Es oficial: el diagnóstico de salud mental en Perú dejará de ser exclusivo de psiquiatras

La ley garantiza mayor claridad jurídica y fomenta el trabajo en equipo, reduciendo interpretaciones erróneas y duplicación de funciones entre profesionales de la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Poder Ejecutivo promulgó este miércoles 8 de abril la Ley 32575, que introduce cambios clave en la competencia para el diagnóstico de salud mental en el país.

La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, modifica el artículo 25 de la Ley 30947 y redefine el alcance de los profesionales de la salud en el proceso diagnóstico.

La nueva legislación establece que el diagnóstico de salud mental es un proceso integral y multidisciplinario, en el que participan distintos profesionales de la salud conforme a sus leyes de trabajo específicas, la normativa vigente y los estándares internacionales aceptados.

Según el texto aprobado, el médico cirujano —con o sin especialidad, según la complejidad del caso— conserva un papel central en el diagnóstico dentro del sistema público, pero la participación de otros profesionales se vuelve explícita bajo el marco legal.

El contexto de la reforma y el papel de los psicólogos

El Parlamento aprobó la modificación tras la revisión de varios proyectos de ley y un intenso debate sobre la cobertura y acceso a servicios de salud mental en Perú. La reforma responde a la demanda histórica de los gremios de psicólogos y a la insuficiencia de psiquiatras en diversas regiones del país.

Actualmente, existen 67.700 psicólogos colegiados y unos 20.000 en trámite de colegiatura, además de un promedio de 120.000 estudiantes que podrían sumarse a la profesión en los próximos cinco años, según cifras citadas por el especialista en salud pública Rodolfo Ronceros.

Congreso. La participación de psicólogos en el diagnóstico clínico busca solucionar la escasez de psiquiatras y mejorar la cobertura en regiones alejadas del país.

Previamente, la normativa limitaba el diagnóstico integral de problemas de salud mental a médicos con especialidad en psiquiatría, medicina familiar u otras áreas afines, así como a médicos cirujanos colegiados, mientras que la función del psicólogo estaba circunscrita al ámbito psicosocial.

Esta situación generó reclamos de los colegios de psicólogos, que citaban la Ley del Trabajo del Psicólogo como sustento legal para ampliar sus competencias en el diagnóstico.

Pronunciamiento de la Asociación Psiquiátrica Peruana

Días antes de la promulgación de la ley, la Asociación Psiquiátrica Peruana emitió un pronunciamiento saludando el reconocimiento del diagnóstico como un proceso integral y multidisciplinario.

En el documento, la organización destacó que la nueva redacción respalda la intervención de distintos profesionales bajo un modelo centrado en la persona, la familia y el entorno, y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de salud mental en el país.

La Asociación Psiquiátrica Peruana respalda el enfoque multidisciplinario del diagnóstico de salud mental y promueve políticas basadas en evidencia científica.

La junta directiva de la Asociación exhortó a los candidatos presidenciales y al Congreso a priorizar la salud mental en sus agendas, promover políticas públicas basadas en evidencia científica y garantizar la continuidad de la reforma comunitaria en salud mental.

“La salud mental es un derecho fundamental”, señaló la entidad al reiterar la importancia de mantener un diálogo técnico y ético con todos los actores del sector.

Cambios en la atención y futuro de la normativa

La ley busca dar mayor claridad jurídica, evitar interpretaciones erróneas en los servicios de salud y reforzar el trabajo en equipo de los profesionales, sin duplicar funciones ni contradecir la normativa vigente.

La expansión del número de psicólogos puede ayudar a normalizar la atención y resolver los desafíos donde el número de psiquiatras es insuficiente, aunque remarcó la importancia de la formación continua y la derivación adecuada en casos complejos.

Según el registro parlamentario, la reforma fue aprobada hace algunas semanas con 90 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, consolidando el texto final tras la incorporación de observaciones y la exoneración de segunda votación.