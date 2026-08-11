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Cancillería convocó a embajador de Rusia por la situación de peruanos retenidos contra su voluntad

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sostuvo una reunión con el embajador ruso en Lima para exigir información precisa sobre connacionales desaparecidos, fallecidos o en riesgo en territorio ruso durante el conflicto con Ucrania, según fuentes oficiales

Cancillería convoca a embajador ruso por situación de peruanos retenidos contra su voluntad
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La Cancillería del Perú realizó una convocatoria urgente al embajador de la Federación de Rusia en Lima, Alekséi Ushakov, y expresó de forma directa la preocupación del Gobierno peruano por la situación de los nacionales que permanecen en territorio ruso en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, transmitió el interés de la presidenta Keiko Fujimori en obtener información precisa sobre la ubicación de los peruanos afectados, subrayando que se trata de “un derecho humano a la información que reconoce la comunidad internacional”.

Familiares de peruanos en Rusia piden respuestas

En la sesión celebrada el 10 de agosto de 2026, representantes de las familias de los peruanos involucrados participaron junto a funcionarios diplomáticos peruanos y trasladaron su inquietud al embajador ruso. Expusieron la falta de información oficial sobre el paradero de sus seres queridos, lo que ha generado preocupación y desasosiego en sus hogares.

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El viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, remarcó que “el Perú no va a olvidar ni despreocuparse de los peruanos estén donde estén” y exhortó a las autoridades rusas a proporcionar datos actualizados sobre cada caso. Según registros oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha celebrado más de 25 reuniones de coordinación con las familias, ha enviado un delegado especial a Moscú y ha participado en la repatriación de 27 ciudadanos.

Mochila verde militar con bandera peruana en primer plano; detrás, soldados caminan por un campamento nevado con tiendas y la bandera rusa.
Siluetas de soldados con uniformes militares caminan por un campamento cubierto de nieve, mientras la bandera rusa ondea y una mochila con un parche de la bandera peruana destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repatriación de peruanos víctimas de reclutamiento forzoso

La sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa informó que en las últimas semanas se gestionó la repatriación de cuatro jóvenes peruanos, quienes habían escapado de un proceso de reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra. Dos de ellos lograron regresar a finales de julio, y los otros dos arribaron en los primeros días de agosto.

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Todos los jóvenes ya se encuentran en territorio peruano junto a sus familias. En estas gestiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud para brindar asistencia integral a los repatriados.

Cifras oficiales y advertencias a la ciudadanía

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la fecha se ha evacuado a 31 peruanos desde Rusia: 28 han retornado al país y 3 permanecen en Europa por decisión propia. De acuerdo con información oficial, 459 ciudadanos peruanos se enlistaron en el conflicto, registrándose 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano.

El ministerio alertó a la población sobre los riesgos de aceptar ofertas laborales fraudulentas que podrían derivar en situaciones de trata o reclutamiento ilegal. Recordó que prestar servicio militar a un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución nacional.

Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania fueron captados el pasado 4 de agosto, durante una manifestación para que devuelvan a sus allegados, especialmente a los heridos, frente a la Embajada de Rusia, en Lima (Perú). EFE/Paula Bayarte
Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania fueron captados el pasado 4 de agosto, durante una manifestación para que devuelvan a sus allegados, especialmente a los heridos, frente a la Embajada de Rusia, en Lima (Perú). EFE/Paula Bayarte

Mecanismos de contacto y asistencia consular

Las autoridades reiteraron que los familiares y compatriotas afectados pueden acceder a ayuda a través de los canales de emergencia consular. Para casos en la Federación de Rusia, se habilitaron los números +7 985 389 06 60 (celular y WhatsApp) y 8 985 389 06 60 (teléfono fijo). En el caso de Ucrania, el contacto de emergencia es +48 601 083 987, gestionado por la sección consular peruana en Varsovia.

La Cancillería reafirmó su compromiso de mantener abiertas las vías de comunicación y continuar con las acciones de protección y repatriación de los nacionales que se encuentren en situación de vulnerabilidad en el exterior.

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