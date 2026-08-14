El peor Niño de la historia: Más de 300 municipalidades ejecutaron menos del 40% de su presupuesto para evitar desastres

La Contraloría detectó que nueve gobiernos regionales y cinco entidades nacionales también registran una ejecución inferior al 40 % en el programa contra desastres.

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La Contraloría General de la República (CGR) alertó que 317 municipalidades de Perú registraron una ejecución inferior al 40% de los recursos asignados para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.

La advertencia, difundida a través de igual número de informes de Orientación de Oficio, revela retrasos críticos en la respuesta presupuestal frente a la emergencia climática.

Ejecución nula en más de un centenar de municipios

De acuerdo con la Contraloría, 109 municipalidades no utilizaron ninguno de los fondos asignados al Programa Presupuestal 0068, que busca reducir la vulnerabilidad ante desastres. Entre las regiones más afectadas aparecen Áncash, con 17 comunas distritales sin ejecución; San Martín, con 10; y La Libertad, que también suma 10 distritos en esta situación.

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El resto de los municipios con ejecución nula se distribuye en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Tacna y Tumbes. Además, se identificaron seis municipalidades provinciales en similar condición en Áncash, La Libertad, Tacna y Loreto.

Un total de 109 municipalidades no ejecutó ningún recurso del Programa Presupuestal 0068 destinado a reducir la vulnerabilidad ante desastres en Perú, según la Contraloría.

Avance lento y desigual en la mayoría de municipios

La CGR detalló que otras 208 municipalidades avanzaron entre 0,01 % y 40 % en la ejecución de su presupuesto. De este grupo, 41 son provinciales y 167 distritales, con los mayores retrasos en distritos de Cajamarca (19), Piura (18), Ayacucho (15), Huancavelica (13), Lambayeque (12) y Huánuco (11).

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Entre las provincias, destacan los casos de Amazonas, Junín, Áncash, Lima, Loreto, Piura y Huánuco, cada una con tres o cuatro municipios afectados.

La notificación de los informes de control a los gobiernos locales ya fue completada en el 99,68 % de los casos, según documentó la Contraloría General de la República a través de su portal institucional.

Falta de ejecución también en gobiernos regionales y entidades nacionales

La situación se replica en el ámbito regional. Veintidós gobiernos regionales recibieron informes de orientación, nueve de ellos con ejecución por debajo del 40 %. Se trata de Áncash, Apurímac, Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Tumbes. Los otros trece gobiernos regionales presentan al menos un distrito de baja ejecución dentro de su jurisdicción, según la CGR.

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A nivel nacional, la alerta también alcanza a cinco entidades: el Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Defensa (Mindef), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, todas con ejecución menor al 40 % en el mismo programa presupuestal.

La NOAA estimó un 69 % de probabilidad de que el Fenómeno El Niño alcance una intensidad histórica a fines de 2026 y anunció una actualización para el 10 de septiembre.

El Niño se intensifica y podría alcanzar niveles históricos

El Fenómeno El Niño continúa fortaleciéndose y, de acuerdo con el Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA de Estados Unidos, hay más de 90% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-2027.

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Los registros de julio muestran que la temperatura del Pacífico ecuatorial oriental supera en más de 2 °C los valores normales, lo que indica un proceso de intensificación.

Según las proyecciones oficiales, existe un 69 % de probabilidad de que el episodio alcance una intensidad histórica a finales de 2026, con un Índice Relativo de El Niño (RONI) igual o superior a +2,5 °C durante tres meses consecutivos.

La NOAA advierte que, aunque aumentan las probabilidades de impactos meteorológicos, la intensidad global no garantiza consecuencias extremas en todos los territorios, por lo que las autoridades peruanas deberán seguir actualizando los escenarios de riesgo conforme evolucionen las condiciones oceánicas y atmosféricas. La próxima actualización está prevista para el 10 de septiembre.

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