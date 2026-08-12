Perú
Agregar Infobae enGoogle

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Panao

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Guardar

Un sismo de magnitud 4.2 ocurrió este martes 11 de agosto en la ciudad de Panao, en la provincia de Pachitea, del departamento de Huánuco, de acuerdo con la más reciente información del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según los reportes obtenidos a través por la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 18:06 (hora local) y se originó a 25 kilómetros al Sureste de Pachitea.

El sismo tuvo una profundidad de 135 kilómetros, así como una latitud y longitud de -10.04 y -75.82 grados.

Debido a su magnitud, su rango de alerta fue de color verde.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

PUBLICIDAD

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente: I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”. El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

PUBLICIDAD

El Anillo de Fuego: qué es y dónde se localiza

¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)
¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Perú y sus historial de sismos

Terremoto en Perú en el 2016 (EFE)
Terremoto en Perú en el 2016 (EFE)

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.31 de mayo de 1970 El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.3 de octubre de 1974Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.29 de mayo de 1990Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.23 de junio de 2001Un temblor de magnitud 6.9 afectó al surde Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.15 de agosto de 2007Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.26 de mayo de 2019Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en PerúSismo en Perú hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

La modelo intentó mencionar su nuevo proyecto durante su despedida en América Hoy, pero la conductora la interrumpió al instante y dejó una frase que convirtió esos segundos en lo más comentado del bloque

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

La conductora de Q+ criticó el freno que recibió la modelo en 'América Hoy' cuando intentaba contar sobre su nuevo espacio, precisamente el programa que ha estrenado en el canal de streaming de Copello

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Juan Calle Soto fue ubicado en Ancón luego de que vecinos y familiares iniciaran una búsqueda tras la agresión contra una menor de 15 años que se dirigía a su colegio. Según información difundida por 24 Horas, el hombre tenía antecedentes de denuncias por agresión y acoso

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Se jugó la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú enfrentó a China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026