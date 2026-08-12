Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

Janet Barboza frenó la promoción del podcast de Suheyn Cipriani en América Hoy con la frase: "No, no, los podcasts acá no se promocionan". Video: TikTok @rkt696

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La visita de Suheyn Cipriani a América Hoy terminó con un inesperado momento que llamó la atención de los televidentes. La modelo llegó al magazine matutino de América Televisión para conversar sobre las novedades del espectáculo, pero cuando llegó el momento de despedirse y promocionar sus redes sociales, protagonizó un curioso intercambio con Janet Barboza que terminó generando sorpresa en el set.

Todo ocurrió durante los últimos minutos de la participación de la modelo. Como suele suceder en los programas de televisión, la invitada recibió la oportunidad de agradecer el espacio y mencionar sus plataformas digitales para que el público pudiera seguirla. Sin embargo, Suheyn Cipriani aprovechó el momento para contar que también tiene un nuevo proyecto personal: un podcast.

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La joven no esperaba que su comentario fuera interrumpido casi de inmediato por Janet Barboza, quien marcó una clara posición respecto a la promoción de este tipo de contenidos dentro del programa.

El momento llamó especialmente la atención porque, minutos antes, la propia conductora había destacado la presencia de Suheyn en el set y hasta dejó abierta la posibilidad de que pudiera incorporarse al equipo de América Hoy.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

Janet Barboza había dejado abierta la posibilidad de que Suheyn se sume a América Hoy

Durante la conversación, Janet Barboza se mostró receptiva con la presencia de Suheyn Cipriani y habló de la posibilidad de que la modelo pudiera convertirse en parte del programa. “Estamos felices de tenerte y es probable que te sumes a nuestra familia de América Hoy”, comentó la conductora durante la emisión.

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Las palabras de Janet provocaron una reacción positiva de Suheyn, quien no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de volver a compartir espacio con el equipo del magazine. “Me encanta estar aquí”, respondió la modelo.

El intercambio continuó con la participación de Frank Mendizábal, conocido como Francito, quien también opinó sobre la presencia de Suheyn en el programa.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

Janet incluso quiso conocer su opinión y le preguntó directamente: “Francito, ¿ves a Suheyn Cipriani acá en América Hoy?”. El integrante del espacio televisivo se sumó a la conversación y lanzó una particular frase sobre la modelo. “Suheyn ya estaba como predestinada”, señaló Frank Mendizábal.

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Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

Suheyn Cipriani quiso promocionar su nuevo podcast y Janet Barboza la frenó EN VIVO

Luego de conversar con los conductores, llegó el momento de que Suheyn Cipriani agradeciera la invitación y mencionara sus redes sociales. La modelo aprovechó la oportunidad para contar que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. “En mis redes sociales y también tengo nuevo podcast”, comentó Suheyn.

La frase parecía ser el inicio de una breve promoción de su nuevo contenido. No obstante, Janet Barboza intervino inmediatamente y dejó claro que no permitiría que la modelo utilizara ese espacio para promocionarlo. “No, no, los podcast acá no se promocionan”, sentenció la conductora.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

La respuesta de Janet generó un momento de sorpresa para Suheyn, quien reaccionó entre risas y optó por cambiar rápidamente el rumbo de su despedida. La modelo pareció tomar el comentario con humor, aunque su expresión dejó entrever que no esperaba aquella interrupción.

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“Uy, uy, ya no dije nada”, respondió Suheyn entre risas. Después de la particular advertencia de la conductora, la modelo decidió concentrarse únicamente en sus redes sociales. “Síganme acá en TikTok y en todas mis redes sociales”, añadió antes de cerrar su participación en el programa.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

La reacción de Suheyn Cipriani tras el comentario de Janet Barboza

La respuesta de Suheyn Cipriani fue uno de los detalles que más llamó la atención durante el momento. En lugar de insistir con la promoción de su podcast, la modelo decidió seguirle el juego a Janet Barboza y tomó la situación con humor.

Su “Uy, uy, ya no dije nada” provocó un cambio inmediato en la conversación y permitió que la despedida continuara sin mayores inconvenientes.

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Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.