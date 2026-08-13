Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

Según el informe difundido por el IGP, el movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 29 kilómetros y se localizó en las coordenadas -5.89 de latitud y -81.23 de longitud. El evento tuvo lugar en la ciudad de Sechura, sin reportes de daños ni afectaciones en la zona.
Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.
Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.
Regiones más afectadas y eventos recientes
De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.
Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.
Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima
Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.
En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.
¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave
- Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
- Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos.
- Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
- Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Mochila de emergencia: contenido sugerido
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Cómo actuar durante un sismo
- Mantener la calma.
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
- Buscar un espacio seguro si no se logra evacuar a tiempo.
- No llamar por teléfono, preferir mensajes de texto.
- No utilizar ascensores.
- Si se conduce, detener el vehículo en un lugar seguro.
Números de emergencia en Perú
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud: 113
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
- Servicio de ambulancia SAMU: 106
Zonas de mayor riesgo sísmico en Lima y recomendaciones adicionales
- Distritos como Ancón, Ate, Carabayllo, Chorrillos, Comas y Santa Rosa figuran entre los más expuestos.
- Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a no difundir rumores.
- Se recomienda a las familias elaborar un plan de emergencia y revisar periódicamente su vivienda.
Preparación institucional y respuesta ante emergencias
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el IGP desarrollan programas de capacitación para brigadas comunitarias y promueven incentivos para la construcción de viviendas seguras. Además, organizan simulacros nacionales y campañas informativas para fortalecer la cultura de prevención.
Las autoridades insisten en que la preparación y la información son las principales herramientas para reducir los riesgos y proteger vidas ante la amenaza constante de los sismos en el país.
Reporte de los últimos sismos registrados en Perú
El sismo de magnitud 3.8, reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), se produjo en la mañana del 12 de agosto y tuvo su epicentro en el mar, a 58 kilómetros al suroeste de la ciudad de Sechura, en la provincia del mismo nombre, dentro del departamento de Piura. La profundidad del evento se estimó en 29 kilómetros, lo que corresponde a un sismo intermedio y reduce la posibilidad de daños en superficie.
La intensidad del sismo fue catalogada como II en Sechura, lo que indica que solo una parte de la población pudo percibirlo, principalmente en reposo, sin provocar daños materiales ni alteraciones en los servicios básicos. Organismos de monitoreo y prevención, junto al IGP, continúan evaluando la situación y recordaron la importancia de mantener protocolos de seguridad ante la actividad sísmica frecuente en la región.