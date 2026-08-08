Horacio Melgarejo seguirá suspendido un año en Liga 1 2026: Tribunal de Apelaciones ratificó sanciones y pago económico de 20 UIT

Horacio Melgarejo continuará suspendido en Liga 1 por sus dichos contra la Copa de la Liga. Crédito: Cienciano.

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Horacio Melgarejo continuará fuera de las canchas en el ámbito de la Liga 1. El Tribunal de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió ratificar la sanción de un año de suspensión que pesa sobre el entrenador de Cienciano, por lo que durante este periodo no podrá dirigir desde la zona técnica en los encuentros correspondientes a los torneos organizados por la institución. La resolución también mantiene la sanción económica de 20 UIT, monto que asciende a S/ 110.000.

El castigo tiene su origen en las declaraciones que el técnico argentino realizó después de la eliminación de Cienciano de la Copa de la Liga 2026. Melgarejo había presentado sus descargos y posteriormente se retractó de algunas de sus expresiones; sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para que el órgano disciplinario modificara la sanción inicialmente impuesta.

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La ratificación fue dada a conocer por el periodista Kevin Pacheco a través de sus redes sociales. “Tribunal de Apelaciones ratificó la sanción de un año de suspensión a Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, por las declaraciones que tuvo en la Copa de la Liga. Entrenador no podrá dirigir ningún torneo de la Liga durante ese periodo. El pago de 20 UIT también se mantiene”, informó.

Horacio Melgarejo continuará suspendido en Liga 1. Crédito: X Kevin Pacheco.

De esta manera, el estratega de 53 años tendrá que cumplir con la suspensión y tampoco podrá estar en la zona técnica durante los compromisos del campeonato local. La decisión supone un duro golpe para Cienciano, especialmente por el momento que atraviesa el equipo y la importancia que tiene Melgarejo en la conducción del plantel.

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¿Qué había dicho Horacio Melgarejo?

La sanción contra el entrenador argentino se originó después de la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga 2026. El conjunto cusqueño cayó 3-2 ante ADT en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y quedó fuera de la competición.

Después del encuentro, Melgarejo mostró su molestia por el resultado, pero sus críticas no se limitaron al rendimiento de su equipo. El técnico cuestionó públicamente el formato del certamen y dirigió sus comentarios hacia la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, con Agustín Lozano como principal aludido.

El técnico de Cienciano tuvo duros calificativos para la Copa de la Liga. Créditos: X.

En conferencia de prensa, el argentino calificó duramente a la competición y manifestó su disconformidad con la manera en que se desarrollaba. Incluso sostuvo que se marchaba tranquilo porque su equipo había quedado eliminado de una copa que, según su apreciación, carecía de sentido.

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Melgarejo también cuestionó que Agustín Lozano se encontrara en el Mundial mientras los clubes peruanos disputaban la Copa de la Liga. Sus declaraciones generaron repercusión en el fútbol nacional y terminaron derivando en el proceso disciplinario que ahora concluyó con la ratificación de la suspensión y la multa económica.

Los contrastes del Cienciano de Melgarejo

La sanción llega en un momento particularmente llamativo para Cienciano. El conjunto cusqueño viene de protagonizar una de las grandes sorpresas de la Copa Sudamericana 2026 al eliminar al vigente campeón Lanús con una contundente victoria por 4-0 en el Cusco. El resultado permitió al ‘papá’ avanzar a los octavos de final y confirmar su fortaleza cuando juega en casa.

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Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

Sin embargo, ese buen rendimiento internacional no ha logrado trasladarse de la misma manera al campeonato nacional. En las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura, Cienciano apenas consiguió una victoria, pese a que también protagonizó un importante triunfo frente a Universitario en la fecha anterior.

En su última presentación, el cuadro cusqueño cayó ante Alianza Atlético, aunque Melgarejo decidió utilizar una alineación alterna debido a la prioridad que representa la competencia internacional. La decisión también expone una de las principales dificultades de Cienciano: la profundidad de su plantel.

El equipo ha tenido que administrar esfuerzos y priorizar determinados encuentros, especialmente ante la exigencia de competir simultáneamente en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Por ello, pese a contar con un funcionamiento capaz de imponerse con autoridad ante rivales de jerarquía internacional, todavía no consigue mantener esa regularidad en el torneo local.

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