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Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 7 de agosto de 2026

El IGP reportó dos sismos de magnitud 5.0 y 3.5 en la región de Chupaca, en el departamento de Junín, ocurridos con menos de una hora de diferencia la tarde del 6 de agosto

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la ocurrencia de dos movimientos sísmicos consecutivos en la provincia de Chupaca, en el centro del país. El primer evento, de magnitud 5.0, se registró a las 13:57 horas, mientras que el segundo, de 3.5, tuvo lugar a las 14:32, ambos con una profundidad de nueve kilómetros. Las localidades cercanas sintieron el impacto de los temblores, que activaron los protocolos de monitoreo y prevención.

12:15 hsHoy

Sismo en Ucayali

Un sismo de magnitud 4.2 se registró el 7 de agosto de 2026 a las 00:01 horas, con una profundidad de 152 kilómetros. El epicentro se ubicó a 42 kilómetros al sureste de Contamana, en la región de Ucayali, cerca del límite con Loreto, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Las coordenadas precisas del evento sísmico fueron latitud -7.58 y longitud -74.70. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas, pero se mantiene el monitoreo en la zona debido a la actividad sísmica habitual en la región amazónica.

12:10 hsHoy

¿Cuándo fue el último gran sismo en Lima?

De acuerdo con los datos oficiales, el último gran sismo que afectó a Lima ocurrió el 15 de agosto de 2007, aunque su epicentro se localizó en la región de Pisco, al sur de la capital. El evento alcanzó una magnitud de 7,9 y provocó severos daños en infraestructura, así como cientos de víctimas. Las ondas sísmicas se sintieron con fuerza en Lima, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

Personas de pie en la calle de noche, mirando un edificio residencial alto. Hay farolas encendidas, algunas personas llevan mochilas y ropa de abrigo.
Un grupo de vecinos de Lima permanece reunido en la calle durante una evacuación nocturna después de un sismo, frente a un edificio residencial iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los años recientes, Lima ha experimentado temblores de menor intensidad. Estos episodios reiteran la importancia de no bajar la guardia frente al riesgo sísmico, según remarcan los especialistas entrevistados. La memoria colectiva mantiene viva la preocupación por la posible ocurrencia de un sismo de mayor magnitud en la capital.

07:05 hsHoy

Información útil para enfrentar un sismo en Perú

Ante la posibilidad de un sismo importante, las autoridades y expertos recomiendan a la población mantener la calma y actuar con rapidez. Entre las recomendaciones clave destacan:

  • Identificar zonas seguras dentro de la vivienda, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • Participar en simulacros nacionales de sismos organizados por INDECI.
  • Revisar periódicamente la estructura de la vivienda, especialmente si se encuentra en zonas antiguas o vulnerables.
Sala de monitoreo sísmico. Múltiples pantallas con gráficos de ondas, mapas de actividad y el logo del Instituto Geofísico del Perú. Manos operan consola.
Manos operan una consola en una sala de monitoreo sísmico del Instituto Geofísico del Perú, que muestra mapas de actividad, gráficos de ondas y el logo de la institución en pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:52 hsHoy

Mochila de emergencia: ¿qué debe contener?

La mochila de emergencia es un elemento fundamental en la estrategia de preparación. Las autoridades recomiendan que cada hogar cuente con una mochila lista para cada integrante de la familia, con suministros suficientes para al menos 48 horas. El contenido sugerido incluye:

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles (barritas energéticas, enlatados, galletas).
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en una bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas y alcohol en gel.
  • Silbato y cuaderno con números de emergencia.
Mochila azul abierta con agua, alimentos, botiquín, linterna, radio, mascarillas, gel desinfectante, documentos, manta térmica y manta doblada sobre mesa.
Una mochila de emergencia familiar muestra los artículos esenciales organizados para situaciones imprevistas, como agua, alimentos, botiquín y documentos importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:44 hsHoy

¿Qué hacer si vivo en un departamento de piso elevado durante un sismo fuerte?

Quienes residen en edificios de varios pisos deben tomar precauciones específicas. El IGP sugiere permanecer en el interior de la vivienda durante el movimiento y no utilizar ascensores. Las recomendaciones incluyen:

  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
  • Esperar a que termine el movimiento antes de evacuar, verificando la seguridad de las escaleras.
  • Mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio, si lo hubiera.
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:40 hsHoy

¿Dónde informarse y cómo mantenerse preparado?

Las instituciones oficiales, como el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil, ofrecen información actualizada y recursos de capacitación gratuitos. Es recomendable:

  • Seguir las plataformas oficiales en redes sociales para recibir alertas sísmicas.
  • Participar en talleres y charlas sobre prevención de desastres.
  • Descargar aplicaciones móviles avaladas por las autoridades para recibir notificaciones en tiempo real.
05:49 hsHoy

¿Qué medidas existen para reforzar la seguridad en Lima?

Los municipios y el Gobierno central impulsan programas de revisión y reforzamiento de escuelas, hospitales y edificios públicos. Además, promueven la actualización de los códigos de construcción para incorporar tecnologías antisísmicas. Entre las acciones destacadas:

  • Inspección periódica de estructuras críticas y obras en zonas de alto riesgo.
  • Capacitaciones dirigidas a brigadas comunitarias.
  • Incentivos para la construcción de viviendas seguras
05:31 hsHoy

Sismo en Loreto

A las 00:01:47 horas del 7 de agosto de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.2 en la región amazónica. El evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros y su epicentro se localizó a 42 kilómetros al sureste de la ciudad de Contamana, en la zona limítrofe entre Ucayali y Loreto, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0530.

El movimiento telúrico, con coordenadas -7.58 de latitud y -74.70 de longitud, ocurrió en una zona caracterizada por actividad sísmica recurrente debido a la dinámica de las placas tectónicas en la región amazónica. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas, y continúan monitoreando la zona para evaluar posibles réplicas o afectaciones secundarias.

Sismo de magnitud 4.8 ocurrió la tarde del miércoles en Datem del Marañón, Loreto.
Sismo de magnitud 4.8 ocurrió la tarde del miércoles en Datem del Marañón, Loreto.
05:21 hsHoy

Últimos sismos en Perú

El primer sismo alcanzó una magnitud de 5.0 y su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, según datos del IGP. La intensidad registrada fue de nivel V en la escala de Mercalli, lo que indica un movimiento percibido de forma moderada por la población. El evento ocurrió a una profundidad de nueve kilómetros, una característica habitual de los sismos en la región andina central.

El segundo temblor, con magnitud de 3.5, tuvo lugar 35 minutos después, a 23 kilómetros al sur de Chupaca. La intensidad, clasificada entre II y III, sugiere que el movimiento fue leve y percibido principalmente por personas en reposo o en edificios altos. Ambos eventos compartieron una profundidad similar.

De acuerdo con el IGP, la ubicación de los epicentros y la poca profundidad explican la percepción del movimiento en zonas cercanas. Las autoridades locales permanecen en alerta ante la posibilidad de réplicas y continúan el monitoreo para descartar daños estructurales en viviendas o servicios básicos.

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