Gino Vegas pone paños fríos tras la derrota de Perú ante Venezuela en el Mundial Sub 17 de Vóley: “Esto recién comienza”

Gino Vegas pasa página de la derrota ante Venezuela y resalta cuán crucial es el encuentro frente a México.

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La selección peruana de vóley Sub 17 sufrió su primera derrota en el Mundial de la categoría luego de caer por 3-1 ante Venezuela en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile. Sin embargo, el resultado no ha generado alarma en la Federación Peruana de Voleibol. Gino Vegas, presidente de la institución, optó por poner paños fríos tras el tropiezo y recordó que el campeonato recién se encuentra en sus primeras jornadas.

El conjunto dirigido por Marcello Bencardino había comenzado su participación con una victoria frente a Túnez, pero no pudo repetir el resultado ante Venezuela, vigente campeona sudamericana. El encuentro fue bastante disputado y tuvo parciales ajustados, aunque las ‘llaneras’ consiguieron imponerse por 23-25, 25-23, 25-27 y 20-25.

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Pese a la derrota, Vegas considera que todavía queda mucho camino por recorrer. El titular de la FPV destacó el equilibrio que existió durante buena parte del encuentro y reconoció que existen aspectos que deben corregirse, aunque pidió mantener la concentración pensando en los próximos compromisos.

“Fue un partido muy parejo y disputado. Es verdad que hay aspectos por corregir, pero esto recién comienza”, manifestó el dirigente, quien también recordó que Perú registra una victoria y una derrota después de sus dos primeras presentaciones.

El presidente de la Federación Peruana de Voleibol se refirió a la reciente derrota de la selección Sub 17 ante su similar de Venezuela por la segunda jornada del Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Latina Deportes.

Para Vegas, el resultado ante Venezuela no debe desviar al equipo de su principal propósito en esta primera etapa: conseguir la clasificación a la siguiente ronda. Por ello, consideró fundamental pasar rápidamente la página y centrar todos los esfuerzos en los siguientes encuentros.

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“Debemos mantener la concentración y enfocarnos de inmediato en el partido ante México, y más adelante en Filipinas y China”, señaló el presidente de la Federación Peruana de Voleibol en diálogo con ‘Latina Deportes’ desde Chile.

Duro crucial ante México

La siguiente prueba para Perú será México, en un encuentro que Gino Vegas considera determinante dentro de las aspiraciones del conjunto nacional. El conjunto mexicano ya demostró su capacidad competitiva en el torneo, pues consiguió derrotar a Venezuela en su estreno y protagonizó una importante remontada para imponerse en cinco sets.

Por ello, el dirigente peruano considera que será necesario estudiar detalladamente al próximo rival y corregir los errores que se cometieron frente a las venezolanas.

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Perú se enfrenta a México por la fecha 3 del Grupo B del Mundial Sub 17 de vóley 2026: Sigue las incidencias en esta nota.

“El partido contra México será crucial para nosotros. Para sacarlo adelante debemos corregir las falencias que cometimos hoy”, explicó Vegas.

El presidente de la FPV también señaló que el análisis no se limitará al conjunto mexicano. Perú deberá prestar atención a Filipinas [equipo que se impuso por 3-1 ante las ‘aztecas’ en la segunda jornada], otro de los rivales directos en la lucha por avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

La importancia de estos encuentros se explica por el formato de la competencia. Perú todavía tiene varios partidos por disputar y, de acuerdo con Vegas, no tendría sentido sacar conclusiones definitivas después de apenas dos jornadas.

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“El objetivo principal es clasificar a la siguiente etapa y estamos trabajando para conseguirlo”, sostuvo el dirigente, quien además pidió tranquilidad debido a la extensión del certamen.

“Hay que tener tranquilidad porque este es un torneo muy largo, de más de diez partidos, y recién estamos jugando el segundo”, agregó.

El conjunto peruano cayó 25-20 y logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

Perú vs México: día, hora y dónde ver

Perú vs México se jugará este sábado 8 de agosto desde la 1:00 p.m. en horario peruano. El encuentro tendrá lugar en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, como parte de la tercera jornada del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

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El compromiso aparece como una prueba importante para el equipo de Marcello Bencardino, que buscará recuperarse de la caída ante Venezuela y sumar su segunda victoria en el campeonato.

Con una victoria y una derrota en sus dos primeras presentaciones, Perú todavía tiene margen para alcanzar su primer gran objetivo: quedar entre los cuatro primeros y avanzar a la siguiente etapa.