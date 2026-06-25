Esposo de pediatra Minosska Pinto no saldrá en libertad: Poder Judicial ratifica prisión preventiva contra William Seminario

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura ratificó la prisión preventiva de nueve meses para William Seminario, esposo de la pediatra Minosska Pinto Lazo, y para otros cuatro implicados en el caso del asesinato por encargo de la médica. Los investigados permanecerán recluidos en el penal ex Río Seco de Piura mientras continúan las diligencias sobre el crimen ocurrido el 10 de abril.
El expediente judicial sostiene que existen elementos de convicción suficientes para vincular a Seminario como presunto autor intelectual del homicidio. Entre las pruebas principales figuran las declaraciones de dos de los imputados, quienes lo señalan como la persona que habría ordenado el asesinato. Minosska Pinto Lazo fue atacada a balazos cuando llegaba a su domicilio para ver a su hijo de un año.
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Antes de la audiencia de apelación, familiares y amigos de la médica acudieron a la Corte Superior de Justicia de Piura para exigir que el crimen no quede impune y reclamar que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Paralelamente, en las inmediaciones del penal, otro grupo expresó su respaldo a William Seminario y solicitó su libertad.
El investigado permanece en condición de aislamiento dentro del penal de Piura por motivos de seguridad. El proceso judicial continúa bajo la expectativa social y la vigilancia de la opinión pública local.
Familia pide justicia
El padre de Minosska Pinto Lazo revela el dolor profundo que la familia experimenta tras el crimen que conmocionó a la ciudad y al país. Alejandro Pinto, padre de la víctima, abrió las puertas de su hogar poco más de un mes después del asesinato, mostrando cómo la vida familiar se transformó tras la pérdida de su única hija mujer. Fotografías, recuerdos y un pequeño altar dedicado a Minosska ocupan los espacios de la casa, ahora marcada por el duelo.
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La familia mantiene la esperanza de que la justicia esclarezca el caso, confiando en las autoridades y en la intervención de una nueva fiscal y jueces encargados del proceso. Alejandro Pinto expresó que no buscan venganza, sino justicia y verdad.
El caso trajo a la luz aspectos privados de la vida de Minosska Pinto y su relación con William Seminario Girón, su esposo y principal sospechoso según la familia. La madre de la víctima, Clara Lazo, relató que en diciembre de 2022 Minosska halló pruebas de infidelidad en el teléfono de su esposo, lo que fracturó la confianza en la pareja. Durante el embarazo, la médica volvió a encontrar indicios de una relación paralela de Seminario, pero decidió no separarse hasta el nacimiento del hijo. Además, el padre mencionó dificultades económicas, ya que el esposo habría solicitado préstamos considerables, lo que generó más tensión y deterioro en la relación.
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Uno de los factores que aumentó las sospechas fue la existencia de pólizas de seguro de vida a nombre de Minosska Pinto por más de 1.300.000 soles, donde el beneficiario principal era William Seminario Girón. El esposo, actualmente recluido, sostiene su inocencia y busca comunicarse con su hijo, mientras la familia materna tiene la custodia provisional del menor.
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