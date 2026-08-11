Camila cantará por última vez en Lima con una única fecha de su ‘Adiós World Tour’

Camila llegará a Lima el 21 de noviembre para un concierto en la Concha Acústica del Campo de Marte como parte de su Adiós World Tour.

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La banda mexicana Camila llegará a Lima el 21 de noviembre para una única presentación en la Concha Acústica del Campo de Marte, como parte de su ‘Adiós World Tour’, la gira con la que Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo anuncian el cierre de su historia como trío. La preventa de entradas estará disponible del 12 al 15 de agosto en Joinnus, con precios de S/ 220 para Campo B y S/ 390 para Campo A.

El anuncio de la gira confirma que Perú será una de las escalas de un recorrido que también incluye a Chile, donde la banda actuará el 20 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago, un día antes de su presentación limeña. La gira llega tres años después de la reunificación del trío original, que en marzo de 2023 anunció el regreso de Samo con el lanzamiento del sencillo ‘Fugitivos’, y un año después de la publicación de ‘Regresa’ (2024), el quinto álbum de estudio de la banda.

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Una despedida con más de dos décadas de canciones en el repertorio

El concierto del 21 de noviembre recorrerá el catálogo que convirtió a Camila en una de las bandas de pop latino más escuchadas de su generación: ‘Todo cambió’, ‘Mientes’, ‘De qué me sirve la vida’, ‘Bésame’, ‘Coleccionista de canciones’, ‘Aléjate de mí’, ‘Solo para mí’ y ‘Abrázame’, entre otros temas. La banda acumula más de 4,7 millones de seguidores en Spotify, 12,7 millones de oyentes mensuales en esa plataforma y más de 3.800 millones de reproducciones en YouTube, cifras que reflejan la vigencia de su catálogo dos décadas después de su debut.

La gira de despedida llega en un momento en que la incertidumbre sobre el futuro del grupo sigue abierta. De acuerdo con lo publicado por Revista Q, la banda no ha confirmado oficialmente si el ‘Adiós World Tour’ implica una separación definitiva, un retiro temporal o el cierre de esta etapa específica con la formación de tres integrantes. Los propios músicos han dejado ese interrogante en sus declaraciones públicas.

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La preventa de entradas para Camila en Lima estará disponible en Joinnus del 12 al 15 de agosto, con precios de S/ 220 para Campo B y S/ 390 para Campo A.

Las palabras de los tres integrantes ante el cierre del tour

Cada uno de los tres músicos se pronunció sobre el significado de esta gira. Pablo Hurtado fue el más explícito sobre la ambivalencia del momento. “Estos 20 años en Camila han sido una montaña rusa de vivencias casi surreales, de esas que parecen sacadas de una película. Esta banda cambió mi vida radicalmente, me ha permitido vivir haciendo lo que más amo, conocer lugares del mundo a los que nunca imaginé viajar, y en ellos conocer gente muy querida que se ha vuelto parte de mi historia”.

Y añadió: “Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino, pero si este es realmente el final, pienso disfrutar cada noche como si fuera la última. Gracias de corazón al público de Camila por tanto cariño y por hacer de nuestra música parte del soundtrack de su vida”, declaró Hurtado.

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Mario Domm apuntó a la dimensión colectiva de la experiencia. “Momentos que nos volvieron hermanos para siempre, en las pupilas y en el corazón nos llevamos tatuadas tan vertiginosas experiencias, en esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez”, señaló el músico.

Samo, por su parte, dejó abierta la posibilidad de una permanencia a través de la música. “Camila nació de tres corazones llenos de sueños latiendo al mismo tiempo. Y aunque el corazón quisiera quedarse un poco más, hoy solo queda decirles gracias a todos por acompañarme en este gran viaje”, dijo.

Y agregó: “Cada aplauso, cada canción y cada abrazo vivirán conmigo para siempre. No es un adiós, es otra manera de permanecer, nunca olviden que donde haya un recuerdo, ahí nos volveremos a abrazar”, expresó el cantante.

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El concierto de Camila en Lima repasará canciones como 'Todo cambió', 'Mientes', 'De qué me sirve la vida', 'Bésame' y 'Aléjate de mí'.

Veinte años de premios, discos y un reencuentro que tardó una década

Camila se formó en 2003 en la Ciudad de México cuando Domm firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Latin junto a Hurtado y Samo. El grupo debutó en 2006 con el álbum ‘Todo cambió’, que vendió más de 720.000 unidades en América Latina y los llevó a una gira de casi dos años.

Su segundo disco, ‘Dejarte de amar’ (2010), consolidó su posición en la industria: recibió un Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop por un Dúo o Grupo, y el sencillo ‘Mientes’ ganó dos Grammy Latino por Canción del Año y Grabación del Año.

En 2012 la banda fue invitada al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde se llevó la Antorcha de Oro, la Antorcha de Plata y una Gaviota de Plata. A lo largo de su carrera, el grupo acumuló 4 premios Billboard, 4 Latin Grammy, 7 Premios Lo Nuestro y 5 Premio Juventud, además de más de 2 millones de discos físicos vendidos en todo el mundo, según datos de Sony Music.

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En 2013, Samo inició una carrera solista y se separó del grupo en medio de la polémica. Camila continuó como dúo con Domm y Hurtado, publicó ‘Elypse’ (2014) y ‘Hacia adentro’ (2019), y realizó giras que incluyeron un lleno total en el Foro Sol de Ciudad de México y más de 600 conciertos en 21 países. La reunificación con Samo llegó en 2023, con motivo del vigésimo aniversario de la banda, y derivó en el álbum ‘Regresa’ (2024), el último material de estudio del trío.

Las entradas para el concierto del 21 de noviembre en la Concha Acústica del Campo de Marte estarán disponibles en preventa en Joinnus del 12 al 15 de agosto, con precios de S/ 220 para Campo B y S/ 390 para Campo A.

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