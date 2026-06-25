PNP capacitará a todos sus policías en el uso de armas tras polémica actuación en asalto a cambista en Lima

La decisión surge después del violento ataque que dejó herido a un cambista de 65 años en pleno Centro Histórico de Lima. // Video: 24 Horas

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció un reentrenamiento obligatorio en el uso de armas de fuego para todos sus efectivos luego de los cuestionamientos surgidos por la intervención policial durante el violento asalto a un cambista ocurrido en el Centro Histórico de Lima. La medida fue confirmada por el comandante general, Óscar Arriola, tras revisar las imágenes de la captura de uno de los implicados en el ataque perpetrado dentro de la Basílica Nuestra Señora de La Merced.

El caso generó amplio debate sobre la preparación táctica del personal policial, especialmente después de que se difundieran videos en los que un agente enfrenta a un delincuente armado sin hacer uso de su arma reglamentaria. El hecho ocurrió tras el robo de más de S/ 52 mil a un cambista que fue baleado dentro del templo ubicado en el Jirón de la Unión, uno de los espacios más concurridos y turísticos de la capital.

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PNP reforzará entrenamiento en armas para todos sus efectivos tras críticas por intervención policial

Composición: Infobae Perú

El comandante general de la institución, Óscar Arriola, informó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la preparación operativa de los agentes ante situaciones de alto riesgo que pueden presentarse en cualquier momento.

“Esto parece que fuera cíclico, siempre se presentan cosas de esta naturaleza. Hemos inmediatamente realizado las coordinaciones para que, con esta adquisición de las armas de fuego, vengan 200 cartuchos para un entrenamiento vasto de todos los integrantes de la Policía”, declaró durante una conferencia de prensa.

La máxima autoridad policial explicó que el objetivo es que los efectivos reciban una capacitación permanente y puedan reaccionar adecuadamente frente a escenarios que involucren delincuentes armados o situaciones de violencia extrema.

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Las críticas surgieron después de la captura de Walter Trujillo Ramírez, uno de los implicados en el asalto al cambista ocurrido el pasado 22 de junio. Durante su intento de fuga por la avenida Emancipación, el delincuente amenazó a un integrante del Serenazgo y forcejeó con un policía antes de ser reducido.

Las imágenes difundidas posteriormente abrieron un debate sobre los protocolos de intervención y el entrenamiento que reciben los agentes que desempeñan funciones administrativas o comunitarias, pero que igualmente portan armamento reglamentario.

Arriola precisó que el efectivo cuestionado pertenece al área de Policía Comunitaria y presta servicios en la comisaría de Monserrat, donde realiza principalmente labores de correspondencia y notificaciones.

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“Este efectivo policial realiza un trabajo de correspondencia al interior de una comisaría y porta un arma de fuego. Hemos revisado la capacitación de este efectivo y la cantidad de veces que ha realizado prácticas de tiro”, sostuvo.

La revisión interna permitió verificar que la última sesión de entrenamiento con armas del agente había ocurrido aproximadamente un mes antes del enfrentamiento con el delincuente.

La institución busca ahora ampliar la frecuencia de estas prácticas y garantizar que todo el personal, independientemente de sus funciones habituales, mantenga la capacidad de responder ante emergencias o hechos delictivos.

El asalto al cambista que motivó la decisión policial

La medida anunciada por la PNP tiene como antecedente uno de los episodios de inseguridad más impactantes registrados recientemente en el Centro de Lima.

Cuatro delincuentes armados ingresaron a la Basílica Nuestra Señora de La Merced, en pleno Jirón de la Unión, y atacaron a balazos al cambista Julio Eduardo de la Cruz Tagle, de 65 años, quien acababa de retirar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria cercana.

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Según las investigaciones, los criminales habrían seguido a la víctima hasta el interior del templo, donde acostumbraba rezar. Cuando intentó retirarse, fue interceptado por los asaltantes, quienes le dispararon en un brazo para arrebatarle un morral que contenía aproximadamente S/ 52.000.

El ataque provocó escenas de pánico entre los fieles que se encontraban en el recinto religioso. Testigos aseguraron haber escuchado al menos dos detonaciones y observaron cómo los asistentes corrían para ponerse a salvo.

La captura de uno de los responsables permitió además descubrir otro elemento relevante para la investigación. El arma utilizada por el detenido había sido reportada como robada durante un asalto cometido el pasado 8 de junio en San Juan de Lurigancho, donde delincuentes despojaron de su revólver a un vigilante de seguridad tras el robo de más de S/ 26 mil a una persona que acababa de retirar dinero de una entidad financiera.

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De acuerdo con la Policía, el revólver marca Taurus sustraído en aquel hecho fue el mismo que posteriormente empleó Walter Trujillo Ramírez durante el asalto al cambista en el Cercado de Lima.

Las autoridades también confirmaron que el detenido acumula numerosos antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y fabricación de explosivos. Asimismo, informaron que los otros tres participantes del robo ya han sido identificados y que los equipos de inteligencia continúan desarrollando operativos para ubicarlos y proceder con su captura.