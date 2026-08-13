Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Según el informe difundido por el IGP, el movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 29 kilómetros y se localizó en las coordenadas -5.89 de latitud y -81.23 de longitud. El evento tuvo lugar en la ciudad de Sechura, sin reportes de daños ni afectaciones en la zona.

Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.

Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.