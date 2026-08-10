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La Bella Luz: representante legal sufre descompensación y se interrumpe inspección por denuncia de Naldy Saldaña

Las autoridades laborales iniciaron una fiscalización en inmuebles de San Juan de Lurigancho y Comas para reunir datos sobre el entorno de la agrupación, luego de la acusación pública contra el exdirector musical

En conferencia de prensa, el fundador y líder de 'La Bella Luz', Oscar Custodio, reconoce públicamente haber cometido un error al priorizar el trabajo de su orquesta y sus lazos familiares por encima de una denuncia contra su tecladista y director musical, César Sánchez, realizada por Naldy Saldaña. Video: YouTube
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La inspección a los locales vinculados a La Bella Luz no pudo culminar el último sábado 8 de agosto luego de que el representante legal de la empresa sufriera una descompensación durante las diligencias. El procedimiento fue dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la agrupación, César Sánchez, por presuntos tocamientos indebidos.

La intervención representa una de las primeras acciones oficiales adoptadas después de que la denuncia de la cantante tomara conocimiento público. El operativo fue realizado de manera conjunta por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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El objetivo de esta actuación inspectiva es recopilar información y verificar las condiciones relacionadas con el entorno laboral en el que se habrían producido los hechos denunciados. Sin embargo, la jornada quedó inconclusa debido a la emergencia que sufrió el representante de la empresa.

Un joven, un hombre y una mujer sostienen micrófonos en primer plano, la mujer llora. Fondo borroso muestra un grupo de personas sentadas.
Óscar Junior, Óscar Custodio y Pilar Torres se dirigen a la prensa durante una conferencia del grupo musical La Bella Luz, con Pilar Torres visiblemente afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inspección comenzó en un inmueble de San Juan de Lurigancho

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el equipo comisionado inició sus diligencias durante la mañana de este sábado 8 de agosto en un inmueble ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Este espacio había sido señalado en relación con los hechos que forman parte de la denuncia presentada por Naldy Saldaña. Los inspectores acudieron al lugar con la finalidad de realizar las verificaciones correspondientes y determinar el uso que tenía el inmueble.

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La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.
La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

Durante la intervención, el personal pudo comprobar que el establecimiento era utilizado únicamente para los ensayos de la agrupación musical.

La constatación del uso del inmueble permitió a los inspectores avanzar con las primeras actuaciones previstas. Sin embargo, la diligencia no terminó en ese punto, pues el equipo continuó con el procedimiento y posteriormente se dirigió a otro inmueble vinculado con la empresa. Los inspectores se trasladaron hasta el domicilio fiscal de la Empresa Musical Internacional La Bella Luz, ubicado en el distrito de Comas.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.
La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

Inspectores recabaron información de las personas involucradas

Durante la intervención realizada en los inmuebles vinculados a La Bella Luz, el personal inspector también recabó información de contacto de las personas involucradas.

Este procedimiento permitirá que las autoridades puedan continuar con las actuaciones inspectivas y solicitar la información que consideren necesaria dentro del ámbito de sus competencias.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.
La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

La diligencia se encuentra todavía en una etapa inicial. Por ello, la intervención realizada este sábado no supone una conclusión sobre la denuncia de Naldy Saldaña ni determina responsabilidades respecto de los hechos denunciados.

La actuación del Ministerio de Trabajo y de Sunafil está orientada a revisar los aspectos que correspondan al ámbito de la fiscalización laboral, mientras que cualquier investigación relacionada con la presunta comisión de un delito corresponde a las autoridades competentes en materia penal. El procedimiento, por tanto, continuará en los próximos días.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.
La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

¿Por qué no culminó la inspección a La Bella Luz?

La principal novedad de la jornada fue que la inspección no pudo culminar debido a una emergencia que involucró al representante legal de la empresa.

Según informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, durante las actuaciones el representante legal de La Bella Luz sufrió una descompensación. Ante la situación, tuvo que ser trasladado de emergencia a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

La emergencia interrumpió el desarrollo normal de las actuaciones y llevó a las autoridades a acordar una nueva fecha para continuar con el procedimiento. El MTPE informó que las actuaciones inspectivas continuarán este lunes 10 de agosto, a partir del mediodía.

De esta manera, la intervención iniciada este sábado quedó pendiente de culminación y deberá retomarse para completar las diligencias que no pudieron realizarse debido a la situación médica del representante de la empresa.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.
La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

Diligencias continuarán este lunes 10 de agosto

La continuación de la inspección permitirá a los representantes del Ministerio de Trabajo y Sunafil avanzar con las actuaciones que quedaron pendientes.

Hasta el momento, las autoridades ya verificaron el uso del inmueble de San Juan de Lurigancho, acudieron al domicilio fiscal de la empresa en Comas y recopilaron información de contacto de las personas relacionadas con el caso. Sin embargo, todavía quedan diligencias por completar.

La nueva jornada de inspección está programada para este lunes 10 de agosto desde el mediodía, por lo que será entonces cuando el equipo fiscalizador retome las actuaciones.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.
La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

La denuncia de Naldy Saldaña originó la intervención

La intervención laboral se produce luego de que Naldy Saldaña denunciara al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez, por presuntos tocamientos indebidos.

La denuncia generó una fuerte repercusión pública y puso nuevamente bajo la atención de las autoridades y de los medios de comunicación las condiciones en las que se desenvolvían las integrantes de la agrupación.

Tras hacerse pública la acusación, el caso comenzó a generar diversas reacciones y llevó a que se adoptaran medidas relacionadas con la permanencia de César Sánchez en sus funciones dentro de la orquesta.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.
La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

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