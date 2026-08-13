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Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.8 que se registró a las 10:46 de la mañana del 12 de agosto de 2026, con epicentro a 58 kilómetros al suroeste de Sechura, en la región Piura

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Según el informe difundido por el IGP, el movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 29 kilómetros y se localizó en las coordenadas -5.89 de latitud y -81.23 de longitud. El evento tuvo lugar en la ciudad de Sechura, sin reportes de daños ni afectaciones en la zona.

Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.

Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.

Sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú sobre una mesa, con un registro de ondas sísmicas. Un monitor muestra ondas sísmicas en colores y mapas desenfocados.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú registra ondas sísmicas mientras un monitor muestra actividad en la costa peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:15 hsHoy

Regiones más afectadas y eventos recientes

De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.

Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.

Un mapa físico de Perú en una mesa con círculos rojos concéntricos, marcadores azules, una línea roja, una mano que sostiene una regla y el logo IGP.
Una mano usa una regla para indicar el Cinturón de Fuego del Pacífico en un mapa de Perú que muestra zonas de actividad sísmica del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:36 hsHoy

Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima

Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.

En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.

Primer plano de un sismógrafo profesional con aguja en reposo sobre papel milimetrado. En el fondo desenfocado, se ve el logo circular azul del IGP.
Un sismógrafo profesional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra un período de calma sísmica, con su aguja en reposo sobre el papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:34 hsHoy

¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave

  • Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • Participar en simulacros nacionales de sismos.
  • Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
  • Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
06:16 hsHoy

Mochila de emergencia: contenido sugerido

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Mochila de emergencia abierta sobre una mesa de madera con botiquín, dos linternas, radio, botella de agua, latas de comida, documentos y bandera de Perú.
Una mochila de emergencia abierta sobre una mesa de comedor en un hogar peruano muestra los elementos esenciales para afrontar contingencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:59 hsHoy

Cómo actuar durante un sismo

  • Mantener la calma.
  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Buscar un espacio seguro si no se logra evacuar a tiempo.
  • No llamar por teléfono, preferir mensajes de texto.
  • No utilizar ascensores.
  • Si se conduce, detener el vehículo en un lugar seguro.
Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:44 hsHoy

Números de emergencia en Perú

  • Central policial: 105
  • Bomberos: 116
  • Defensa Civil: 115
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • Cruz Roja Peruana: 266 0481
  • Servicio de ambulancia SAMU: 106
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:36 hsHoy

Zonas de mayor riesgo sísmico en Lima y recomendaciones adicionales

  • Distritos como Ancón, Ate, Carabayllo, Chorrillos, Comas y Santa Rosa figuran entre los más expuestos.
  • Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a no difundir rumores.
  • Se recomienda a las familias elaborar un plan de emergencia y revisar periódicamente su vivienda.
Cuatro carteles de emergencia en una vereda: logo INDECI, ruta de evacuación, "Punto de Encuentro" y reunión de personas, frente a edificios de Lima.
La señalética oficial del INDECI indica rutas de evacuación y puntos de encuentro en una zona residencial con edificios de altura media en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:15 hsHoy

Preparación institucional y respuesta ante emergencias

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el IGP desarrollan programas de capacitación para brigadas comunitarias y promueven incentivos para la construcción de viviendas seguras. Además, organizan simulacros nacionales y campañas informativas para fortalecer la cultura de prevención.

Las autoridades insisten en que la preparación y la información son las principales herramientas para reducir los riesgos y proteger vidas ante la amenaza constante de los sismos en el país.

Sismógrafo profesional con una aguja dibujando ondas sísmicas en papel cuadriculado. Al fondo, una pantalla muestra el logo del Instituto Geofísico del Perú, IGP.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra las vibraciones sísmicas sobre papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:08 hsHoy

Reporte de los últimos sismos registrados en Perú

El sismo de magnitud 3.8, reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), se produjo en la mañana del 12 de agosto y tuvo su epicentro en el mar, a 58 kilómetros al suroeste de la ciudad de Sechura, en la provincia del mismo nombre, dentro del departamento de Piura. La profundidad del evento se estimó en 29 kilómetros, lo que corresponde a un sismo intermedio y reduce la posibilidad de daños en superficie.

Pantalla grande muestra gráficos de ondas sísmicas, un mapa de Perú y el logo IGP. Un maletín, radio, casco, chaleco reflectante y linterna están sobre una mesa.
Una sala de monitoreo sísmico en Perú muestra datos de actividad geológica en una pantalla gigante, con el logo del IGP, junto a equipo de respuesta para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad del sismo fue catalogada como II en Sechura, lo que indica que solo una parte de la población pudo percibirlo, principalmente en reposo, sin provocar daños materiales ni alteraciones en los servicios básicos. Organismos de monitoreo y prevención, junto al IGP, continúan evaluando la situación y recordaron la importancia de mantener protocolos de seguridad ante la actividad sísmica frecuente en la región.

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