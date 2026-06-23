Yape ahora permite enviar remesas a su ‘app’ hermana en Bolivia: ¿Cuál es el límite diario?

La expansión de Yape en Bolivia avanzó más rápido de lo previsto. En solo dos años, la billetera peruana se convirtió en la aplicación de pagos más usada del país. Foto: composición Infobae Perú/Yape/istock

Yape Bolivia ya existe desde 2023 y es la billetera digital hermana del Yape que se conoce en Perú, el aplicativo del Banco de Crédito del Perú (BCP). Pero ahora, ya se podrán conectar a través de envíos de dinero.

"Yape continúa potenciando su funcionalidad de envío de dinero al exterior y ahora permite enviar remesas directamente a usuarios de Yape Bolivia, la versión local de la app en ese país y actual principal billetera digital, que cuenta con más de 4 millones de usuarios", informó la aplicación.

Se trata, además, de la primera funcionalidad de Yape en Perú que permite el envío de dinero hacia Yape Bolivia, la versión de la app en el país altiplánico. “Los envíos contemplan un máximo de S/3.000 por operación, con un límite diario de S/3.500 y .mensual de S/12.000″, agrega la comunicación oficial.

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El popular aplicativo permite a los usuarios acceder a través de su huella digital o reconocimiento facial. (Crédito: Yape)

Yape ya puede enviar dinero a Bolivia

Según informa el aplicativo digital, la incorporación de Bolivia a su red de remesas responde al potencial identificado en el flujo de envíos entre ambos países. Así, Yape proyecta alcanzar alrededor de 4 mil remesas mensuales desde Perú hacia Bolivia durante el primer año.

“Esta innovación nos permite seguir conectando a más personas en la región a través de soluciones digitales simples, rápidas y seguras, apalancándonos de nuestra operación en Bolivia. A la fecha, con esta funcionalidad se han enviado más de S/75 millones desde Perú a distintos países y buscamos seguir ampliando nuestra cobertura internacional”, señaló, asimismo, Raimundo Morales, CEO de Yape.

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De esta manera se podrán enviar las remesas desde Yape en Perú hacia Yape Bolivia:

Ingresar al menú de Yape y selecciona el ícono de Remesas. Elige la opción de “Quiero Yapear” Selecciona “Bolivia”. Selecciona el método de envío “Billetera Digital” e ingresa el monto a enviar. Selecciona Yape Bolivia en la lista de billeteras. Completa los datos solicitados. Revisa, valida la información y ¡listo! Tu envío está en camino.

Yape está en Bolivia desde 2023. Foto: composición Infobae/Andina

Cabe añadir que se trata de la primera funcionalidad de Yape en Perú que permite el envío de dinero hacia Yape Bolivia, la versión de la app en el país altiplánico, y representa un avance en la integración de ambas operaciones. Con esta habilitación, todos los usuarios de Yape en Perú afiliados con cuenta BCP o Yape con DNI pueden realizar transferencias hacia usuarios que cuenten con una cuenta activa de Yape Bolivia.

Países que reciben Yape

Con Yape Remesas puedes enviar dinero a una cuenta en los siguientes países:

Argentina Chile México Italia Colombia Ecuador España Estados Unidos Bolivia.

Podrás yapear a Argentina y más destinos de Latinoamérica. - Crédito Caja Trujillo

Para esto, primero deberás saber qué bancos y entidades están autorizadas en cada país para recibir este dinero. En el caso de otros países estás son las entidades:

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Estado Unidos : Bank of America, Capital One, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, PNC Bank, TD Bank, Wells Fargo, enre otros bancos

Colombia : Bancamía, Banco Agrario de Colombia, Banco Caja Social, Banco de Occidente, Banco Falabella, Banco GNB Sudameris, Bancolombia, Bancoomeva, Banco Popular, BBVA Colombia, Citibank, DaviPlata (billetera digital), Davivienda, Itaú, J. P. Morgan Colombia, Nequi (billetera digital), Scotiabank Colpatria

Ecuador : Banco Bolivariano ,Banco del Austro ,Banco del Pacífico, Banco de Machala, Banco General Rumiñahui, Banco Internacional, Banco Pichincha, Banco Promerica, Diners Club, Mutualista Pichincha, Produbanco

España : Abanca, Banca March, Banca Pueyo, Banco Alcalá, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Cajamar (Banco de crédito cooperativo), Cajasur, Deutsche Bank España, HSBC Continental Europe, Kutxabank, LiberBank, N26, Pichincha, Revolut

Argentina : Mercado Pago

Bolivia: Yape Bolivia.