Condenan a más de 5 años de cárcel a policías por sembrar droga a barbero en su local y exigirle S/5.000

Un fajo de billetes peruanos se extiende hacia agentes policiales en el contexto de un caso de cohecho en Lambayeque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos policías recibieron una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva por exigir dinero a un comerciante de Lambayeque tras ingresar a su barbería, apoderarse de sus pertenencias y colocar un paquete que, según los propios agentes, contenía cocaína.

La sentencia fue obtenida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lambayeque, que atribuyó a los efectivos la autoría del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Además de la pena privativa de libertad, el órgano jurisdiccional impuso a los dos sentenciados cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. La resolución también fijó una reparación civil de S/ 16.000, con un monto de S/ 8.000 para cada policía.

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Los hechos investigados por el fiscal adjunto provincial Julio César Pilco Goñas ocurrieron el 7 de marzo de 2025, cuando los agentes ingresaron a una barbería de Lambayeque y sometieron al encargado del establecimiento a una serie de acciones que terminaron con una exigencia de dinero a cambio de evitar una supuesta denuncia por drogas.

Ingreso a la barbería y sustracción de dinero

Según la investigación fiscal, los dos efectivos ingresaron al establecimiento durante la tarde del 7 de marzo de 2025. Dentro del local se dirigieron hacia el encargado, identificado como Manuel Namuche, y registraron los bolsillos de su ropa.

Los policías se apoderaron del dinero que llevaba consigo el comerciante. Después, cerraron las puertas de la barbería y desconectaron el suministro eléctrico mediante la llave general del establecimiento.

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La Fiscalía de Lambayeque señaló que los agentes también desconectaron la cámara de seguridad del local. Esta acción ocurrió antes de que los efectivos ingresaran a otro ambiente del negocio.

De acuerdo con el expediente fiscal, los policías ingresaron al baño de la barbería y retiraron un paquete que, según afirmaron, contenía cocaína. Luego procedieron a pesar la sustancia frente al agraviado.

Los efectivos utilizaron la supuesta presencia de droga para amenazar al comerciante con una condena de hasta 20 años de prisión. También le dijeron que perdería su carrera y que no volvería a ver a su hija.

La acusación fiscal sostiene que estas amenazas fueron parte de la presión ejercida contra Namuche para obtener dinero. La situación dentro del local derivó en una exigencia económica por parte de los policías.

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Exigencia de S/ 5.000 y entrega de parte del dinero

Policías son condenados a más de 5 años de cárcel por sembrar droga a barbero y exigirle S/5.000 para no denunciarlo

Los dos agentes exigieron al comerciante el pago de S/ 5.000 a cambio de solucionar el supuesto problema relacionado con la droga encontrada en la barbería.

Ante la exigencia, los efectivos permitieron que el agraviado se comunicara con su madre. La mujer consiguió reunir una parte del monto solicitado y entregó S/ 2.000.

La investigación fiscal precisa que los policías no dieron por concluida la exigencia con ese primer pago. Los agentes indicaron que regresarían posteriormente para cobrar el saldo restante.

Después de recibir los S/ 2.000, los efectivos obligaron al agraviado y a su madre a descender del vehículo.

La investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial, quien presentó los elementos relacionados con el ingreso de los efectivos a la barbería, la sustracción del dinero, la desconexión de la cámara de seguridad, la supuesta droga y la posterior exigencia económica.

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