundos, respirando con calma.

Los estiramientos diarios de cuello, espalda, caderas, piernas y hombros pueden mejorar la movilidad sin reemplazar la actividad física semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina breve puede incluir movilidad de cuello, círculos de hombros, estiramiento de espalda, flexión suave de piernas, elevación de talones y movimientos de muñecas. Estos ejercicios no reemplazan la actividad física semanal, pero ayudan a que el cuerpo tolere mejor el movimiento.

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Cómo estructurar una rutina básica de ejercicios en casa sin necesidad de máquinas

No es necesario comprar máquinas ni accesorios para empezar a entrenar. Una rutina básica en casa puede trabajar fuerza, movilidad y resistencia usando el peso corporal.

Para principiantes, se puede iniciar con una sesión de 15 a 25 minutos, dos o tres veces por semana. La rutina puede incluir sentarse y levantarse de una silla, flexiones apoyadas en la pared, elevación de talones, puente de glúteos, plancha corta apoyando rodillas y caminata en el sitio.

Una estructura sencilla sería comenzar con cinco minutos de calentamiento, realizar cuatro o cinco ejercicios básicos y terminar con estiramientos suaves. Cada ejercicio puede repetirse entre 8 y 12 veces, según la capacidad de la persona.

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Una rutina básica de ejercicios en casa puede durar de 15 a 25 minutos y trabajar fuerza, movilidad y resistencia con el peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo no es terminar agotado, sino activar el cuerpo de forma progresiva. Si al día siguiente hay dolor intenso o fatiga excesiva, conviene reducir la carga. La regularidad importa más que la intensidad.

Quienes tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión no controlada, obesidad severa, lesiones recientes, dolor persistente o llevan mucho tiempo sin actividad física deben consultar con un profesional de salud antes de iniciar ejercicios exigentes.

Consejos para mantener la motivación alta y fijar metas de actividad física realistas

Uno de los errores más frecuentes al empezar es proponerse metas demasiado ambiciosas. Pasar de no hacer ejercicio a entrenar todos los días puede generar frustración, cansancio o abandono rápido.

Una meta realista puede ser caminar tres veces por semana, hacer pausas activas durante la jornada laboral o completar dos rutinas cortas en casa. Cuando ese objetivo se vuelve parte de la rutina, se puede aumentar el tiempo o la frecuencia.

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Las pausas activas en el trabajo ayudan a reducir el tiempo sentado y a aliviar molestias asociadas al sedentarismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También ayuda elegir actividades agradables. Caminar con música, bailar, salir con una mascota, usar escaleras, hacer ejercicios frente a un video guiado o moverse durante llamadas telefónicas puede hacer que el cambio sea más fácil de sostener.

Registrar los avances también puede reforzar la motivación. Anotar los días activos, los minutos caminados o cómo se siente el cuerpo después de moverse permite ver progreso incluso cuando los cambios físicos no son inmediatos.

Cuándo aumentar la intensidad del ejercicio

Después de algunas semanas de constancia, el cuerpo suele adaptarse. En ese momento, se puede aumentar gradualmente la intensidad, siempre que no haya dolor, mareos ni fatiga excesiva.

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Una forma sencilla es caminar un poco más rápido durante algunos minutos, sumar más días de actividad, incluir ejercicios de fuerza dos veces por semana o ampliar la duración de la rutina en casa.

Aumentar la intensidad del ejercicio de forma gradual permite acercarse a los 150 minutos semanales de actividad física moderada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta a largo plazo es acercarse a los 150 minutos semanales de actividad física moderada y combinarla con ejercicios de fortalecimiento muscular. Sin embargo, el punto de partida debe ser realista: moverse más que antes ya es un avance para la salud.

Empezar despacio no significa avanzar poco. Para una persona sedentaria, cada caminata, pausa activa o rutina breve puede ser el primer paso hacia una vida más activa, con menor riesgo cardiovascular, mejor movilidad y mayor bienestar general.

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