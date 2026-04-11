Perú

Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, confirma su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”

El percusionista de Corazón Serrano sorprendió al oficializar su romance con Lesly Águila y negó que busque protagonismo por su vínculo con la reconocida vocalista.

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Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al oficializar su romance con Lesly Águila. IG
Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al oficializar su romance con Lesly Águila. IG

Jhon Peña, percusionista de la reconocida agrupación Corazón Serrano, confirmó por primera vez su relación sentimental con la cantante Lesly Águila, una de las voces más emblemáticas del conjunto piurano de cumbia. El anuncio, que pone fin a semanas de rumores y especulaciones entre los seguidores del grupo, fue difundido por el propio músico a través de un mensaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen juntos, abrazados y sonrientes.

En su pronunciamiento, Peña explicó que decidió hablar sobre el romance para evitar malos entendidos y aclarar que su relación con Lesly Águila se basa en el respeto y el cariño, y no en el interés por la fama de su pareja.

Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que realmente me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie”, expresó Jhon Peña en su comunicado, con el objetivo de poner fin a las especulaciones sobre un supuesto aprovechamiento de la notoriedad de la cantante.

Será su único pronunciamiento

El músico enfatizó que su historia personal es privada y que no tiene la necesidad de exponer detalles más allá de su labor artística.

El integrante de Corazón Serrano también dejó en claro que este sería su único pronunciamiento sobre el tema. “Nadie conoce mi historia, y tampoco tengo la necesidad de contarla. Pero sí quiero dejar claro que esta es la última vez que hablo de mi vida personal. Desde ahora viviré en silencio, porque hoy en día, hagas lo que hagas, siempre habrá quien critique. Incluso, copian mis estados y hacen creer cosas que no son, como si buscara publicidad, y eso está lejos de la realidad”, manifestó.

En la fotografía que acompañó el anuncio, se observa a Lesly Águila y Jhon Peña abrazados, transmitiendo una imagen de cercanía y complicidad. El percusionista agradeció, además, las muestras de apoyo y los mensajes positivos recibidos tras la confirmación de su relación. “Agradezco de corazón a las personas que sí me envían buenas vibras y deseos. En mi corazón no hay maldad”, concluyó Peña.

Tras semanas de rumores, Jhon Peña confirmó que mantiene una relación con Lesly Águila.
Tras semanas de rumores, Jhon Peña confirmó que mantiene una relación con Lesly Águila.

La historia sentimental de Lesly Águila, de 31 años, ha sido objeto de atención en diferentes momentos de su carrera. En 2014, mantuvo una relación con el cantante Frank Mendoza, con quien incluso llegó a comprometerse públicamente en un programa de televisión.

Posteriormente, la artista sostuvo una relación con una persona ajena al mundo del espectáculo, quien llegó a tatuarse su nombre y apellido en el hombro como muestra de afecto. Sin embargo, ambas relaciones culminaron y, durante un tiempo, Águila optó por enfocarse en su trabajo y mantener su vida privada alejada de los reflectores.

Los rumores sobre un posible romance entre Águila y Peña surgieron en 2025, cuando ambos comenzaron a ser vistos juntos durante vacaciones y viajes fuera de los escenarios. Las imágenes de ambos compartiendo momentos en destinos turísticos desataron especulaciones entre los seguidores de Corazón Serrano, aunque ninguno de los dos se había pronunciado de manera oficial hasta ahora.

La confirmación del romance llega en un momento en que el grupo Corazón Serrano mantiene una intensa agenda de presentaciones y una fuerte presencia en la escena musical peruana. Tanto Lesly Águila como Jhon Peña han destacado por su profesionalismo y por mantener el enfoque en su labor dentro de la agrupación, priorizando el trabajo colectivo y el respeto a la privacidad fuera del escenario.

Lesly Águila revela que dejará Corazón Serrano: esta es la razón de su salida
Lesly Águila es una de las voces emblemáticas de Corazón Serrano.

Fans emocionados

La reacción del público no se hizo esperar. Muchos seguidores expresaron su respaldo a la pareja y valoraron la sinceridad de Peña al abordar el tema con transparencia, sin recurrir a la polémica ni a la exposición mediática innecesaria. Otros, en cambio, manifestaron sorpresa ante la noticia, aunque la mayoría de los comentarios reflejaron buenos deseos y emoción ante la nueva etapa personal de ambos músicos.

Por el momento, ambos artistas han dejado claro que prefieren concentrarse en su carrera y en su relación lejos del escrutinio público, buscando que su vida personal no interfiera con el éxito y la proyección del grupo.

Lesly Águila destroza el mito del amor a distancia.
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