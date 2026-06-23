Feminicidio en Tingo María: hombre asesina a su expareja y apuñala a su hermano cuando intentaba defenderla

Un hombre identificado como Abelardo Caballero Pino esperó a su expareja, Luz María Cachique Céspedes, a la salida de una discoteca en Tingo María para atacarla con un cuchillo. La agresión, que también hirió al hermano de la víctima, fue captada por cámaras de seguridad. | ATV Noticias

La ciudad de Tingo María se encuentra conmocionada tras el asesinato de Luz María Cachique Céspedes, de 28 años, quien fue atacada cuando salía de una discoteca en compañía de su hermano. La joven fue interceptada por su expareja, Abelardo Caballero Pino, quien la aguardó armado con un cuchillo y la atacó a plena vía pública.

El hecho ocurrió pasadas las tres de la mañana, en las inmediaciones de un centro nocturno de la ciudad. De acuerdo con ATV Noticias, Caballero Pino mostró una actitud alterada y portaba un cuchillo con el que amenazó a las víctimas.

Luz María se encontraba acompañada de su hermano y de quien sería su nueva pareja, quienes intentaron protegerla cuando el agresor se acercó. Ante la amenaza, la pareja de la joven decidió alejarse para evitar ser herido, mientras el hermano de la joven buscó intervenir y ponerse entre su hermana y el atacante.

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Familiares y amigos de Luz María Cachique Céspedes exigen justicia tras el crimen que conmocionó a Tingo María| ATV Noticias

Durante el forcejeo, la víctima recibió una puñalada en la pierna derecha que comprometió una arteria vital, lo que la hizo desplomarse en la vereda. El hermano también resultó herido en el intento de defensa, aunque su estado actual es estable. Testigos presenciales intentaron intervenir, pero el agresor logró huir rápidamente tras el ataque.

Familiares de Luz María exigen justicia.

De acuerdo con las declaraciones de la familia, el autor del crimen contaba con antecedentes penales y había recuperado recientemente su libertad. “Lo que han hecho con mi sobrina no va a quedar así. Él tiene que pagar. Él es reincidente”, afirmó el tío.

El crimen ha dejado a un niño de ocho años sin su madre y a una familia que exige justicia. Las autoridades han desplegado operativos de búsqueda para dar con el paradero de Abelardo Caballero Pino.

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Familiares y amigos de Luz María Cachique Céspedes exigen justicia tras el crimen que conmocionó a Tingo María| ATV Noticias

Entre enero y mayo de 2026, se registraron 52 casos con características de feminicidio y 100 casos de tentativa de feminicidio en el Perú, según los últimos datos del MIMP. Estas cifras evidencian que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática preocupante, ya que decenas de mujeres perdieron la vida o estuvieron en riesgo de sufrir este tipo de delito en los primeros cinco meses del año.

En el mismo periodo, los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 72.850 casos, mientras que la Línea 100 brindó orientación a través de 70.890 consultas telefónicas.

Canales de ayuda

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) están distribuidos en distintas regiones y funcionan como espacios de atención integral para quienes sufren violencia familiar o sexual. Estos centros proporcionan apoyo social, asesoría jurídica y contención emocional, facilitando el acceso a recursos y medidas de protección.

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La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial que atiende las 24 horas del día. Permite recibir orientación e información sobre cómo actuar ante casos de violencia, así como derivaciones a servicios especializados. Cualquier persona puede comunicarse para solicitar ayuda o denunciar situaciones de riesgo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con unidades especializadas en la atención de casos de violencia de género. Las comisarías están habilitadas para recibir denuncias, brindar protección y coordinar con otras instituciones la intervención necesaria para salvaguardar la integridad de las víctimas.