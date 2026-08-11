Naldy Saldaña mostraría chats con integrantes de ‘La Bella Luz’ que probarían que sabían del acoso: “Si niegan las pruebas, sería un delito”

Guardar

El abogado de Naldy Saldaña lanzó este domingo una advertencia que cambia el rumbo de la investigación contra ‘La Bella Luz’: la defensa de la cantante cuenta con conversaciones de WhatsApp en las que Saldaña habría informado a sus propias compañeras de la orquesta sobre el acoso que sufría por parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

Si las integrantes niegan conocer esos mensajes ante la Fiscalía, el letrado fue claro: estarían cometiendo un delito. La revelación se produjo en el programa ‘Día D’, donde el abogado —identificado como el doctor Ysrael Castillo— apareció para detallar el estado del proceso judicial y la estrategia legal de su representada.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del defensor contradicen de frente lo que Mackeily Luján, Ariana González y Anely Dávila sostuvieron cuatro días antes, en la conferencia de prensa del 6 de agosto, donde las tres cantantes negaron entre lágrimas haber tenido conocimiento de lo que atravesaba Saldaña dentro de la agrupación. Ahora, con chats en mano, la defensa de la denunciante pone en cuestión esa versión y anuncia que las integrantes serán llamadas a declarar como testigos.

Los chats que podrían comprometer a las integrantes de la orquesta

En su entrevista con la conductora Pamela Vértiz en ‘Día D’, el abogado de Saldaña fue directo sobre el tipo de pruebas que la defensa tiene en su poder. “Tenemos WhatsApp, conversaciones, lo escucharemos. Todo viene de nuestra parte representada. Ese es el asunto, contamos con pruebas y las integrantes de ‘La Bella Luz’ deberán responder. Si niegan dichas pruebas, sería un delito. Conversaciones donde Naldy les informaba de los eventos ocurridos, es lo que hemos reunido. Solicitamos una ampliación, claro, las integrantes eran conscientes”, afirmó el letrado.

PUBLICIDAD

El abogado precisó que las pruebas aún estaban en proceso de entrega formal al momento de la entrevista, pero que la estrategia ya estaba trazada. La defensa presentará dos testigos clave: la persona que accedió a las cámaras de seguridad donde quedó registrada la agresión, y la pareja de Saldaña, quien también cuenta con conversaciones de WhatsApp relacionadas con el caso.

Ante la pregunta de si las integrantes de la orquesta guardaron silencio por temor —dado que Sánchez Chavesta era quien tomaba decisiones sobre quién cantaba y quién no—, el abogado respondió que eso se determinará con las declaraciones. “Vamos a ver si se contradicen o no. Nosotros sí vamos a ofrecer dos testigos”, indicó.

PUBLICIDAD

El letrado también señaló que, independientemente del miedo que pudieran sentir, las compañeras de Saldaña tendrán que comparecer ante la Fiscalía. “Las jovencitas de repente no tienen nada que ver, pero son testigos, lamentablemente van a tener que declarar”, afirmó.

La defensa de Naldy Saldaña afirmó que tiene chats de WhatsApp que probarían que integrantes de La Bella Luz sabían del acoso denunciado contra César Sánchez Chavesta.

Lo que dijeron las cantantes en la conferencia de prensa

Las declaraciones del abogado adquieren mayor peso al contrastarlas con lo que las propias integrantes de ‘La Bella Luz’ sostuvieron públicamente días atrás. En la conferencia del 6 de agosto, Luján explicó que recién supo que “algo había pasado” cuando Saldaña comenzó a faltar a los eventos, y que esa información le llegó de manera indirecta, sin detalles.

“No sabía la magnitud, ni tampoco nunca vi los videos, ni tampoco Naldy tuvo esa confianza de contarme a mí el problema que estaba atravesando”, declaró la cantante. Luján también relató el episodio en que vio a Saldaña llorando y le preguntó si quería salir. “Solamente estaba triste, estaba llorando. Le dije: ‘Respira un rato, voy a regresar al kit para que tú también puedas regresar’”, relató.

