Municipalidad de Lima ofrece más de 280 cursos gratis para emprendedores: conoce las especialidades y cómo inscribirte

Estudiantes en Lima participan en programas de formación técnica gratuita, preparándose para obtener un título a Nombre de la Nación en diversas especialidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Municipalidad Metropolitana de Lima puso en marcha la segunda etapa de 2026 de “Capacítate Lima”, una iniciativa que ofrece 288 cursos técnico-productivos gratuitos para mayores de 18 años interesados en aprender un oficio, iniciar un negocio o mejorar un emprendimiento que ya está en funcionamiento. Las capacitaciones incluyen especialidades como gastronomía, confección textil, cosmetología, carpintería, mecánica de motocicletas y electricidad.

La propuesta también incorpora contenidos relacionados con gestión empresarial, formalización, asistencia técnica y articulación comercial, con el objetivo de que los participantes no solo adquieran conocimientos prácticos, sino que puedan utilizarlos para generar ingresos y fortalecer sus negocios. La convocatoria contempla modalidades presencial y virtual, por lo que los interesados pueden elegir la alternativa que mejor se adapte a sus posibilidades.

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¿Qué cursos gratuitos ofrece “Capacítate Lima” en 2026?

Explora los principales programas y cursos de mecánica automotriz en Perú, comprendiendo las características de cada institución y las oportunidades que ofrecen en el mercado laboral. (Andina)

La segunda etapa del programa contempla diferentes alternativas de formación vinculadas principalmente con actividades que pueden convertirse en oportunidades de autoempleo o emprendimiento. Entre las especialidades disponibles se encuentran gastronomía y pastelería, una de las áreas que concentra la mayor cantidad de participantes.

También se ofrecen cursos de confección textil, cosmetología, carpintería en melamina, mecánica de motocicletas e instalaciones eléctricas. A estas alternativas se suman capacitaciones enfocadas en gestión empresarial y formalización, herramientas que pueden resultar útiles para quienes buscan convertir una actividad independiente en un negocio más organizado.

Según la información proporcionada por la Municipalidad de Lima, 1.031 personas ya se han inscrito en esta segunda etapa. De ese total, 555 optaron por la modalidad presencial, mientras que otras 476 personas eligieron llevar sus capacitaciones de manera virtual.

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La distribución de inscritos muestra cuáles son las especialidades que generan mayor interés. Gastronomía registra 434 participantes, seguida por confección textil, con 233; cosmetología, con 191; carpintería, con 94; mecánica de motocicletas, con 42; y electricidad, con 37.

La iniciativa busca llegar a 10.000 participantes durante 2026, mediante una formación principalmente práctica y vinculada con las necesidades del mercado productivo. De esta manera, quienes completen los cursos podrán contar con nuevos conocimientos que les permitan ampliar los servicios que ofrecen, mejorar sus productos o explorar nuevas alternativas de negocio.

¿Dónde se dictan las capacitaciones gratuitas de la Municipalidad de Lima?

Jóvenes peruanos se capacitan en diversas especialidades técnicas como soldadura, gastronomía, electricidad y ciencia, obteniendo un título a Nombre de la Nación sin costo de pensión en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que prefieran llevar los cursos de manera presencial pueden acceder a las capacitaciones en cinco centros de formación ubicados en distintos distritos de Lima Metropolitana. Los locales se encuentran en zonas como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate, Ancón y San Martín de Porres.

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Las sedes habilitadas son Oasis, ubicada en Villa El Salvador; Nuevo Horizonte, en San Juan de Miraflores; Alfa y Omega, en Ate; Los Rosales, en Ancón; y Coviti, en San Martín de Porres.

Entre los locales presenciales, Nuevo Horizonte concentra actualmente la mayor cantidad de inscritos, con 273 participantes. Le siguen Coviti, con 103; Alfa y Omega, con 68; Oasis, con 56; y Los Rosales, con 55.

La Municipalidad de Lima señaló que el programa busca combinar el aprendizaje técnico con conocimientos que puedan ser aplicados directamente en una actividad económica. Por ello, además de enseñar un oficio o especialidad, la propuesta incorpora herramientas para la gestión de negocios y la formalización de emprendimientos.

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Las capacitaciones están pensadas especialmente para personas que ya cuentan con una idea de negocio y necesitan adquirir conocimientos para ponerla en marcha, pero también para quienes tienen un emprendimiento y buscan mejorar sus procesos, ampliar su oferta o encontrar nuevas formas de incrementar sus ingresos.

¿Quiénes pueden acceder a los cursos gratuitos?

Docentes tendrán la opción de participar gratis de estas clases. - Crédito: Andina

La convocatoria de “Capacítate Lima” está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en Lima Metropolitana. Uno de los requisitos principales es contar con habilidades, conocimientos o una idea de negocio y tener interés en iniciar, fortalecer o consolidar un emprendimiento.

No se trata únicamente de una propuesta para quienes ya tienen una empresa constituida. Las personas que se encuentran evaluando iniciar una actividad comercial también pueden participar, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para esta etapa.

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Las clases de la segunda etapa comenzaron el 10 de agosto de 2026, durante el lanzamiento oficial realizado en la sede Los Rosales, en Ancón. Sin embargo, las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen participar en los cursos disponibles.

¿Cómo inscribirse a los cursos de “Capacítate Lima”?

Los interesados pueden registrarse de acuerdo con la modalidad que prefieran. Para participar de manera virtual, deben completar el formulario habilitado por la Municipalidad de Lima.

Para quienes prefieren recibir la capacitación presencial, también existe un formulario específico de inscripción. Los postulantes deberán completar sus datos y seguir las indicaciones correspondientes para acceder a la oferta disponible.

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Inscripción virtual: Formulario para cursos virtuales

Inscripción presencial: Formulario para cursos presenciales

Con esta segunda etapa, la Municipalidad de Lima busca ampliar el acceso a formación técnica gratuita y brindar herramientas que puedan ser utilizadas para generar autoempleo, mejorar los ingresos y fortalecer pequeños emprendimientos en distintos puntos de la capital.