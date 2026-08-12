Perú
Agregar Infobae enGoogle

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

La modelo intentó mencionar su nuevo proyecto durante su despedida en América Hoy, pero la conductora la interrumpió al instante y dejó una frase que convirtió esos segundos en lo más comentado del bloque

Janet Barboza frenó la promoción del podcast de Suheyn Cipriani en América Hoy con la frase: "No, no, los podcasts acá no se promocionan". Video: TikTok @rkt696
Guardar

La visita de Suheyn Cipriani a América Hoy terminó con un inesperado momento que llamó la atención de los televidentes. La modelo llegó al magazine matutino de América Televisión para conversar sobre las novedades del espectáculo, pero cuando llegó el momento de despedirse y promocionar sus redes sociales, protagonizó un curioso intercambio con Janet Barboza que terminó generando sorpresa en el set.

Todo ocurrió durante los últimos minutos de la participación de la modelo. Como suele suceder en los programas de televisión, la invitada recibió la oportunidad de agradecer el espacio y mencionar sus plataformas digitales para que el público pudiera seguirla. Sin embargo, Suheyn Cipriani aprovechó el momento para contar que también tiene un nuevo proyecto personal: un podcast.

PUBLICIDAD

La joven no esperaba que su comentario fuera interrumpido casi de inmediato por Janet Barboza, quien marcó una clara posición respecto a la promoción de este tipo de contenidos dentro del programa.

El momento llamó especialmente la atención porque, minutos antes, la propia conductora había destacado la presencia de Suheyn en el set y hasta dejó abierta la posibilidad de que pudiera incorporarse al equipo de América Hoy.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.
Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

Janet Barboza había dejado abierta la posibilidad de que Suheyn se sume a América Hoy

Durante la conversación, Janet Barboza se mostró receptiva con la presencia de Suheyn Cipriani y habló de la posibilidad de que la modelo pudiera convertirse en parte del programa. “Estamos felices de tenerte y es probable que te sumes a nuestra familia de América Hoy”, comentó la conductora durante la emisión.

PUBLICIDAD

Las palabras de Janet provocaron una reacción positiva de Suheyn, quien no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de volver a compartir espacio con el equipo del magazine. “Me encanta estar aquí”, respondió la modelo.

El intercambio continuó con la participación de Frank Mendizábal, conocido como Francito, quien también opinó sobre la presencia de Suheyn en el programa.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.
Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

Janet incluso quiso conocer su opinión y le preguntó directamente: “Francito, ¿ves a Suheyn Cipriani acá en América Hoy?”. El integrante del espacio televisivo se sumó a la conversación y lanzó una particular frase sobre la modelo. “Suheyn ya estaba como predestinada”, señaló Frank Mendizábal.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.
Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

Suheyn Cipriani quiso promocionar su nuevo podcast y Janet Barboza la frenó EN VIVO

Luego de conversar con los conductores, llegó el momento de que Suheyn Cipriani agradeciera la invitación y mencionara sus redes sociales. La modelo aprovechó la oportunidad para contar que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. “En mis redes sociales y también tengo nuevo podcast”, comentó Suheyn.

La frase parecía ser el inicio de una breve promoción de su nuevo contenido. No obstante, Janet Barboza intervino inmediatamente y dejó claro que no permitiría que la modelo utilizara ese espacio para promocionarlo. “No, no, los podcast acá no se promocionan”, sentenció la conductora.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.
Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

La respuesta de Janet generó un momento de sorpresa para Suheyn, quien reaccionó entre risas y optó por cambiar rápidamente el rumbo de su despedida. La modelo pareció tomar el comentario con humor, aunque su expresión dejó entrever que no esperaba aquella interrupción.

Uy, uy, ya no dije nada”, respondió Suheyn entre risas. Después de la particular advertencia de la conductora, la modelo decidió concentrarse únicamente en sus redes sociales. “Síganme acá en TikTok y en todas mis redes sociales”, añadió antes de cerrar su participación en el programa.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.
Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

La reacción de Suheyn Cipriani tras el comentario de Janet Barboza

La respuesta de Suheyn Cipriani fue uno de los detalles que más llamó la atención durante el momento. En lugar de insistir con la promoción de su podcast, la modelo decidió seguirle el juego a Janet Barboza y tomó la situación con humor.

Su “Uy, uy, ya no dije nada” provocó un cambio inmediato en la conversación y permitió que la despedida continuara sin mayores inconvenientes.

Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.
Suheyn Cipriani quedó sorprendida por respuesta de Janet Barboza al promocionar su podcast EN VIVO. Captura: América Hoy.

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiAmérica HoyJanet BarbozaPodcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

La conductora de Q+ criticó el freno que recibió la modelo en 'América Hoy' cuando intentaba contar sobre su nuevo espacio, precisamente el programa que ha estrenado en el canal de streaming de Copello

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Juan Calle Soto fue ubicado en Ancón luego de que vecinos y familiares iniciaran una búsqueda tras la agresión contra una menor de 15 años que se dirigía a su colegio. Según información difundida por 24 Horas, el hombre tenía antecedentes de denuncias por agresión y acoso

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Se jugó la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú enfrentó a China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

El club del Rímac ha anunciado la llegada del mediocentro mixto, de 25 años, quien ha firmado una cesión de cuatro meses. Proviene del Racing de Montevideo, donde salió campeón del Apertura 2026

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026