Claudia Meza reaparece por la Fiesta del Terror y revela que la Fiscalía la citó siete años después: “Nunca voy a olvidar lo que pasó”

La exMiss Trujillo contó en Magaly TV: La Firme que recién en mayo fue citada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala para declarar sobre los hechos ocurridos a inicios de 2019. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El caso conocido como la Fiesta del Terror de Mala vuelve a generar indignación luego de que la modelo Claudia Meza, exMiss Trujillo, revelara que recién en mayo de este año fue citada por la Fiscalía para brindar su declaración sobre los hechos denunciados a inicios de 2019. Han transcurrido aproximadamente siete años desde aquella reunión, en la que tanto Meza como la modelo argentina Poly Ávila denunciaron haber sido víctimas de situaciones que incluyeron presunta drogación y tocamientos indebidos.

La revelación fue realizada por Claudia Meza durante una entrevista con Magaly TV: La Firme, donde cuestionó el tiempo que ha tomado el sistema de justicia para avanzar en una investigación que, según su testimonio, permanece presente en su memoria pese al paso de los años.

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Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

El caso involucró en su momento a diferentes personajes vinculados al mundo del entretenimiento y los realities. Entre los nombres mencionados estuvo el del empresario Faruk Guillén, quien fue denunciado por presuntos tocamientos y actos libidinosos en agravio de Claudia Meza. También fue involucrado en las investigaciones el exchico reality Nicola Porcella, debido a que Meza había señalado que llegó a la reunión tras ser invitada por él.

La situación volvió a tomar notoriedad debido a que, según contó la exMiss Trujillo, la Fiscalía recién la convocó este año para brindar su declaración. El dato resulta especialmente significativo porque la denuncia se remonta a los primeros meses de 2019.

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Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

Claudia Meza revela que recién fue citada siete años después de la denuncia

Durante su conversación con Magaly TV: La Firme, Claudia Meza explicó que recibió la citación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala recién en mayo. La diligencia estaba relacionada con los hechos que, según su denuncia, ocurrieron durante la denominada Fiesta del Terror.

La modelo expresó su sorpresa y cuestionó el tiempo transcurrido antes de que pudiera brindar nuevamente su testimonio ante las autoridades. “Han pasado siete años y recién me han citado para pasar la cámara Gesell y relatar todos los sucesos”, manifestó Claudia Meza.

Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

La exMiss Trujillo reconoció que, después de tantos años, algunos detalles podrían no permanecer exactamente iguales en su memoria, pero dejó claro que la experiencia vivida continúa presente para ella. “Los detalles pueden variar; pero nunca voy a olvidar lo que pasó”, sostuvo durante la entrevista.

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Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué ocurrió en la denominada Fiesta del Terror de Mala?

La llamada Fiesta del Terror ocurrió a inicios de 2019 en Mala y terminó convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos relacionados con figuras de la televisión peruana y modelos.

Poly Ávila, modelo argentina radicada entonces en el Perú, denunció que había sido víctima de una situación en la que presuntamente fue drogada durante una reunión. Su denuncia provocó una intensa cobertura periodística y abrió una investigación que posteriormente involucró diferentes testimonios.

Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese mismo contexto apareció el nombre de Claudia Meza, exMiss Trujillo, quien denunció haber sido víctima de tocamientos y actos libidinosos. La investigación tuvo entre sus involucrados al empresario Faruk Guillén, quien fue señalado en la denuncia presentada por la modelo.

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Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

La presencia de Nicola Porcella también fue mencionada en relación con la reunión. Meza sostuvo en aquella oportunidad que había asistido al encuentro luego de ser invitada por el exchico reality.

El caso alcanzó gran repercusión pública y se convirtió en uno de los episodios más polémicos del espectáculo peruano durante 2019. Sin embargo, con el paso del tiempo, la atención mediática disminuyó, mientras las denunciantes continuaron enfrentando las consecuencias de lo ocurrido y esperando que las autoridades determinaran responsabilidades. Ahora, la revelación de Claudia Meza vuelve a poner el expediente bajo los reflectores.

Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

Faruk Guillén fue denunciado por presuntos tocamientos y actos libidinosos

Uno de los nombres que apareció en la investigación fue el del empresario Faruk Guillén, quien fue denunciado por tocamientos y actos libidinosos en agravio de Claudia Meza.

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La denuncia de la modelo se produjo después de la reunión en Mala y formó parte de las investigaciones derivadas de aquella noche. La mención de Guillén en el caso generó amplia cobertura en medios de comunicación y redes sociales.

Sin embargo, es importante diferenciar las denuncias y acusaciones de una eventual responsabilidad penal determinada judicialmente. La investigación corresponde a las autoridades y son ellas las encargadas de establecer, conforme al debido proceso, qué ocurrió y si existen responsabilidades.

En el caso de Meza, la reciente citación para brindar su declaración representa una nueva diligencia dentro de un proceso que, según su propio testimonio, ha avanzado con una demora que considera difícil de comprender.

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La frase de la modelo sobre el paso del tiempo refleja precisamente una de las principales preocupaciones que dejó su testimonio: siete años después de los hechos, todavía conserva el recuerdo de lo ocurrido y recién ahora ha sido convocada para relatarlo formalmente en esta etapa de la investigación.

Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

Poly Ávila dejó el Perú después de denunciar lo ocurrido

Mientras el caso de Claudia Meza vuelve a cobrar relevancia, la situación de Poly Ávila también forma parte de la historia. La modelo argentina dejó el Perú el 20 de diciembre de 2020 y regresó a su país, meses después de haber denunciado públicamente que habría sido drogada durante la mencionada fiesta.

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Su salida del país marcó una nueva etapa en su vida personal y profesional. Sin embargo, el recuerdo del caso y su posición frente a quienes consideró responsables no desaparecieron.

Años después, Poly Ávila expresó nuevamente su molestia mediante un mensaje en el que hizo referencia a las personas que, según su percepción, le hicieron daño durante todo este proceso.

Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

“F...ck you para todos los que cometieron una maldad en estos años y quisieron jod... la existencia”, fue el mensaje que dejó la modelo argentina. La salida de Poly Ávila del Perú ocurrió en un momento en que el caso ya había perdido parte de la exposición que tuvo durante sus primeros meses. Sin embargo, la modelo continuó expresando públicamente su posición sobre lo sucedido y sobre las consecuencias que tuvo para ella.

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Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

Claudia Meza recuerda que los detalles pueden cambiar, pero no lo ocurrido

Uno de los aspectos más importantes del nuevo testimonio de Claudia Meza es su reconocimiento de que el paso de los años puede afectar determinados detalles de un recuerdo. No obstante, la modelo fue contundente al señalar que aquello que vivió permanece en su memoria. “Los detalles pueden variar; pero nunca voy a olvidar lo que pasó”, afirmó.

La declaración adquiere especial relevancia porque la modelo tendrá que reconstruir ante las autoridades una experiencia ocurrida aproximadamente siete años atrás. El tiempo transcurrido constituye un elemento que puede dificultar la precisión de determinadas circunstancias, pero Meza insiste en que la experiencia central permanece intacta en su memoria.

Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.

La exMiss Trujillo también dejó en evidencia su sorpresa por haber sido convocada recién en mayo para esta diligencia, pese a que los hechos denunciados ocurrieron a comienzos de 2019.

Su testimonio en Magaly TV: La Firme permitió conocer cómo ha vivido este largo proceso desde una perspectiva personal, más allá de la cobertura que recibió el caso en los medios de comunicación.

Fiesta del Terror: exMiss Trujillo rompe su silencio tras ser citada por Fiscalía siete años después. Captura: Magaly TV La Firme.