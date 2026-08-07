Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 7 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la ocurrencia de dos movimientos sísmicos consecutivos en la provincia de Chupaca, en el centro del país. El primer evento, de magnitud 5.0, se registró a las 13:57 horas, mientras que el segundo, de 3.5, tuvo lugar a las 14:32, ambos con una profundidad de nueve kilómetros. Las localidades cercanas sintieron el impacto de los temblores, que activaron los protocolos de monitoreo y prevención.