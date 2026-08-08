Música para Volar llega por primera vez a Perú con ‘Soda Sinfónico’: 30 músicos, coro en vivo y el repertorio de Soda Stereo

Música para Volar llegará por primera vez al Perú en octubre con Soda Sinfónico, un espectáculo dedicado al repertorio de Soda Stereo.

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La agrupación argentina Música para Volar llegará por primera vez al Perú en octubre con ‘Soda Sinfónico’, un espectáculo de gran formato que reinterpreta la discografía de Soda Stereo con una orquesta sinfónica, un coro en vivo y una banda de rock en escena simultánea. El show se presentará el 15 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima y el 18 de octubre en el Teatro Municipal de Arequipa, según confirmó la productora Total Show Producciones. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

El espectáculo reúne sobre el escenario a 30 músicos que recorrerán el repertorio de Soda Stereo desde ‘De Música Ligera’ y ‘Persiana Americana’ hasta ‘En la Ciudad de la Furia’, ‘Prófugos’ y ‘Té para Tres’. Los arreglos sinfónicos fueron concebidos para ampliar la sonoridad original de cada composición sin alterar su estructura.

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Treinta músicos en escena para un repertorio que cruzó generaciones

‘Soda Sinfónico’ propone una lectura orquestal del catálogo de Soda Stereo, la banda formada en Buenos Aires en 1982 por el cantante y guitarrista Gustavo Adrián Cerati, el bajista Héctor “Zeta” Bosio y el baterista Charly Alberti. El trío se disolvió en 1997 tras una gira de despedida que culminó el 20 de septiembre de ese año en el estadio de River Plate, y volvió a reunirse en 2007 para la gira ‘Me Verás Volver’, que congregó a más de un millón de espectadores en toda América Latina.

Los músicos José Matteucci, Alexis Thompson, Julieta Sciasci y Bruno Moreno, integrantes de la banda argentina Música para Volar.

Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014, cuatro años después de sufrir un accidente cerebrovascular al finalizar un concierto en Caracas, Venezuela, durante la presentación de su último álbum solista, ‘Fuerza natural’. La prensa especializada lo sitúa entre los artistas más influyentes del rock latinoamericano, y figuras como Bono, Shakira y Coldplay le han rendido tributo público en distintos escenarios internacionales.

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La banda argentina Música para Volar nació precisamente de ese universo sonoro. Fundada en 2012 en la ciudad de Rosario, Argentina, por el baterista y vocalista José Matteucci, el guitarrista Alexis Thompson, la bajista y vocalista Julieta Sciasci y el pianista Bruno Moreno —responsable de los arreglos orquestales—, la agrupación surgió con el objetivo de interpretar íntegramente ‘Comfort y música para volar’, el mítico unplugged de Soda Stereo.

De un bar de Rosario a más de 350 mil espectadores en cinco países

Lo que comenzó como la reinterpretación de un álbum en vivo derivó, a partir de 2015, en la creación de espectáculos sinfónicos de gran escala. A lo largo de sus 14 años de trayectoria, Música para Volar ha compartido escenario con más de 1.000 músicos en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, según informó la propia agrupación. El grupo ha estrenado ocho espectáculos conceptuales distintos, con repertorios dedicados a Gustavo Cerati, Charly García y Luis Alberto Spinetta, los tres grandes referentes del rock argentino.

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La gira peruana de Música para Volar contará con 30 músicos en escena entre banda, orquesta sinfónica y coro en vivo.

‘Soda Sinfónico’, en su versión de mayor formato, reúne más de 50 intérpretes entre banda, orquesta sinfónica y coro polifónico, aunque la gira peruana contará con 30 músicos en escena. La producción local está a cargo de Total Show Producciones, empresa especializada en espectáculos de gran formato y entretenimiento en vivo.

Soda Stereo, una banda que vendió más de 20 millones de discos

Soda Stereo publicó su primer álbum en 1984 y alcanzó proyección continental con ‘Nada personal’ (1985), que posicionó temas como ‘Cuando pase el temblor’ y ‘Nada personal’ en radios de México, Chile, Uruguay y Argentina. La banda fue pionera del rock en español y vendió más de 20 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo.

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Su catálogo más reconocido se concentra en los álbumes de los años noventa: ‘Canción animal’ (1990), ‘Dynamo’ (1992) y ‘Sueño Stereo’ (1995), que consolidaron el sonido que ‘Soda Sinfónico’ reinterpreta ahora en escena. “Somos un grupo pop con una fuerte y absorbida cultura rock”, definió Cerati en los años noventa.

Soda Sinfónico se presentará el 15 de octubre en Lima y el 18 de octubre en Arequipa, con entradas disponibles en Ticketmaster.

Las dos presentaciones de ‘Soda Sinfónico’ en Perú se realizarán el jueves 15 de octubre a las 8:00 p. m. en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima, y el domingo 18 de octubre a las 8:00 p. m. en el Teatro Municipal de Arequipa. Las entradas para ambas fechas están disponibles en Ticketmaster.

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