PUBLICIDAD

La cantante aseguró que en ese momento su compañera no le contó nada sobre lo que estaba atravesando. González y Dávila sostuvieron posiciones similares en el mismo encuentro con la prensa.

Las tres integrantes también denunciaron en esa conferencia que desde el estallido del caso reciben amenazas en redes sociales y en sus domicilios. “Han ido a mi casa a tirarnos piedras”, afirmó Dávila entre lágrimas. La madre de una de las cantantes también tomó la palabra para rechazar los ataques: “¿Tú tendrías que renunciar? ¿Por qué? Porque tú tienes la culpa’ No, señores. Ya hay personas responsables, ya se ha sindicado”, expresó.

PUBLICIDAD

La situación legal de Óscar Custodio y las advertencias sobre encubrimiento

El abogado de Saldaña también se refirió a la figura legal que podría alcanzar a Óscar Custodio, propietario de ‘La Bella Luz’, quien en los audios difundidos por ‘Magaly TV La Firme’ mostró más preocupación por cómo Saldaña obtuvo las grabaciones que por el contenido de la denuncia. El letrado explicó que Custodio incurriría en omisión al no haber denunciado ni separado al agresor cuando tuvo conocimiento de los hechos.

“Cuando tú tienes que denunciar haces omisión, si la pena es mayor a 17 años, más de cinco años, se aumenta de dos a cuatro años. Porque tú como jefe tenías que informar a la Fiscalía o a la Policía y separar al agresor”, señaló. El abogado también advirtió sobre las consecuencias si Custodio intentara hacer desaparecer las imágenes del acoso.

PUBLICIDAD

“Si el señor desaparece las imágenes, estamos hablando de encubrimiento real, de un delito. Estamos hablando de penas que ya son de dos a cuatro. Y si se llega a descubrir que el señor ha facilitado para que se esconda o se sustraiga a la ley, estamos hablando de penas hasta seis años”, advirtió el letrado.

Sobre la decisión de Custodio de ceder el mando de la orquesta a su hijo Óscar Junior Custodio en la conferencia de prensa, el abogado fue directo en su interpretación. Señaló que esa maniobra respondería a una recomendación legal para intentar trasladar la responsabilidad.

PUBLICIDAD

“Está deslindándose de la responsabilidad y poniendo al hijo, porque él cree que el hecho ya va a pasar de ahí a mi hijo, no a mí”, afirmó. El letrado también precisó que la empresa será considerada tercero civil responsable y que podría enfrentar una multa de hasta 50 UIT por parte de las autoridades laborales.

La defensa descarta cualquier acuerdo extrajudicial y anuncia que irá hasta el final

Ante la pregunta de si existió algún acercamiento de la defensa de Custodio o de Sánchez Chavesta para llegar a un acuerdo, el abogado fue categórico. “Desde que asumí la defensa, le digo: ‘Nosotros vamos a ir hasta el final, porque acá tiene que pagar el responsable. ¿Estás conforme?’ ‘Sí’, me dice, doctor. Y con ese compromiso es que yo he asumido esta defensa”, relató el letrado.

PUBLICIDAD

El defensor también aclaró que la búsqueda de indemnización no es el objetivo central del proceso, pese a los comentarios que circulan en redes sociales. “La gente dice: ‘Está buscando la indemnización’. No, la ley señala que lo puede pedir la Fiscalía o la parte. Nosotros como actor civil podemos solicitarlo”, explicó, al tiempo que precisó que ese paso se dará una vez que el caso se formalice y avance a acusación penal.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho mantiene activa la investigación preliminar contra Sánchez Chavesta por los presuntos delitos de tocamientos indebidos y acoso sexual. El acusado sigue sin presentarse a declarar ante las autoridades y su paradero continúa siendo desconocido.