Atropelló a un niño dos veces en SMP: “Lo arrolló, retrocedió y lo pisó de nuevo para darse a la fuga”

En San Martín de Porres, una familia ha señalado a Luis Tapia Cabanillas como el conductor que atropelló dos veces su hijo de 3 años y huyó sin ofrecer ayuda. Señalaron que la familia se habría pronunciado y dicho que se harían cargo de los cuidados del pequeño que ahora lucha por su vida. Sin embargo, los familiares de esta persona dejaron de responder. Los buscamos para conocer su versión pero no respondieron. Temen que las autoridades demoren en hacer su trabajo y no puedan obtener justicia.

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En el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), un niño de apenas 3 años permanece internado y lucha por recuperarse luego de ser atropellado por un automóvil en circunstancias que son materia de investigación. La familia denuncia que el conductor no se detuvo para auxiliarlo y que, tras la primera embestida, habría retrocedido y vuelto a pasar por encima del menor antes de darse a la fuga.

El dramático momento quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes, según el relato de los familiares, se observa a un automóvil blanco doblar una esquina y alejarse del lugar. Otra cámara, ubicada a una cuadra, habría captado el recorrido del vehículo a gran velocidad, sin que el conductor regresara para asistir al menor.

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Niño permanece hospitalizado tras sufrir graves lesiones

El pequeño, quien recientemente había cumplido tres años, se encuentra postrado en una cama de hospital luego de sufrir graves lesiones. Sus familiares lo describen como un niño risueño, sociable y alegre.

Cecibel, tía del menor, relató en Latina Noticias que el accidente ocurrió cuando sus familiares se disponían a cerrar la puerta de su vivienda. Según su versión, un descuido de apenas unos segundos habría ocurrido cuando el niño cruzó y fue impactado por el vehículo.

La familiar sostuvo que el automóvil circulaba a gran velocidad y que, después de atropellar al pequeño, el conductor habría retrocedido para luego volver a pasarle por encima antes de escapar.

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“Un descuido de un segundo habría sido. Al cruzar, al bebé se lo llevó a una velocidad tremenda. Y, aun así, al ver que había atropellado al bebé, todavía retrocedió para darse a la fuga y volvió a pisarlo”, mencionó.

Una grabación de seguridad muestra un coche Toyota blanco en la calle y un niño con camiseta de Spider-Man. (Latina)

“Está grave el bebé”, señaló Cecibel al explicar el estado de salud del menor. Detalló que el niño fue sometido a una intervención en la zona de la oreja y que presenta más de 20 puntos en la parte posterior de la cabeza. También sufrió lesiones en la piel que requirieron procedimientos de reconstrucción.

Familia señala a joven como presunto responsable

Los familiares identificaron a Luis Ángel Tapia Cavanillas, de 20 años, como el presunto responsable del atropello. Según su versión, el joven sería estudiante de Administración.

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La familia afirmó que llegó a conversar con un familiar del joven, quien les habría asegurado que asumiría las consecuencias de lo ocurrido. Sin embargo, sostienen que hasta el momento el presunto conductor no se ha presentado para conocer el estado del menor.

Cecibel indicó que, según lo que les comunicaron, la madre del joven se acercaría para conversar con los padres del niño y llevarlo a una clínica. No obstante, aseguró que dicha promesa no se habría concretado hasta el momento.

Padre del niño cuestiona demora para recibir auxilio

Jorge, padre del menor, también expresó su indignación por la presunta falta de auxilio después del atropello. Según contó, acudió inicialmente a la comisaría de Laura Caller para pedir apoyo, pero le indicaron que no contaban con un patrullero disponible.

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“Fui primero a ver a mi sobrina y a preguntar por qué no llegaba el carro. La segunda vez fui con los policías de Santa Luzmila y sí estaba el carro ahí. Pero antes de ir hasta Santa Luzmila, fui a Laura Caller y ahí me dijeron: ‘No tenemos patrullero’. ¿Dónde está la policía? Si es una emergencia. A mí lo que más me indigna es que lo hubieran auxiliado, lo hubieran auxiliado”, señaló.

El padre relató que posteriormente acudió junto a policías de Santa Luzmila y encontró el vehículo involucrado en el accidente. El progenitor consideró que la situación habría sido distinta si su hijo hubiera recibido atención de manera inmediata.

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La familia asegura que presentó una denuncia en la comisaría de Laura Caller y espera que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.

Buscan al presunto responsable

El equipo periodístico acudió hasta la dirección que figura en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para intentar ubicar a Luis Ángel Tapia Cavanillas, pero no lo encontró.

También se intentó establecer comunicación con un número telefónico que, según la familia, pertenecería a la madre del joven y que aparece en un letrero de alquiler colocado en el predio. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Mientras el caso continúa bajo investigación, los familiares del pequeño realizaron un pedido de justicia y esperan que se esclarezcan las circunstancias del atropello.

La principal preocupación de la familia ahora es la recuperación del niño, quien permanece hospitalizado tras las graves lesiones sufridas. Sus seres queridos esperan que pueda superar este difícil momento y volver a ser el menor alegre que, hace apenas unas semanas, celebraba su tercer cumpleaños.

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