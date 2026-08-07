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Comerciantes de Gamarra preparan “papapolos” en honor a la visita de León XIV al Perú

Según una vendedora del emporio comercial, se espera que la venta de estas prendas conmemorativas supere las 20.000 unidades

Victoria Quiñonez, confeccionista del polo del papa León XIV en el emporio de Gamarra muestra todos los modelos disponibles además de vinchas y banderolas. (Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini)
Victoria Quiñonez, confeccionista del polo del papa León XIV en el emporio de Gamarra muestra todos los modelos disponibles además de vinchas y banderolas. (Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini)
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La visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 17 de noviembre, ya impulsó ventas en Gamarra. Los comerciantes incluso empezaron a fabricar y ofrecer polos, banderas y otros artículos alusivos al pontífice y a su próximo retorno al Perú, ahora como sumo pontífica.

Según la Agencia Andina, la comerciante Victoria Quiñones, de la tienda 410 de la galería Plaza al interior del emporio comercial, indicó que “cuando se confirmó la visita del papa, empezamos a prepararnos de inmediato. En apenas dos semanas hemos vendido alrededor de 3.000 polos. La respuesta del público ha sido mucho más rápida de lo que esperábamos”.

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La expectativa comercial no se concentra solo en la etapa inicial de ventas. Quiñones sostuvo que el mayor movimiento todavía no comenzó y lo ubicó en las semanas previas a la visita papal: “Sabemos que las ventas masivas empezarán en octubre. Nos proyectamos que se venderán 20.000 polos, pero esperamos que sean más”.

Victoria Quiñonez, confeccionista del polo del papa León XIV en el emporio de Gamarra muestra todos los modelos disponibles además de vinchas y banderolas. (Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini)
Victoria Quiñonez, confeccionista del polo del papa León XIV en el emporio de Gamarra muestra todos los modelos disponibles además de vinchas y banderolas. (Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini)

La comerciante explicó que la oferta fue pensada para públicos distintos y no solo para fieles tradicionales: “Tratamos de hacer modelos para todos los públicos. Tenemos diseños conservadores, infantiles y otros más jocosos porque queremos que también los jóvenes se identifiquen con esta fiesta”.

La oferta que ya circula en el emporio incluye prendas con la imagen del Papa combinada con referencias a la identidad cultural peruana. Entre los diseños mencionados aparecen ilustraciones del pontífice degustando platos peruanos como ceviche, pollo a la brasa o chifa, además de modelos vinculados al fútbol peruano y mensajes de bienvenida de las ciudades que recorrerá.

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Ese cruce entre devoción, identidad local y consumo masivo explica la estrategia comercial que hoy concentra parte de la producción. La apuesta busca ampliar el alcance de los llamados “Papapolos” más allá del público religioso.

Victoria Quiñonez, confeccionista del polo del papa León XIV en el emporio de Gamarra muestra todos los modelos disponibles además de vinchas y banderolas. (Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini)
Victoria Quiñonez, confeccionista del polo del papa León XIV en el emporio de Gamarra muestra todos los modelos disponibles además de vinchas y banderolas. (Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini)

Los precios también forman parte de esa lógica de amplitud. Los polos se ofrecen desde S/ 10 por unidad y las compras al por mayor tienen tarifas especiales, una modalidad que ya empezó a generar interés entre instituciones religiosas y grupos organizados.

Otra línea de negocio crece alrededor de la visita de León XIV: las prendas personalizadas. Los clientes pueden llevar una fotografía, una frase o un diseño propio vinculado al pontífice para que sea editado e impreso en el acto.

Quiñones detalló a la Agencia Andina que el plazo de entrega depende de la carga de trabajo del taller: “Si una persona tiene una fotografía con el Papa o quiere colocar una frase, nosotros la editamos e imprimimos en su polo. También hacemos trabajos personalizados para grupos y congregaciones”.

Según la comerciante, el tiempo de entrega de esos pedidos oscila entre 30 minutos y 1 hora. Esa rapidez también se extiende a encargos para grupos, una franja de compradores que el sector espera captar a medida que se acerque la visita.

Victoria Quiñonez, confeccionista del polo del papa León XIV en el emporio de Gamarra muestra todos los modelos disponibles además de vinchas y banderolas. (Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini)
Victoria Quiñonez, confeccionista del polo del papa León XIV en el emporio de Gamarra muestra todos los modelos disponibles además de vinchas y banderolas. (Foto:ANDINA / Juan Carlos Guzmán Negrini)

El movimiento no se limita a las prendas. Los talleres de Gamarra también fabrican banderas, banderolas y gigantografías con mensajes de bienvenida que, según prevén los comerciantes, acompañarán el recorrido del pontífice por el país.

La comerciante señaló que la demanda de esos productos crecerá en las próximas semanas y recomendó anticipar los encargos: “Tenemos banderas de distintos tamaños para viviendas, parroquias y comunidades. Lo recomendable es hacer los pedidos con anticipación porque sabemos que la demanda aumentará en las próximas semanas”.

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