Cuál es el origen del ceviche peruano y cómo se convirtió en plato bandera

El ceviche peruano es mucho más que una receta. Se trata de una preparación que resume siglos de historia, intercambios culturales y tradiciones que han acompañado al Perú desde tiempos prehispánicos. Hoy es considerado uno de los mayores símbolos de la identidad nacional y una de las cartas de presentación más reconocidas de la gastronomía peruana en el mundo. Sin embargo, detrás de cada plato servido existe una historia que combina antiguas costumbres de los pueblos costeros, influencias coloniales y una evolución culinaria que continúa hasta nuestros días.

Cada 28 de junio, miles de peruanos celebran el Día Nacional del Ceviche, una fecha dedicada a rendir homenaje a un plato que ha conquistado restaurantes, mercados y mesas familiares dentro y fuera del país. Su combinación de pescado fresco, limón, ají y cebolla parece sencilla, pero es el resultado de un proceso histórico que comenzó hace más de mil años en las costas del territorio peruano.

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Los orígenes del ceviche: una tradición que nació antes de la llegada de los españoles

Vista de un plato de ceviche peruano, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastião Moreira

El origen exacto del ceviche sigue siendo motivo de debate entre historiadores y especialistas gastronómicos. Sin embargo, una de las teorías más aceptadas vincula su nacimiento con la antigua cultura Mochica, que se desarrolló entre los siglos II y VII en la costa norte del Perú.

Diversas investigaciones señalan que los mochicas consumían pescado fresco recién extraído del mar y lo condimentaban con sal y el jugo de una fruta ácida conocida como tumbo. Este fruto andino cumplía una función similar a la que actualmente tiene el limón, aportando acidez y modificando la textura del pescado.

Los registros históricos también indican que otras culturas prehispánicas de la costa peruana, como los chimúes y los tallanes, tenían la costumbre de consumir pescado crudo acompañado de ajíes y sal. Estas prácticas culinarias se transmitieron durante generaciones y se mantuvieron vigentes incluso después de la expansión del Imperio Inca.

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Con la llegada de los incas, la preparación continuó evolucionando. Algunos estudios sostienen que el pescado comenzó a marinarse con chicha de jora, bebida tradicional elaborada a base de maíz fermentado. Además, se incorporaron productos andinos que posteriormente se convertirían en acompañamientos inseparables del plato, como la cancha, la yuca y el camote.

La conquista española marcó otro momento clave en la transformación del ceviche. Los europeos introdujeron ingredientes que hoy resultan fundamentales para la receta moderna, entre ellos el limón, la cebolla y la naranja agria. Fue precisamente el limón el que terminó reemplazando a otros elementos ácidos utilizados anteriormente y permitió desarrollar la preparación que actualmente identifica al Perú ante el mundo.

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Durante la época colonial, el plato comenzó a popularizarse entre distintos sectores de la población. En las picanterías y espacios populares de Lima y otras ciudades costeras, el pescado marinado se convirtió en una comida habitual, consolidando una tradición gastronómica que atravesó generaciones.

Cómo el ceviche se convirtió en el plato bandera del Perú

En Madrid, una joven austriaca se enamora del ceviche peruano y lo comparte en TikTok, generando un eco global de admiración por la cocina peruana y su destacada delicia culinaria. (Andina)

A lo largo de los siglos XIX y XX, el ceviche peruano dejó de ser una preparación exclusiva de las zonas costeras para extenderse a todo el país. Cada región empezó a adaptar la receta según los productos disponibles y las costumbres locales.

En la costa, el pescado fresco siguió siendo el protagonista. En la sierra aparecieron versiones elaboradas con trucha y otras especies de río, mientras que en la Amazonía se incorporaron pescados amazónicos y frutas propias de la región, como la cocona. Esta capacidad de adaptación permitió que el ceviche representara la diversidad geográfica y cultural del Perú.

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Uno de los momentos decisivos para su consolidación ocurrió durante el siglo XX, cuando la receta comenzó a difundirse masivamente en restaurantes y cevicherías. La reducción de los tiempos de maceración, impulsada por técnicas modernas y por la influencia de corrientes gastronómicas internacionales, dio paso al llamado ceviche instantáneo, preparado pocos minutos antes de ser servido.

Paralelamente, la inmigración asiática aportó nuevas formas de trabajar los productos marinos. La precisión en el corte del pescado y el respeto por la frescura de los ingredientes enriquecieron la cocina peruana y contribuyeron al nacimiento de variantes como el tiradito, hoy ampliamente reconocido dentro de la gastronomía nacional.

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La popularidad del ceviche también se fortaleció gracias al reconocimiento de destacados cocineros peruanos que promovieron su consumo dentro y fuera del país. Con el auge internacional de la cocina peruana, el plato comenzó a figurar en cartas de restaurantes de América, Europa y Asia, convirtiéndose en uno de los embajadores gastronómicos más importantes del Perú.

Su importancia cultural fue reconocida oficialmente en 2004, cuando fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Cuatro años después se instauró el Día Nacional del Ceviche, una celebración que busca promover el consumo de productos hidrobiológicos y resaltar el valor histórico de esta preparación.

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Más allá de los debates sobre cuál es la receta original o cuáles son los ingredientes indispensables, el ceviche ha logrado mantenerse vigente gracias a su capacidad de reunir elementos de distintas épocas y culturas. Desde las antiguas técnicas de los pescadores prehispánicos hasta las innovaciones contemporáneas de la alta cocina, este plato resume una parte fundamental de la historia peruana y continúa ocupando un lugar privilegiado en la identidad gastronómica del país.