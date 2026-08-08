Cajas municipales: SBS propone cambios para mejorar la gestión de directores y gerencias

La propuesta busca fortalecer la gestión de directorios y gerencias, así como la prevención de conflictos de interés, en entidades clave para la inclusión financiera regional. Foto: Andina

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puso a disposición un proyecto de lineamientos de buen gobierno corporativo dirigido a las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC). La propuesta plantea una serie de recomendaciones para elevar la calidad de su administración, reforzar la transparencia y promover una gestión más profesional y sostenible.

El documento busca establecer mejores prácticas en aspectos relacionados con el funcionamiento de los directorios y las gerencias, así como en la prevención de conflictos de interés. La iniciativa cobra relevancia por el papel que cumplen las CMAC en la inclusión financiera y en el desarrollo económico de distintas regiones del país.

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¿Cómo funcionarán los nuevos lineamientos para las cajas municipales?

Las recomendaciones planteadas por la SBS tendrán carácter voluntario y se aplicarán bajo el principio de “cumplir o explicar”. Esto significa que cada caja municipal podrá decidir si incorpora las medidas propuestas dentro de su gestión.

En caso de que una CMAC opte por no aplicar alguna de las recomendaciones, tendrá que explicar las razones que sustentan esa decisión. De esta manera, el esquema busca promover que las entidades transparenten sus prácticas de gobierno corporativo y las decisiones que adopten frente a las propuestas de la SBS.

Las medidas de la SBS serán voluntarias bajo el principio de “cumplir o explicar”, por lo que cada caja podrá decidir si las adopta. Foto: RTC

Cambios para directores y manejo de conflictos

Uno de los aspectos contemplados en el proyecto está relacionado con la selección y renovación de los directores de las cajas municipales. La SBS plantea mejorar estos procesos, junto con una capacitación permanente para quienes integran los directorios.

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El documento también recomienda fortalecer la gestión de conflictos de interés y elevar los niveles de transparencia en la conducción de las entidades. Estas medidas apuntan a que los órganos de gobierno cuenten con mejores herramientas para desempeñar sus funciones y tomar decisiones dentro de un marco de buenas prácticas.

Directorio y gerencia tendrán funciones diferenciadas

La propuesta también busca marcar una separación más clara entre las responsabilidades del directorio y las correspondientes a la gerencia. De acuerdo con los lineamientos, el primero debe concentrarse en establecer y supervisar la estrategia de la institución.

Por su parte, la gerencia conservará a su cargo la gestión cotidiana de la entidad y las decisiones operativas. Con esta diferenciación, la SBS busca delimitar las responsabilidades de ambos niveles de gobierno dentro de las cajas municipales.

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La SBS propone mejorar la selección y renovación de directores, además de establecer una capacitación continua para los miembros del directorio. Foto: difusión

SBS hará seguimiento al cumplimiento

La SBS realizará un seguimiento sobre la adopción de las recomendaciones incluidas en el proyecto. Como parte de este proceso, la entidad supervisora podrá publicar indicadores de cumplimiento con el objetivo de incrementar la transparencia y fomentar mejores prácticas de gobierno corporativo.

Las CMAC tienen un papel relevante en la inclusión financiera y en el desarrollo de las regiones. En ese contexto, la aplicación de prácticas de gobierno corporativo más sólidas busca contribuir a que estas entidades sean más eficientes y confiables para sus clientes y ahorristas.

Proyecto estará abierto a comentarios hasta setiembre

El proyecto de lineamientos ya se encuentra disponible en el portal institucional de la SBS. La propuesta permanecerá abierta para recibir comentarios y sugerencias de la industria y del público en general.

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El plazo para presentar aportes culminará el próximo 7 de setiembre. Hasta esa fecha, los interesados podrán revisar el documento y formular sus observaciones sobre las recomendaciones planteadas para las cajas municipales.