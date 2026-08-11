PNP aclara qué pasó en concierto de Armonía 10 en Manchay y descarta disparos: esto es lo que ocurrió durante el espectáculo

La Policía señaló que no hubo disparos durante la presentación de Armonía 10, pese a las primeras versiones difundidas después de la suspensión. Composición: Infobae

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La Policía Nacional del Perú (PNP) descartó que se produjeran disparos durante la presentación de Armonía 10 en Manchay, distrito de Pachacámac. El episodio ocurrió la noche del domingo 9 de agosto en la Plaza Cívica de Manchay, durante una actividad organizada por el 453.° aniversario del distrito.

Según un informe elaborado por la Comisaría de Manchay y al que tuvo acceso La República este lunes 10 de agosto, la interrupción del espectáculo se produjo por una alteración del orden público dentro del recinto. El documento policial precisa que algunas personas lanzaron piedras y botellas hacia el equipo de consolas.

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La presentación de la agrupación comenzó cerca de las 10:15 p. m., pese a que el espectáculo figuraba con un horario inicial de las 3:00 p. m. La demora generó malestar entre parte de los asistentes que permanecieron en la Plaza Cívica durante varias horas a la espera del inicio del concierto.

La PNP sostuvo que durante el incidente no existió uso de armas de fuego. El reporte también precisa que no se registraron disparos por parte de asistentes, personas ajenas al evento ni efectivos policiales. La versión oficial contradice las primeras informaciones difundidas tras la suspensión, que mencionaron hasta cinco detonaciones cerca del escenario.

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El operativo policial desplegado en Manchay

La agrupación de cumbia Armonía 10 se vio forzada a abandonar el escenario en pleno concierto en Manchay, Pachacámac, tras desatarse una balacera. El video muestra los momentos de pánico y la evacuación de los músicos y el público.| Video: Latina Noticias

La Comisaría de Manchay sí contó con agentes en la zona durante la actividad. El informe señala que la Municipalidad de Pachacámac no solicitó formalmente apoyo policial, pero la dependencia coordinó de manera preventiva un operativo debido a la cantidad de personas prevista para el evento.

El servicio comenzó a las 7:30 p.m. y estuvo conformado por efectivos de la Comisaría de Manchay y 25 integrantes del Departamento de Operaciones Especiales (DEPOEOP) Este 2. Los agentes fueron distribuidos tanto en el área destinada al concierto como en los sectores próximos al recinto.

La presencia policial permitió intervenir tras la alteración registrada entre los asistentes. Luego de la suspensión, los efectivos pusieron a buen recaudo a los integrantes de Armonía 10 y facilitaron el retiro progresivo de las personas que permanecían en la Plaza Cívica.

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Armonía 10 también descartó un atentado

Los integrantes de la orquesta Armonía 10 posan en estudio mientras descartan un atentado tras el ataque en su concierto en Manchay.

La agrupación difundió un comunicado después de los incidentes y descartó que sus integrantes fueran víctimas de un ataque. En el documento, Armonía 10 explicó que la presentación fue suspendida porque no existían las condiciones necesarias para continuar con el espectáculo.

La orquesta señaló que la medida buscó proteger a los asistentes, músicos, artistas, equipo técnico y demás integrantes de la agrupación. También indicó que todos sus miembros se encontraban bien tras la interrupción del evento.

Frente a las versiones que vinculaban el episodio con un posible atentado, la agrupación precisó: “Armonía 10 no ha sufrido ningún atentado ni hecho de similar naturaleza y que todos los integrantes de nuestro equipo se encuentran bien”.

La orquesta agregó que sus actividades y presentaciones continuaban conforme a su agenda oficial y pidió a sus seguidores considerar únicamente la información difundida mediante sus canales institucionales.

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Una vez suspendido el concierto, los agentes policiales acompañaron a los integrantes de Armonía 10 durante su salida. La PNP facilitó el retiro de los asistentes y posteriormente escoltó a los músicos hasta el límite de la jurisdicción de Manchay.

El reporte de la Comisaría de Manchay señala que el desplazamiento concluyó sin novedades. La actuación policial se produjo después de la interrupción del espectáculo por el lanzamiento de objetos desde el público.

Los primeros reportes sobre el incidente difundieron una versión distinta y mencionaron supuestos disparos cerca del escenario. Sin embargo, tanto el informe policial como el comunicado de Armonía 10 descartaron la existencia de un atentado contra la agrupación.

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La información oficial disponible establece como motivo de la suspensión la alteración del orden público provocada por el lanzamiento de piedras y botellas contra el equipo de consolas, mientras la PNP sostiene que durante el espectáculo no se utilizaron armas de fuego.