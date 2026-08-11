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“Hasta donde sabemos, todo está normal”: hermano y abogado de Pedro Castillo descartan ruptura con Lilia Paredes

El letrado Walter Ayala y el senador José Castillo se pronunciaron luego de que circularan mensajes atribuidos a la congresista Catherin Palomino sobre una presunta relación con el exmandatario

Walter Ayala negó una ruptura entre Pedro Castillo y Lilia Paredes y afirmó que, según lo que conoce, el matrimonio continúa con normalidad
Walter Ayala negó una ruptura entre Pedro Castillo y Lilia Paredes y afirmó que, según lo que conoce, el matrimonio continúa con normalidad
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El abogado del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), Walter Ayala, negó este lunes que su patrocinado haya terminado su matrimonio con la exprimera dama Lilia Paredes, quien se encuentra asilada en México junto a sus dos hijos.

“Hasta donde nosotros sabemos, todo está normal, eso es lo que dice”, afirmó el letrado en diálogo con el programa ContraCorriente de Willax, tras la difusión de un conjunto de chats atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que lanza insultos y advertencias contra su familia y afirma mantener una relación sentimental con él.

“Pienso que es un distractor por esta, esta situación del indulto humanitario que se ha presentado”, agregó, al reiterar que la cuenta de WhatsApp de la parlamentaria fue vulnerada. “La señora ha dicho que le han hackeado. Esos temas son para (el programa de espectáculos de) Magaly (Medina)”, sostuvo.

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Por su parte, el senador de Juntos por el Perú y hermano del exgobernante, José Castillo, cuestionó el interés en el caso. “Yo no estoy para esos casos, interésense un poco más en los problemas del país. Ustedes se interesan en cosas que no tienen sentido”, dijo.

Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

Ante la pregunta sobre si Castillo continúa con la exprimera dama, respondió con disgusto. “¿Quién ha dicho que está separado? Son personas que tratan de distraer, no dejan avanzar el trabajo para el pueblo. Acá a nosotros nos ha elegido el soberano, el pueblo bendito y sagrado”, comentó.

“Eso vayan ustedes a preguntar a la gente que tiene tiempo. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo la gente del pueblo y por eso tengo que estar acá”, agregó.

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El propio exjefe de Estado, condenado a más de 11 años de prisión por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, también negó mantener un vínculo con la parlamentaria y sostuvo que sus visitas responden “eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos”, aunque no ofreció mayores detalles.

“La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear.Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear”, señaló.

De acuerdo con Cuarto Poder, el pasado 7 de mayo, desde el teléfono de Palomino salió un mensaje dirigido a una pariente de Castillo que prefirió mantener su identidad en reserva.

Lilia Paredes
El abogado atribuyó la polémica a una distracción frente al pedido de indulto humanitario y sostuvo que la cuenta de WhatsApp de Catherin Palomino habría sido vulnerada

Respecto a mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme o a destruir nuestra tranquilidad. Usted podrá hablar lo que quiera, pero eso no cambia el amor, la confianza que él tiene hacia mí”, se lee.

El medio constató que el número desde el cual fueron remitidos los mensajes comienza con 970 y, de acuerdo con registros del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), pertenece a la parlamentaria.

Otro intercambio, fechado el 18 de junio, vuelve a incluir comentarios peyorativos. “¿Qué puedo esperar de alguien vulgar, fea y cochina como usted? Con razón mi querido Pedro dice que usted es la persona con menos moral (...) No basta preguntar en su misma familia cómo tuvo a sus hijos para ver la clase de distinguida dama que es usted, ignorante”.

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