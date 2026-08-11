Europa prohíbe el corte de orejas y colas de perros por estética: ¿Perú debería seguir el mismo camino?

Un perro de orejas largas sacude su cabeza y gotas de agua salen despedidas después de un baño, con un fondo de patio desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años, cortar las orejas o la cola de un perro fue visto como una práctica habitual para modificar la apariencia de determinadas razas. Doberman, pitbull, rottweiler, cane corso y otras especies fueron sometidas a estas intervenciones para conseguir una imagen considerada más fuerte o acorde con ciertos estándares. Sin embargo, esa costumbre comenzó a ser cuestionada por especialistas y organizaciones de protección animal debido al dolor, los riesgos y las posibles consecuencias que implica para las mascotas.

El debate vuelve a tomar fuerza luego de que Europa avanzara en normas para reforzar el bienestar de perros y gatos y planteara restricciones a procedimientos considerados abusivos, entre ellos las mutilaciones realizadas únicamente por motivos estéticos. Mientras varios países europeos han endurecido sus legislaciones, en Perú todavía no existe una prohibición general que impida cortar orejas o colas a los perros por razones exclusivamente cosméticas, lo que abre una discusión sobre si el país debería avanzar hacia una regulación similar.

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¿Por qué Europa busca prohibir el corte de orejas y cola de los perros?

Un perro Doberman de aspecto elegante y alerta, mostrando su postura de guardián en el jardín. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corte de orejas, conocido también como otectomía, consiste en retirar quirúrgicamente una parte del pabellón auricular del animal para conseguir que las orejas permanezcan erguidas. Algo similar ocurre con la caudectomía, procedimiento mediante el cual se corta total o parcialmente la cola del perro.

Aunque estas intervenciones todavía son practicadas en diferentes lugares del mundo, los argumentos utilizados para justificarlas han perdido fuerza. Durante décadas se sostuvo que las orejas recortadas podían disminuir el riesgo de determinadas lesiones o infecciones, mientras que el corte de cola estuvo relacionado históricamente con perros utilizados para actividades de pelea, trabajo o caza.

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El problema es que, cuando el procedimiento se realiza únicamente para cambiar la apariencia del animal, no existe una necesidad médica que justifique someterlo a una cirugía. La intervención implica anestesia, heridas, cuidados posteriores y la posibilidad de sufrir complicaciones como infecciones, sangrado o una cicatrización inadecuada.

La organización británica RSPCA señala que el recorte de orejas no aporta beneficios al bienestar del perro y advierte que la intervención puede resultar dolorosa y traumática. En Inglaterra y Gales, esta práctica está prohibida bajo la legislación de protección animal, aunque la situación cambia dependiendo del país.

El procedimiento suele realizarse cuando los perros todavía son cachorros. En el caso del corte de orejas, puede efectuarse durante las primeras semanas o meses de vida, dependiendo de la raza y del método utilizado. Después de la operación, algunos animales deben utilizar vendajes, férulas o sistemas de sujeción para intentar mantener las orejas en una determinada posición.

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Esa apariencia, precisamente, es uno de los principales motivos por los que algunos propietarios todavía recurren a la intervención. Las orejas erguidas pueden asociarse con una imagen más agresiva o imponente, mientras que determinadas razas son presentadas en redes sociales y publicidad con estas características.

Sin embargo, la estética no cambia las necesidades naturales del animal. Una mascota no requiere modificar sus orejas o su cola para tener una vida saludable, salvo que exista una indicación veterinaria específica derivada de una enfermedad, lesión u otra condición médica.

El veterinario Eduardo Rondón Navas, propietario de Veterinaria Rondón, cuestionó estas intervenciones y explicó que los animales pueden experimentar dolor después de una operación de este tipo. Según señaló, la idea de que un cachorro muy pequeño no siente dolor por tener pocos días de nacido es equivocada.

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“Es una práctica cruel, cortar orejas, los perritos sufren”, sostuvo el especialista, quien además recordó que el corte de cola también puede realizarse cuando el cachorro tiene apenas algunos días de vida.

Para el veterinario, una de las razones que explica el origen de algunas de estas prácticas está vinculada con una época en la que determinados perros eran utilizados para peleas. Con el paso de los años, esa justificación dejó de tener sentido en animales de compañía, aunque la estética asociada a determinadas razas permaneció.

¿Qué pasa en Perú con las orejas y colas de los perros?

Bulldog francés jugando en el parque, conocido por su tamaño pequeño y carácter juguetón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de algunos países europeos, Perú todavía permite que estas prácticas se realicen, siempre que no exista otra circunstancia que convierta el procedimiento en una forma de maltrato sancionable. Por ello, el debate sobre el bienestar animal también empieza a mirar hacia las intervenciones quirúrgicas que no tienen un objetivo médico.

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El veterinario Eduardo Rondón consideró que el cambio de legislación en otros países podría terminar teniendo repercusiones en la discusión peruana. “Acá aún no está prohibido, pero me imagino que van a prohibir en algún momento”, señaló al referirse al futuro de este tipo de procedimientos.

La discusión no se limita únicamente al corte de orejas de perros. También alcanza la amputación parcial de la cola, una práctica que todavía puede encontrarse en determinadas razas y que durante mucho tiempo estuvo asociada a sus características físicas.

El especialista explicó que la percepción sobre las mascotas ha cambiado considerablemente durante las últimas décadas. La medicina veterinaria pasó de atender múltiples problemas de manera general a desarrollar áreas especializadas para animales, con servicios que incluyen atención neonatal, equipos de hospitalización e incluso profesionales dedicados al comportamiento.

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Ese avance en el cuidado de los animales contrasta con prácticas que buscan modificar su cuerpo únicamente por cuestiones de apariencia.

Una de las ideas que todavía circulan entre algunos propietarios es que determinadas razas “deben” tener las orejas erguidas o una cola corta para conservar su aspecto tradicional. El caso del Doberman es uno de los más conocidos. Sin embargo, que una característica se haya convertido durante años en parte de la imagen de una raza no significa que el animal necesite una intervención quirúrgica para conservarla.

Además, las redes sociales han contribuido a mantener determinadas tendencias. Fotografías de perros con orejas recortadas pueden reforzar la idea de que esa apariencia es normal o deseable, especialmente cuando se relaciona con animales considerados fuertes, agresivos o de gran tamaño.

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Por ello, organizaciones de protección animal han advertido sobre la importancia de no normalizar procedimientos que generan dolor para conseguir un resultado exclusivamente visual.

En el caso peruano, cualquier eventual prohibición requeriría definir con claridad qué procedimientos estarían restringidos, en qué circunstancias podrían realizarse y cuándo una intervención tendría una justificación médica. No sería lo mismo una cirugía necesaria para tratar una lesión que una operación realizada únicamente porque el propietario quiere modificar la apariencia de su mascota.

Mientras ese debate avanza en distintos países, la discusión sobre el bienestar de perros y gatos también empieza a cambiar las expectativas de los propietarios. La tendencia internacional apunta hacia una tenencia responsable en la que las decisiones sobre las mascotas consideren su salud y bienestar antes que los estándares estéticos.

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