Perú

PNP: Óscar Arriola se mantiene al frente de la Policía Nacional pese a la presión y los cuestionamientos

El presidente José María Balcázar ratificó la permanencia del comandante general, quien continuará liderando la estrategia de seguridad en el país en medio de una crisis de criminalidad y demandas de cambios en la cúpula policial

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Óscar Arriola afirma que el
Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

En medio de una crisis de inseguridad ciudadana que afecta a las principales regiones de Perú, el presidente José María Balcázar decidió que Óscar Arriola seguirá al frente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La decisión surge tras semanas de rumores sobre un posible relevo en la comandancia general, alimentados por la persistencia de ataques extorsivos, el incremento de la criminalidad y la presión social por obtener resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.

En una entrevista con Exitosa Noticias, el mandatario negó haber solicitado la destitución de Arriola al nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), José Zapata Morante. El presidente aclaró que la potestad de evaluar la permanencia del comandante general de la PNP recae en el premier Luis Arrojo Sánchez, quien mantiene la interlocución directa con la máxima autoridad policial para definir la estrategia de seguridad en este contexto crítico.

“El premier es el hombre orquesta que tiene que ver los cuadros más importantes. Yo creo que debe haber conversado con el Gral. Arriola en este momento”, expresó el jefe de Estado durante su intervención en el programa “Hablemos Claro”.

El respaldo del Ejecutivo llega en un momento en el que Lima Metropolitana, Callao y la región La Libertad viven bajo estado de emergencia. El último ataque a un vehículo de la empresa ‘Los Rojitos’, en San Juan de Miraflores, dejó tres víctimas fatales y renovó la exigencia de la ciudadanía por cambios en la cúpula policial. Algunos deudos pidieron la salida de Arriola, a quien responsabilizan por la falta de resultados frente al avance de la delincuencia.

Reestructuración interna

Durante una reciente comparecencia pública, Óscar Arriola reconoció que su permanencia, al igual que la de todos los altos mandos de la Policía Nacional, está sujeta a evaluación constante.

“Todos, incluido quien les habla, están en evaluación. Esta es una carrera que pareciera que tuviera cuarenta años de servicio, pero resulta siendo muy volátil, tanto en la rotación que puede haber en los puestos, en los cargos que nos confían, como también en dejar la institución”, afirmó el general en declaraciones recogidas por Panamericana TV.

La gestión de Arriola ha estado marcada por recientes reubicaciones y movimientos internos en la PNP. Una resolución suprema, firmada por el presidente Balcázar y el anterior ministro del Interior, Hugo Vegazo, oficializó la reubicación de seis generales, entre ellos el jefe de la región policial Lima.

En su lugar asumió Jorge Castillo, vinculado a investigaciones sobre presuntos ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad.

El comandante general enfatizó que estos cambios obedecen a “un redireccionamiento de las estrategias operativas” y rechazó que sean consecuencia de supuesta ineficiencia. “El respeto por todos nuestros oficiales generales; siempre estamos dispuestos a ir donde nos diga la superioridad en los documentos, en este caso el presidente de la República, en una resolución suprema, que es la que determina los cambios de nosotros, los oficiales generales”, puntualizó.

El contexto institucional se ve además atravesado por denuncias políticas, como la solicitud pública del líder prófugo Vladimir Cerrón para remover a Arriola por considerar ineficiente su gestión.

A pesar de estas presiones, el Ejecutivo optó por mantener la continuidad en la comandancia y otorgar libertad al general para ejecutar los cambios internos que considere necesarios.

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