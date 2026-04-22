Todo lo que se sabe del crimen de la doctora Minosska Pinto: hoy se define prisión preventiva contra su exesposo

Minosska Pinto: nuevos hallazgos y testimonios marcan la audiencia clave para su exesposo| Difusión

El asesinato de la pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo acabó de forma abrupta con los sueños y la vida de una profesional reconocida y querida en Piura, dejando una profunda conmoción en la comunidad médica y entre sus allegados. El caso suma cada día nuevos detalles sobre quiénes estarían detrás de un crimen que aún permanece en investigación. Este 22 de abril, el Poder Judicial decidirá si dicta nueve meses de prisión preventiva contra el exesposo de la víctima, William Seminario, señalado como presunto autor intelectual por dos de los implicados.

El Ministerio Público ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para William Seminario, esposo de la pediatra asesinada Minoska Pinto. El médico es ahora acusado del delito de sicariato, un giro que ha conmocionado a la región de Piura.| Latina Noticias

El crimen en Piura

El crimen ocurrió el 10 de abril, cuando la doctora Pinto Lazo fue atacada a tiros al ingresar a su vivienda en la urbanización San Felipe. Las cámaras de seguridad y el trabajo de inteligencia policial permitieron identificar rápidamente a los presuntos autores materiales y a quienes participaron en la logística del asesinato. Entre los detenidos figuran Christian Socolaya Bayona, alias “Ite”, señalado como marcador, y Junior Miñán Seminario, alias “Muerte”, conductor de la motocicleta utilizada en el ataque. Ambos han confesado su participación y, según los reportes policiales, identificaron a William Seminario como la persona que habría ordenado y financiado el crimen, con un pago de diez mil soles.

La defensa del exesposo sostiene que su detención se debió a la posesión de cinco chips telefónicos y rechaza cualquier vínculo con el homicidio de la médica. Al recuperar su libertad, Seminario negó las acusaciones y anunció acciones legales contra la Policía Nacional del Perú por haberlo señalado como autor intelectual. No obstante, el Ministerio Público argumenta que existen nuevos indicios que fortalecen la acusación en su contra.

El Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú acompañó a la familia y expresó su solidaridad durante el acto.| Foto: Colegio Médico de La Libertad

Hallazgos recientes

El proceso de investigación ha sumado elementos que apuntan a un posible móvil económico. Durante las diligencias, la Fiscalía y la Policía Nacional ingresaron al consultorio de la doctora Pinto Lazo en la clínica, en el distrito de Castilla. Allí hallaron su laptop encendida y, tras revisar su cuenta de correo electrónico, descubrieron la existencia de cuatro seguros de vida, cada uno con una póliza aproximada de 300 mil soles. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación, ya que la suma total asegurada representa un monto considerable.

A esto se suman las declaraciones del padre de la víctima, quien indicó que William Seminario afrontaba deudas importantes. Parte de esos compromisos estarían relacionados con un préstamo para la construcción de un consultorio y con obligaciones pendientes hacia la familia de la propia doctora Pinto Lazo.

Además, habría sido Seminario quien llama a la madre para que acuda a la casa para alertar por un aparente malestar de su hijo. Preciso momento que los siarios ya la perseguían y le dispararon en la puerta de su casa.

Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo

Familia pide justicia

La familia de la víctima ha optado por mantener en reserva los detalles sobre la relación entre Minosska Pinto y William Seminario, aunque han precisado que la pareja se encontraba separada al momento del crimen.

El Poder Judicial decidirá hoy si acepta el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía contra William Seminario, quien sigue siendo investigado como presunto autor intelectual del asesinato. El caso ha generado conmoción en Piura y ha movilizado a la comunidad médica y a la sociedad civil, que demandan justicia y el esclarecimiento total de los hechos.