Lesly Águila revela la enfermedad que padece y los cambios que hará en Corazón Serrano: “Hay que trabajar hasta donde se pueda”

La noticia que Lesly Águila compartió causó sorpresa entre quienes siguen a la agrupación Corazón Serrano. La vocalista, de 31 años, expuso que enfrenta un diagnóstico complicado en su rodilla derecha. Esta situación la obliga a hacer cambios inmediatos en sus presentaciones artísticas. La artista relató que el dolor se hizo persistente y tuvo que consultar a médicos para saber qué ocurría realmente.

“Así que si me ven con rodilleras en el escenario no se vayan a asustar. Es parte de mi recuperación”, explicó Águila a su público a través de sus redes sociales. Para ella, el uso de rodillera y ajustes en el vestuario marcan una diferencia notable en el escenario, pero afirmó que seguirá adelante con sus presentaciones.

El origen del malestar no es reciente. Todo comenzó con una caída de rodillas hace casi una década en Estados Unidos, cuando intentaba grabar un video para redes sociales.

Aquella lesión quedó sin tratamiento adecuado y, según su propio testimonio, ha provocado molestia en esa articulación desde entonces. “A raíz de ese acontecimiento siempre me ha estado fastidiando la rodilla derecha”, señaló la cantante, dejando en claro que la dolencia recrudeció los últimos meses.

A medida que el dolor fue creciendo, las actividades cotidianas y el trabajo en el escenario se volvieron cada vez más difíciles. La necesidad de permanecer de pie por muchas horas y usar tacos empeoraron su condición, motivo por el cual tuvo que considerar cambios drásticos en sus shows.

Un diagnóstico que cambió la rutina

Tras realizarse varios exámenes, Águila fue diagnosticada con condromalacia patelar grado uno y hoffitis en la rodilla derecha. Por indicación médica, debe realizar fisioterapia, medicarse y sobre todo limitar movimientos que puedan perjudicar su recuperación.

Uno de los retos más grandes es evitar el uso de tacos durante sus presentaciones. “No puedo usar tacos durante este mes, que es súper complicado, porque mi rutina los requiere”, confesó en su mensaje.

La cantante detalló que, para sobrellevar el dolor en sus shows recientes, recibió autorización para cantar sentada. Este cambio resultó abrupto para ella, acostumbrada a moverse libremente por el escenario. “Era súper complicado y desesperante para un artista, porque has estado prácticamente toda tu vida en un escenario y de un momento a otro no te funciona la pierna”, expresó sobre su experiencia.

A pesar de las recomendaciones médicas, Lesly Águila insistió en que no puede detener completamente su trabajo. Reconoció que el descanso es clave para su recuperación, pero sus compromisos artísticos la obligan a encontrar un equilibrio. “Yo necesito reposo, reposo absoluto, pero no puedo reposar más tiempo porque tengo chamba, así que hay que trabajar hasta donde se pueda”, aseguró.

Durante este proceso, Corazón Serrano ha mostrado apoyo tanto de sus jefes como de sus compañeros. Para la cantante, ese respaldo es fundamental para poder cumplir con sus presentaciones sin poner en riesgo su salud. La intérprete de “Se me ha perdido un corazón” pidió comprensión si el público la ve usando rodillera o haciendo cambios visibles en sus shows, recalcando que todas estas medidas buscan evitar daños mayores en su carrera.

La sinceridad de Lesly Águila y la forma en que afronta esta difícil situación han generado respuestas de aliento entre sus seguidores. Mientras recibe atención médica y sigue las indicaciones para cuidar su rodilla, la artista aseguró que seguirá dando lo mejor en cada presentación, adaptándose a las circunstancias para no dejar de compartir su música con el público.